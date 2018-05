Gocil patrocina IV Simpósio Internacional de Gerenciamento da Resposta em Catástrofe

"Mais do que proteger e cuidar, o maior papel da Gocil é antecipar os riscos e agir com proatividade. Por conta disso, acreditamos que o evento irá nos ajudar a aprimorar nossa atuação, incluindo os principais desafios para prevenção e gestão de resposta a diferentes tipos de desastres", explica Daniella Barbosa, diretora de marketing da Gocil.

Durante os três dias, um time de especialistas nacionais e internacionais vai compartilhar suas experiências com o público presente por meio de mesas redondas e palestras em diferentes horários. Assim como nos anos anteriores, o simpósio terminará com um simulado integrado das forças públicas de São Paulo, dessa vez no Estádio do Morumbi.

Serviço:

IV Simpósio Internacional de Gerenciamento da Resposta em Catástrofe

Data: 10 a 12 de maio

Local: Auditório Kleinberger - Av. Albert Einstein, 627

Inscreva-se: https://goo.gl/tAWPMA

Sobre a Gocil

A Gocil Segurança e Serviços é uma empresa especializada em soluções para Segurança Empresarial, Segurança Pessoal, Segurança Eletrônica e Serviços. De forma única no mercado, integra pessoas, processos e tecnologia de ponta. Fundada em 1985, conta com 20 mil funcionários e atua em cerca de 1000 clientes nos estados da Bahia, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

FONTE Gocil Segurança e Serviços

