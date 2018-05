Gocil patrocina o Saúde Business Fórum 2018

Na ocasião, a Gocil apresentará suas soluções integradas em segurança e multisserviços voltadas para área. "Atualmente, os serviços para o setor hospitalar da Gocil abrangem grande parte do território brasileiro, contemplando estados como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, e Santa Catarina. Nosso objetivo é sempre proporcionar o melhor atendimento, permitindo também que os administradores mantenham o foco em seu negócio", explica Daniella Barbosa, diretora de marketing da Gocil.

A 16ª edição do Saúde Business reúne importantes líderes do segmento hospitalar, proporcionando a troca de conhecimento e experiências entre as lideranças presentes, colaborando também com as mudanças pelas quais o setor deve passar nos próximos anos, tendo a tecnologia como pano de fundo das transformações.

Para auxiliar na melhor experiência dos visitantes, a empresa contará com sua equipe comercial durante todo o evento. Os profissionais estarão disponíveis para consultas sobre os serviços e tecnologias oferecidas pela Gocil ao segmento.

Serviço

Datas: 31 de maio a 3 de junho

Onde: Hotel Transamerica Comandatuba - Ilha de Comandatuba, s/n, Una – BA

Site: http://saudebusiness.com/forum/

Sobre a Gocil

A Gocil Segurança e Serviços é uma empresa especializada em soluções para Segurança Empresarial, Segurança Pessoal, Segurança Eletrônica e Serviços. De forma única no mercado, integra pessoas, processos e tecnologia de ponta. Fundada em 1985, conta com 20 mil funcionários e atua em cerca de 1000 clientes nos estados da Bahia, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

FONTE Gocil Segurança e Serviços

