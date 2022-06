GODAWAN, O PURO MALTE INDIANO ARTESANAL, AMPLIA SEUS DOMÍNIOS PARA DUBAI

Godawan é criado e sua proveniência é inspirada e dedicada de todo o coração ao ethos do Rajastao "beleza na escassez" e da sustentabilidade. É uma homenagem ao espírito de seu povo, conhecido por suas habilidades de preservação e conservação, e por criar coisas excepcionais com brilhantismo a partir do pouco que a natureza oferece.

O calor de mais de 37,7 °C combinado com cevada de seis fileiras, que requer menos água, ajuda a produzir um uísque com uma amplitude incrível de sabor, e um caráter rico e complexo. A aridez significa que a "parte dos anjos" é maior que a média no Godawan - deixando para trás um uísque com incríveis amplitudes de sabor, que é ainda mais valorizado pelo acabamento em barris especiais curados seletivamente com botânicos indianos.

O Godawan posiciona a Índia como o refúgio dos puro maltes de qualidade no mapa global e estabelece uma nova referência para o luxo indiano sustentável e consciente com este lançamento em Dubai.

"Nós, da Diageo India, acreditamos que os consumidores, a cultura e a comunidade estão no centro de nossa inovação. O Godawan ajudará o mundo e nossos consumidores a descobrir um aspecto da cultura indiana até então desconhecido – rico e significativo. Este puro malte é representativo do aspecto sustentável, atento e proposital do luxo indiano moderno e Dubai é o palco certo para levar esta história para o resto do mundo. O Godawan não é apenas rico em sua história, mas também em seus sabores distintos. Com esse lançamento, acredito plenamente que a Diageo India estabeleceu um novo padrão em puro maltes produzidos na Índia ", declarou Hina Nagarajan, CEO da Diageo India.

O Godawan é a personificação do compromisso da Diageo India com a conservação da Grande Abetarda Indiana, seu homônimo. Com apenas algumas Grandes Abetardas Indianas no mundo, cada garrafa que a empresa produz contribuirá para a conservação desta ave rara. Ao levar esta história única do Godawan aos desertos de Dubai, a empresa tem como objetivo estabelecer um novo padrão de luxo acessível e com propósito, oferecendo destilados indianos em escala internacional.

Sobre a Diageo:

A Diageo é líder global em bebidas alcoólicas com uma coleção excepcional de marcas como Johnnie Walker, Crown Royal, J&B, uísques Buchanan's e Windsor, vodcas Smirnoff e Cîroc, Capitain Morgan, Baileys, Don Julio, Tanqueray e Guinness.

A Diageo está listada na Bolsa de Valores de Londres (DGE) e na Bolsa de Valores de Nova York (DEO), e nossos produtos são vendidos em mais de 180 países do mundo. Para mais informações sobre a Diageo, nossos funcionários, nossas marcas e desempenho, acesse www.diageo.com. Acesse o recurso global de beber com responsabilidade da Diageo, www.DRINKiQ.com, para obter informações, iniciativas e maneiras de compartilhar as melhores práticas.

Celebrando a vida, todos os dias, em todos os lugares.

Imagem: https://mma.prnewswire.com/media/1829332/Godawan_Artisnal_Single_Malt.jpg

FONTE Diageo India

SOURCE Diageo India