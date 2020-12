GODIVA nomme Nurtac Ziyal Afridi au poste de PDG, marquant une nouvelle ère de croissance et d'accessibilité pour la marque emblématique

Afridi, membre du conseil d'administration de GODIVA et directrice de la stratégie et de la croissance d'Yildiz Holding, a déclaré qu'elle travaillerait avec ses équipes pour continuer à rendre les célèbres chocolats de la société ainsi que les autres produits inspirés du chocolat, accessibles en étendant ses canaux de distribution, qui comprennent Internet et la grande distribution, ce pour séduire de nouveaux consommateurs et innover auprès des consommateurs déjà fidèles.

Sa nomination intervient alors que GODIVA cherche à faire connaître ses chocolats à un public plus large et ajuste ses activités commerciales en fonction de l'évolution du comportement des acheteurs. Depuis le début de l'année, la société a connu une croissance significative de sa base de consommateurs, en grande partie grâce aux ventes sur Godiva.com et en grande distribution.

« Afridi apporte à GODIVA une impressionnante combinaison d'expertise commerciale, opérationnelle et financière, ainsi qu'une forte passion pour les équipes et le développement de nos talents. Elle a fait ses preuves en matière de développement d'entreprises, ce qui permettra d'assurer que GODIVA continue à adresser des opportunités qui honorent ses racines et soient en ligne avec sa vision audacieuse de l'avenir » a déclaré Murat Ulker, le président de GODIVA.

Afridi a déclaré qu'elle est enthousiaste à l'idée de diriger une marque haut de gamme, née en Belgique et marquée par près de 95 ans de savoir-faire artisanal et d'expertise en matière de chocolat. Elle vise à faire de GODIVA la référence pour les personnes qui cherchent à se faire plaisir personnellement en plus de celles à la recherche de cadeaux à offrir, clients les plus traditionnels de la marque. Ce qui a commencé dans la cuisine familiale des Draps en 1926 est aujourd'hui devenue une marque iconique, avec une présence mondiale dans 100 pays, atteignant 4 milliards de consommateurs et faisant de GODIVA une marque unique, synonyme du chocolat le plus délicieux au monde.

Cherchant à répondre aux besoins des consommateurs d'aujourd'hui, Afridi a déclaré qu'elle compte développer l'activité dans de nouveaux réseaux de distribution ainsi que dans de nouvelles zones géographiques, élargir le portefeuille de produits et accroître les relations avec les clients et les consommateurs grâce au digital.

« La qualité exceptionnelle de nos produits reflète notre riche et beau patrimoine, notre dévouement pour l'innovation et notre engagement à utiliser les meilleurs ingrédients. Nous continuerons à étendre notre portée et à tirer parti d'une approche multicanal pour faire vivre notre marque bien-aimée, en maintenant un lien fort avec nos fans et en veillant à ce que nos chocolats de haute qualité soient encore plus disponibles et accessibles à tous nos consommateurs à travers le monde », a déclaré M. Afridi.

Nous continuons de nous concentrer sur l'exploitation de la technologie numérique pour anticiper les besoins des consommateurs, dépasser les attentes et faire de GODIVA la marque de chocolat haut de gamme la plus en vue. Je suis honorée de travailler avec mon extraordinaire équipe sur ces projets à un moment aussi crucial pour GODIVA », a-t-elle déclaré.

Au sein d'Yildiz Holding, Afridi a joué un rôle déterminant tandis que l'entreprise se transformait en un groupe mondial de snacking avec plus de 300 marques disponibles dans plus de 120 pays. En plus de son expérience opérationnelle, elle a dirigé les acquisitions de marques emblématiques comme GODIVA en 2008 et McVitie's, Carr's, Jacobs et BN (United Biscuits) en 2014, cette dernière étant à l'origine de la création de la société pladis, la troisième plus grande société de biscuits au monde. Afridi a également dirigé l'accord de licence pour GODIVA au Japon, en Corée du Sud, en Australie et en Nouvelle-Zélande. De plus, elle a été le fer de lance de l'acquisition et de l'introduction en bourse de Sok Marketler, qui est maintenant le deuxième plus grand détaillant de produits à prix réduit en Turquie, et de Bizim Toptan, la première société de détaillants de produits à prix réduit en Turquie. Avant Yildiz Holding, Afridi a occupé des postes de direction dans d'autres entreprises mondiales, comme Accenture et Arthur Andersen & Co.

Elle a obtenu son MBA en Allemagne et une licence en marketing et finance à Istanbul.

À propos du chocolatier GODIVA

Le chocolatier GODIVA est le leader mondial du chocolat artisanal de qualité supérieure. La société a été fondée à Bruxelles en 1926 par le chocolatier belge Pierre Draps. Près d'un siècle plus tard, chaque morceau de chocolat GODIVA regorge toujours de qualité, d'artisanat belge et des meilleurs ingrédients du monde. GODIVA est distribué dans plus de 100 pays à travers le monde. Les clients peuvent découvrir GODIVA dans les boutiques de chocolat de la marque emblématique, dans les cafés proposant du chocolat, sur GODIVA.com, et chez de nombreux détaillants de qualité. GODIVA s'engage à offrir des produits alimentaires et des boissons innovants et délicieux qui dépassent les attentes des consommateurs et créent de merveilleux moments. De ses célèbres truffes et morceaux de chocolat moulés en coquillage à ses biscuits de style européen, en passant par ses chocolats emballés individuellement, ses cafés gourmets, son chocolat chaud, ses glaces et autres délices, GODIVA s'efforce de faire vivre au monde l'expérience ultime du chocolat. En tant qu'entreprise socialement responsable, GODIVA a des pratiques et des programmes mondiaux conçus pour apporter un soutien significatif aux producteurs de cacao, sauvegarder notre environnement et donner du pouvoir aux communautés où nous vivons et travaillons. Pour en savoir plus sur ces puissantes initiatives, visitez le site GODIVA Cares.

À propos d'Yildiz Holding

Yıldız Holding, dont le siège se trouve à İstanbul, possède plus de 300 marques disponibles dans plus de 120 pays. L'entreprise, qui est détenue à 100 % par la famille Ülker, est active dans le monde entier et dessert une population de 4 milliards d'habitants avec ses 61 usines et près de 65 000 employés dans le monde entier. L'entreprise se concentre sur la confiserie (chocolat, biscuits, gâteaux, chewing-gum, bonbons) et le commerce de détail. Yıldız Holding a augmenté sa part sur les marchés mondiaux avec des marques emblématiques comme GODIVA, Ülker et McVitie's sous le toit d'une seule et même société. pladis abrite des marques très appréciées comme McVitie's et Ülker et distribue également une gamme de chocolats GODIVA exclusivement pour les canaux produits emballés-consommateur dans le monde entier. En plus des activités de vente au détail de GODIVA, Yıldız Holding possède également deux grandes chaînes de magasins de détail basées en Turquie, Şok Marketler et Bizim Toptan. Şok Marketler est la chaîne de vente au détail qui connaît la plus forte croissance en Turquie, et Bizim Toptan est la plus grande marque de cash & carry du pays en termes de nombre de magasins. Outre les snacks et le commerce de détail, l'entreprise produit également des aliments, des aliments surgelés, des huiles végétales, des margarines, de la viande transformée et des matériaux d'emballage. Besler, de loin le leader de son industrie, produit des margarines grand public, des huiles, des margarines industrielles et de boulangerie avec ses marques phares, BizimYağ et Teremyağ. Kerevitaş, première entreprise de vente au détail de produits surgelés en Turquie, propose la gamme de produits la plus riche du marché des produits surgelés avec sa marque SuperFresh. Créé au sein de Yıldız Holding en 2019 dans le but de stimuler l'écosystème de l'entrepreneuriat en Turquie, Yıldız Ventures soutient les idées d'entreprises innovantes grâce à trois programmes différents, à savoir l'accélération, l'incubation et l'investissement financier. Gözde Girişim, un fonds d'investissement privé qui est coté à la bourse d'İstanbul, fait également partie de Yıldız Holding Group. Yıldız Holding compte sept sociétés cotées à la bourse Borsa İstanbul. Parmi elles, Ülker et Kerevitaş figurent parmi les entreprises alimentaires les plus cotées en bourse. L'entreprise et ses marques contribuent à la société par leurs activités de responsabilité sociale et de durabilité dans les domaines de l'environnement, du sport, de l'éducation, de la santé et de l'art.

Contact médias :

Tara McTeague

Responsable de la communication globale de l'entreprise, GODIVA

[email protected]

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1387674/GODIVA_Nurtac_Ziyal_Afridi_CEO.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1387675/GODIVA_Logo.jpg

SOURCE GODIVA