GoFor et Odin Automotive s'associent pour lancer une nouvelle plateforme de livraison de véhicules électriques commerciaux sur le dernier kilomètre en Amérique du Nord

Cette collaboration transformatrice avec Odin fera de GoFor l'un des premiers fournisseurs de flottes électriques en tant que service en Amérique du Nord. Le réseau de GoFor, qui compte plus de 10 000 conducteurs indépendants et propriétaires de parcs de véhicules franchisés GoFor, ne dépendra plus des prix de plus en plus imprévisibles de l'essence ou du diesel, qui représentent actuellement en moyenne plus de 10 fois le coût de l'électricité.

Plus tôt cette année, Odin a annoncé l'acquisition de la propriété intellectuelle et des droits de production des véhicules utilitaires légers électriques de StreetScooter Engineering (StSE) auprès de Deutsche Post DHL en Allemagne. Incubée par le service postal depuis 2014, StSE a produit, affiné et fabriqué un parc de plus de 20 000 véhicules utilitaires électriques à batterie pour assurer les livraisons tout en aidant DPDHL à atteindre ses objectifs climatiques, économisant ainsi plus de 260 000 tonnes d'émissions de CO2. En dehors de DPDHL, les véhicules sont également utilisés par des tiers à travers le monde, notamment d'importants parcs au Royaume-Uni et au Japon. Le partenariat avec GoFor marque le premier grand client nord-américain de ces produits.

« Ce partenariat réunit deux pionniers de la livraison durable du dernier kilomètre qui comprennent tous deux que le monde ne peut pas continuer sur la même voie, se précipitant pour livrer toujours plus vite, peu importe les conséquences pour les communautés ou l'environnement », a déclaré Ian Gardner, PDG de GoFor. « Chez GoFor, notre succès se mesurera non seulement en termes de livraison et de bénéfices, mais aussi en termes de gestion de nos communautés, avec la responsabilité d'assurer leur prospérité et leur santé durable. Cette union est essentielle pour respecter notre engagement en matière de livraison renouvelable, qui consiste à offrir de meilleures solutions à faible émission de carbone et une livraison rapide, fiable et à faible coût. »

D'autres fournisseurs de véhicules de livraison électriques en Amérique du Nord en sont encore au stade du prototype ou de la première phase de production et ne résolvent qu'une partie du processus d'électrification. Leurs véhicules sont encore loin d'atteindre des volumes à grande échelle, sans parler de leur efficacité totale, et leurs solutions naissantes laissent de nouveaux clients sans le soutien ou l'infrastructure dont ils ont besoin pour exploiter des parcs électriques de manière rentable. Lorsqu'ils sont utilisés correctement, les véhicules électriques offrent de façon inhérente aux propriétaires commerciaux des cycles de vie sans entretien plus longs, ainsi qu'un coût total de possession plus faible au fil du temps.

GoFor a choisi Odin comme partenaire privilégié en raison de la disponibilité et de la fiabilité éprouvées de la gamme au cours des sept dernières années, avec plus de 20 000 véhicules de livraison électriques sur la route aujourd'hui, ainsi que la gamme complète de services d'électrification de l'entreprise, qui englobe les besoins en matière de recharge, d'après-vente, de formation des conducteurs et plus encore pour rationaliser et assurer le succès du processus d'électrification.

« L'engagement ferme de GoFor en faveur de livraisons à faible coût et d'un avenir sans émissions fait de cette entreprise un partenaire idéal pour la suite de solutions électriques d'Odin », a déclaré Stefan Krause, PDG et président d'Odin Automotive. « Avec plus de 100 millions de kilomètres déjà parcourus, nos véhicules électriques sont connus pour leur fiabilité, leur ergonomie et leur temps de fonctionnement élevé, ce qui crée une situation gagnante pour les conducteurs et les exploitants de parcs de véhicules. Nous avons également un avantage inégalé sur le reste du secteur : nos véhicules ont fait leurs preuves et sont prêts à être déployés à grande échelle aujourd'hui. Notre avantage donne à GoFor tout ce dont l'entreprise a besoin pour mettre en œuvre son initiative de livraisons durables dès le deuxième trimestre de cette année. »

À propos de GoFor

GoFor Industries livre, mais mieux. Grâce à des véhicules électriques, des compensations pour l'élimination du carbone, des conducteurs autonomes et aux des intelligents, GoFor offre un modèle de livraison durable pour l'industrie. Notre engagement couvre l'éventail complet des besoins de nos clients : du non-transportable, du non-conforme et de chaque paquet ou personne entre les deux. Alors que les attentes en matière de commodité et de rapidité de livraison évoluent vers la durabilité, l'entreprise basée à Ottawa aide les grandes marques en Amérique du Nord à dépasser les attentes de leurs clients en matière de livraison aujourd'hui et demain. Livrons mieux. Pour les personnes. Pour les communautés. Pour l'avenir. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site gofordelivers.com.

À propos d'Odin Automotive

Odin Automotive est une holding automobile dont les employés travaillent ensemble à travers l'Europe, l'Asie et l'Amérique du Nord pour transformer le transport des personnes et des marchandises sur le dernier kilomètre en un système de transport sans émissions. Odin est dirigée par des leaders expérimentés qui ont été à la pointe de l'industrie automobile au cours des 30 dernières années. Après avoir été les pionniers du changement dans les grandes entreprises automobiles et logistiques, ainsi que dans les start-ups et les technologies de véhicules électriques, ils sont plus que prêts à résoudre le problème de l'électrification des parcs commerciaux. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site www.odinev.com.

