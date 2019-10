Gogo y Airspan se asocian para desarrollo y despliegue de red aire a tierra 5G

LOS ÁNGELES, 22 de octubre de 2019 /PRNewswire/ -- Gogo (NASDAQ: GOGO), el principal proveedor global de productos y servicios de conectividad por banda ancha para la aviación, anunció hoy que ha seleccionado a Airspan Networks para armar y desarrollar su red 5G para aviación. La nueva red aire a tierra (ATG, por su sigla en inglés) se diseñará para ser usada en aeronaves de la aviación comercial, jets regionales comerciales y jets de aerolíneas más pequeñas que operen dentro del espacio contiguo de Estados Unidos y Canadá. Se espera que la red esté disponible para entregar 5G a la aviación corporativa y comercial en 2021.

"Estamos emocionados por haber concretado nuestro acuerdo con Airspan para armar y desarrollar la red 5G Gogo, que será un importante hito en la industria de conectividad en vuelo", señaló Mike Syverson, vicepresidente senior de ingeniería y operaciones para Gogo Business Aviation. "Gogo 5G es el siguiente paso en nuestra evolución tecnológica y se espera que brinde una experiencia de usuario sin igual, aunando alto rendimiento con baja latencia y redundancia a nivel de toda la red. La capacidad probada de Airspan para entregar soluciones de baja latencia y alta capacidad en ambientes complejos es crítica para nuestro éxito"

"Airspan cuenta con más de 25 años de experiencia desplazando los límites de la tecnología inalámbrica, sea rompiendo las barreras para despliegues escalables o entregando banda ancha ultra rápida a 9.100 metros. Nuestra sociedad con Gogo constituye un importante hito para la comercialización de aplicaciones 5G verdadera y casos de uso. Estamos muy entusiasmados por ser parte del proyecto", indicó Eric Stonestrom, director general de Airspan Networks.

El sistema 5G de Gogo usará la misma tecnología con calidad para transporte que la línea de productos Air5G de Airspan. La plataforma Air5G ofrecerá operación en modo independiente 5G utilizando tecnología de estación de base para red de acceso vía radio (RAN) virtualizada y matrices de antena con tecnología Massive MIMO. Utilizando avanzadas técnicas de seguimiento y conformación de haces (Beamforming), el sistema es capaz de comunicarse a una Aeronave que se desplaza a una velocidad superior a los 1200km/h, a larga distancia, todo al tiempo que ofrece una experiencia 5G de banda ancha móvil optimizada.

Acerca de Airspan Networks Inc.:

Airspan (OTC PINK: AIRO) es un importante proveedor de soluciones RAN 4G y 5G, con más de 1000 clientes en más de 100 países. Airspan es regularmente reconocido como líder y pionero en RAN e innovadores soluciones Backhaul. Airspan cuenta con una expansiva cartera de productos, que incluye celdas pequeñas interiores y exteriores, estaciones de base Micro y Macro compactas, una serie de dispositivos de usuario y productos para optimización de redes. Estas soluciones de conectividad operan en bandas desde Sub-6GHz a ondas milimétricas. www.airspan.com

Airspan no está sujeta a los requerimientos de entregar reportes informativos de la Ley de Bolsas de Valores de 1934 y, en consecuencia, no presenta reportes, estados financieros, declaraciones informativas a accionistas generales o de la unidad matriz, u otra información ante la Securities and Exchange Commission. El presente comunicado puede contener declaraciones con proyección de futuro. El presente comunicado puede contener declaraciones con proyección de futuro. Para información sobre declaraciones con proyección de futuro, visite www.airspan.com/fls

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/954159/Airspan_Logo.jpg

Para consultas de medios de comunicación:

Damiano Coletti,

+1-561-893-8670

mediarelations@airspan.com

FUENTE Airspan Networks

SOURCE Airspan Networks