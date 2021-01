GOL, 20 anos: novos tempos no ar, sempre

SÃO PAULO, 18 de janeiro de 2021 /PRNewswire/ -- A história da GOL Linhas Aéreas teve início com o voo 1741 de um Boeing 737-700, de Brasília a Congonhas, SP, em 15 de janeiro de 2001. Na tripulação encarregada dessa primeira decolagem estavam o comandante Grabler e a comissária Giselle, que junto a outros 127 colaboradores comemoram igualmente hoje seus 20 anos de empresa. Esse grupo é um extrato do nosso Time de Águias, composto por milhares de pessoas que se dedicam incondicionalmente à GOL todos os dias, fortalecendo as bases da nossa contribuição para transformar a história do transporte aéreo e a própria sociedade brasileira. Uma jornada que nos trouxe à liderança do mercado de aviação no Brasil.

Milhões de brasileiros voaram pela primeira vez com a GOL e esse é o melhor resultado que a criação de uma Companhia aérea realmente nova poderia ter produzido. Essa conquista importantíssima evidencia que o nosso esforço permanente, os inúmeros aprendizados dessa jornada e a opção por atuar sempre de forma corajosa e disruptiva em diversas frentes – da cultura organizacional aos produtos e serviços oferecidos – democratizaram, com qualidade e em caráter irreversível, o acesso ao transporte aéreo no Brasil.

"Decidimos, em pleno aniversário, mergulhar ainda mais fundo nas nossas vulnerabilidades, entender onde e como podemos superá-las e aprofundar o aprendizado nas questões mais complexas que temos pela frente, como os desafios ligados ao meio ambiente, às questões sociais e à própria organização interna da empresa. Sabemos bem que haverá erros e acertos, mas garantimos uma atitude: não vamos nos esquivar muito menos abrir mão do papel de aprendizes esforçados e, ao mesmo tempo, de ente atuante e relevante. O protagonismo é a nossa marca desde 15 de janeiro de 2001" completa Paulo Kakinoff, presidente da GOL.

Acesse aqui a íntegra do press release.

Sobre a GOL Linhas Aéreas (www.voegol.com.br): Maior Companhia aérea do Brasil, com mais de 36 milhões de Clientes transportados por ano, e líder no segmento corporativo e de lazer. Em 20 anos de história, democratizou o transporte aéreo no país e se tornou a maior empresa de baixo custo do setor, com a melhor tarifa da América Latina.

FONTE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

Related Links

https://www.voegol.com.br



SOURCE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.