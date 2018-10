GOL, a maior companhia aérea do Brasil, inaugura voos diretos para os Estados Unidos

SÃO PAULO, 19 de outubro de 2018 /PRNewswire/ -- A maior companhia aérea do Brasil, a GOL Linhas Aéreas Inteligentes (NYSE: GOL), está lançando, em novembro, voos diretos do Brasil para os Estados Unidos, com destino a Miami e Orlando. As rotas serão realizadas nas novas aeronaves Boeing 737 MAX 8, que podem voar com ainda mais eficiência e economia.

"Estamos expandindo nossas operações internacionais para além da América Latina e as novas rotas para os Estados Unidos marcam o início de uma nova era para a GOL", diz Eduardo Bernardes, vice-presidente de Vendas e Marketing da GOL. "Nesses 17 anos como a maior companhia aérea do Brasil, temos sido líderes em pontualidade e satisfação do consumidor. Estamos, agora, buscando essas conquistas também em mercados internacionais, nos quais observamos que temos significativas oportunidades de atuação e crescimento", complementa.

Para a Flórida, serão quatro saídas diárias partindo dos aeroportos de Brasília e Fortaleza. A atual malha aérea da GOL permite que os Clientes façam conexões rápidas e eficientes de ou para mais de 30 destinos na América Latina.

A parceria existente entre a GOL e a Delta Airlines (NYSE: DAL) permitirá que os novos voos para a Flórida sejam conectados a oito cidades atendidas pela aérea norte-americana: Atlanta, Salt Lake, Cincinnati, Nova York LaGuardia, Detroit, Los Angeles, Indianápolis, Mineápolis.

As aeronaves Boeing 737 MAX 8 são equipadas com tecnologia de última geração. Os Clientes terão à disposição serviço de bordo completo e uma plataforma de entretenimento com filmes, séries e TV ao Vivo, oferecidos sem custo adicional. Além disso, o passageiro também pode se conectar à internet durante o voo, o que permite a ele enviar e receber mensagens, acessar as redes sociais e atualizar o e-mail.

Os bilhetes para os novos destinos podem ser adquiridos em todos os canais da companhia – app, site ( www.voegol.com.br ) e lojas VoeGOL – e também nas agências de viagem parceiras. Durante a compra, os Clientes poderão optar pela classe Premium Economy, que transforma toda a experiência de voo, do check-in ao desembarque, em algo ainda mais confortável.

Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes

Fundada em 2001, a GOL Linhas Aéreas Inteligentes é a maior companhia aérea do Brasil. A empresa possui frota com 120 aeronaves e opera 700 voos diariamente. No ano passado, 32 milhões de Clientes voaram com a GOL para seus mais de 67 destinos, sendo 13 deles internacionais. Em 2017, a companhia foi, ainda, reconhecida pela IATA Fast Travel na categoria Platinum pela melhor implementação de inovações na América Latina. A GOL é uma empresa de capital aberto, listada na NYSE (NYSE: GOL) e na Bovespa (BVMF:GOLL4) e é considerada uma das 50 maiores empresas brasileiras.

Mais informações em www.voegol.com.br

Contato: In Press; gol@inpresspni.com.br; +55 11 3330-3825

FONTE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

Related Links

http://www.voegol.com.br