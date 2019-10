GOL anuncia agenda de divulgação do 3T19

SÃO PAULO, 21 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ("GLAI"), (B3: GOLL4 eNYSE: GOL), a maior companhia aérea doméstica do Brasil, anuncia agenda de divulgação de resultados para o 3T19.

Divulgação dos resultados 3T19

31 de outubro de 2019 (antes da abertura do mercado).

As informações estarão disponíveis em nosso website www.voegol.com.br/ri.

Período de silêncio

Em linha com as melhores práticas de governança corporativa e fair disclosure, a GOL iniciará seu período de silêncio (quiet period) no dia 22 de outubro, e encerrará após a teleconferência dos resultados no dia 31 de outubro.

Teleconferências

Inglês Português 31 de outubro de 2019 31 de outubro de 2019 12h00 (horário de Brasília) 13h30 (horário de Brasília) 11h00 (horário de Nova York) 12h30 (horário de Nova York) Tel.: +1 (412) 317-6382 Tel.: +55 (11) 3181-5113 Código: GOL Código: GOL Tel. replay: +1 (412) 317-0088 Tel. replay: +55 (11) 3193-1012 Código replay: 10134586 Código replay: 2000720# Webcast: clique aqui Webcast: clique aqui

Os participantes devem se conectar aproximadamente 10 minutos antes do início das teleconferências.

Slides e webcast: Os slides da apresentação estarão disponíveis para visualização e download em nosso website www.voegol.com.br/ri. O áudio das teleconferências será transmitido ao vivo pela Internet, no mesmo site, onde ficará disponível após o evento.

Replay: O replay das conferências estará disponível por 7 dias.

CONTATO

Relações com Investidores

ri@voegol.com.br

www.voegol.com.br/ri

+55(11) 2128-4700

Sobre a GOL: O maior grupo de serviços de transporte e viagens aéreas do Brasil, com atuação em transporte de passageiros, transporte de carga e programas de fidelidade de coalizão.

FONTE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

SOURCE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.