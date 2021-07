GOL anuncia Atualização ao Investidor

SÃO PAULO, 12 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (B3: GOLL4 eNYSE: GOL) (GOL ou "Companhia"), a maior companhia aérea do Brasil, divulga hoje uma Atualização ao Investidor sobre suas expectativas para o segundo trimestre de 2021. As informações abaixo são preliminares e não auditadas . A Companhia discutirá os seus resultados do 2T21 via teleconferência em 29 de julho de 2021.

Comentário 2T21 Para o 2T21, a GOL estima Prejuízo Por Ação (LPA) e Prejuízo Por Ação Depositária Americana (LPADS) de aproximadamente R$3,25 1 e US$1,23 1 , respectivamente.

A margem EBITDA 2 no segundo trimestre, excluindo despesas não operacionais e não recorrentes, está estimada entre 16% e 18%, uma redução em relação à margem do trimestre findo em junho de 2020 (28% 2 ).

A receita unitária de passageiro (PRASK) para o 2T21 tende a ser menor em aproximadamente 17%, quando comparada ao mesmo período do ano passado. A GOL espera uma receita unitária (RASK) 33% inferior em relação ao 2T20. As vendas diárias encerraram o trimestre em torno de R$21 milhões, representando um aumento de 200% em relação ao final do 1T21. A taxa de ocupação da GOL, em 85%, continua eficientemente casando a oferta com a demanda.

Os custos unitários ex-combustíveis (CASK ex-comb.) do 2T21, excluindo despesas não operacionais e não recorrentes, deverão reduzir aproximadamente 55% 2 em comparação ao CASK ex-combustível reportado no 2T20, principalmente devido ao número de ASKs quatro vezes maior e a apreciação de 1% do Real vs. o Dólar americano. Os custos unitários com combustível (CASK comb.) deverão aumentar aproximadamente 54% na comparação trimestral, principalmente devido ao aumento no preço médio do QAV em 82%, parcialmente compensado pela maior eficiência no consumo de combustível das aeronaves MAX e pela apreciação do Real vs. o Dólar americano.

A alavancagem financeira da GOL, medida pela relação Dívida Líquida 3 /EBITDA UDM, foi aproximadamente 11x no final de junho/21. A Companhia amortizou cerca de R$800 milhões de dívida total no trimestre, incluindo R$420 milhões de dívida financeira e R$310 milhões de dívida com arrendamento de aeronaves. A Companhia também liquidou o pagamento de R$744 milhões aos acionistas minoritários da Smiles Fidelidade S.A.

A liquidez total ao final de junho/21 foi R$1,7 bilhão, composta por R$1,0 bilhão em caixa e aplicações financeiras e R$0,7 bilhão em recebíveis. Contemplando os valores financiáveis de depósitos, as fontes de liquidez da GOL totalizam aproximadamente R$3,7 bilhões. Isso é consistente com os patamares de liquidez da Companhia ao longo da pandemia.

A GOL planeja aumentar sua capacidade no 3T21 em aproximadamente 80% comparativamente ao 2T21, antecipando uma demanda sazonal mais forte.

No 2T21, as Emissões Globais Brutas do Escopo 1 foram aproximadamente 281,6 mil t CO 2 , uma redução de 42% em relação ao 1T21, enquanto o Combustível Total Consumido atingiu 32,3 mil litros por RPK, redução de 6% frente ao 1T21. As Emissões de Gases de Efeito Estufa por Hora Voo foram cerca de 8,5 t CO 2 , estável relação ao 1T21.

Projeções Preliminares e Não auditadas 2T21 Rotas Domésticas Atendidas (média) / % de 2019 Frota Operacional Média / % de 2019 Receita Operacional Líquida (R$ bi) / % de 2019 Taxa de Ocupação Margem EBITDA2 Margem EBIT2 Capex (R$ MM) Consumo Líquido de Caixa (R$MM/dia)4 Outras Receitas (carga, fidelidade, outras) Preço médio do combustível por litro Taxa média de câmbio / Taxa de câmbio final do 2T21 Emissões Globais Brutas do Escopo 1 (mil t CO 2 ) Combustível Total Consumido (1.000 litros por RPK) Emissões de Gases de Efeito Estufa/h voo (t CO 2 ) Receita unitária de passageiro (PRASK) CASK Ex-combustível2 Demanda Doméstico – RPK Capacidade Doméstico – ASK Capacidade Doméstico – Assentos Demanda Total – RPK Capacidade Total – ASK Capacidade Total – Assentos 2T21 ~126 / 87% ~55 / 50% ~1,0 / 31% 85,1% 16% - 18% 8% - 10% ~54 Neutro 15% da receita R$3,38 - R$3,44 R$5,32 / R$5,00 ~281,6 ~32,3 ~8,5 2T21 vs. 2T20 Redução de ~17% Redução de ~55% Aumento de ~345% Aumento de ~310% Aumento de ~328% Aumento de ~344% Aumento de ~307% Aumento de ~327%

1- Excluindo ganhos e perdas de variação cambial e no Exchangeable Senior Notes.

2- Excluindo despesas de depreciação e não operacionais relacionados à ociosidade de frota e dos custos relacionados a pessoal de aproximadamente R$914 milhões no 2T21 e R$918 milhões no 2T20.

3- Excluindo Bônus Perpétuos e Exchangeable Senior Notes.

4- Excluindo pagamento de juros sobre dívidas financeiras.

Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

A GOL é a maior companhia aérea do Brasil, líder nos segmentos corporativo e de lazer. Desde sua fundação em 2001, ela é a empresa de mais baixo custo unitário na América Latina, o que possibilitou a democratização do transporte aéreo. A Companhia mantém uma aliança estratégica com a Air France-KLM, além de disponibilizar aos Clientes diversos acordos de codeshare e interline, trazendo mais conveniência e facilidade nas conexões para qualquer lugar atendido por essas parcerias. Com o propósito de "Ser a Primeira para Todos", a GOL oferece a melhor experiência de viagem aos seus passageiros, incluindo: a maior oferta de assentos e mais espaço entre as poltronas; a mais completa plataforma com internet, filmes e TV ao vivo; e o melhor programa de fidelidade SMILES. No transporte de cargas, a GOLLOG possibilita a entrega de encomendas para diversas regiões no Brasil e no exterior. A Companhia conta com uma equipe de 15 mil profissionais da aviação altamente qualificados e focados na Segurança, valor número um da GOL, e opera uma frota padronizada de 127 aeronaves Boeing 737. As ações da Companhia são negociadas na B3 (GOLL4) e na NYSE (GOL). Para mais informações, visite www.voegol.com.br/ri.

Aviso Legal

As informações contidas neste comunicado não foram submetidas a qualquer auditoria independente ou revisão e contêm declarações prospectivas, estimativas e projeções relacionadas a eventos futuros, e que são, por natureza, sujeitas a riscos significativos e incertezas. Exceto pelas declarações de fatos históricos, todas as declarações contidas neste comunicado, inclusive, sem qualquer tipo de limitação, as declarações referentes à situação financeira futura da GOL e os resultados operacionais, estratégia, planos, objetivos e metas, eventos futuros nos mercados em que a GOL opera ou busca operar e quaisquer declarações precedidas de, seguidas de ou que incluam as palavras "acredita", "espera", "pretende", "tem a intenção de", "fará", "deve", "projeta", "estima", "antecipa", "almeja", "prevê" ou palavras e expressões similares, são declarações prospectivas. Os eventos futuros referidos nessas declarações prospectivas envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas, contingências e outros fatores, muitos dos quais estão além do controle da GOL, que podem fazer com que os resultados, performances ou eventos sejam substancialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos nessas declarações. Essas declarações prospectivas são baseadas em inúmeras premissas relacionadas às estratégias de negócio atuais e futuras da GOL e ao ambiente no qual a GOL atuará no futuro e não são garantia de performance futura. Tais declarações prospectivas se aplicam tão somente à data na qual elas foram dadas. Nem a GOL ou qualquer de suas afiliadas, diretores, conselheiros, empregados e representantes assume qualquer dever ou obrigação de atualizar ou revisar qualquer declaração prospectiva, seja em função de novas informações, eventos futuros ou qualquer outro motivo, exceto conforme exigido por lei. Nem a GOL ou qualquer de suas afiliadas, diretores, conselheiros, empregados e representantes emitem qualquer declaração, garantia ou previsão de que os resultados antecipados pelas declarações prospectivas serão alcançados, e que tais declarações prospectivas representam, em cada caso, apenas uma dentre muitos possíveis cenários e não deveriam ser vistos como o cenário padrão ou o cenário mais provável de se concretizar. Ainda que a GOL acredite que as estimativas e projeções nessas declarações prospectivas sejam razoáveis, elas poderão se mostrar incorretas e os resultados finais podem se mostrar diferentes das estimativas e projeções. Sendo assim, você não deverá se basear nessas declarações prospectivas.

Medidas Não Contábeis

Consistentemente com práticas de mercado, a GOL divulga medidas não contábeis (não-GAAP) que não são reconhecidas sob IFRS ou outros padrões contábeis, inclusive "Dívida Líquida", "Dívida Líquida Ajustada", "Liquidez Total" e "EBITDA". A administração da Companhia acredita que a divulgação destas medidas não contábeis fornece informações úteis para seus investidores, analistas de mercado e o público em geral para comparar seu desempenho operacional com o de outras companhias no mesmo e em outros setores. Entretanto, estas medidas não contábeis não têm significados e metodologias padronizados e podem não ser diretamente comparáveis com métricas de nome igual ou similar publicadas por outras companhias. Potenciais investidores não devem basear sua decisão de investimento em informações não contábeis como um substituto para as medidas contábeis como rentabilidade ou liquidez.

