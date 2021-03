GOL anuncia Atualização Mensal ao Investidor: Capacidade, Consumo de Caixa e Liquidez

SÃO PAULO, 8 de março de 2021 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (B3: GOLL4) e (NYSE: GOL) (GOL ou "Companhia"), a maior companhia aérea do Brasil, divulga hoje sua Atualização ao Investidor para fevereiro/21. Todas as informações são apresentadas em Reais (R$). As informações abaixo, são preliminares e não auditadas .

Nesse período, a GOL ajustou sua capacidade para uma média de 355 voos por dia, uma redução de 28% em relação à média de 493 voos em janeiro/21. A Companhia operou 469 voos diários em dias de pico, capturando parte da demanda de passageiros no feriado de Carnaval, que foi suspenso este ano. A receita bruta consolidada mensal da GOL foi de R$503 milhões e a taxa de ocupação média foi de 80,8%, evidenciando o foco contínuo da Administração em manter as operações sustentáveis.

Em fevereiro/21, houve uma queda de 15% na busca por passagens aéreas da Companhia, em relação a janeiro/21, com uma redução de 28% no volume de vendas durante esse mês, em função da queda persistente na demanda por viagens decorrente da "segunda onda" de casos de Covid-19 no Brasil, de Clientes aguardando pela vacinação e do início da baixa temporada. Como resposta à relevante queda nas vendas, aumento no número de cancelamentos e não comparecimentos (no-show), a malha aérea da GOL foi reduzida em 4% entre a primeira e a quarta semanas de fevereiro para adequar os custos ao patamar de entradas. O PRASK foi de R$20,54 centavos, uma variação sequencial de -12,7% sobre janeiro/21 e uma variação ano/ano de -15,0%.

"Continuamos extremamente diligentes na gestão de nosso caixa para financiar o crescimento das operações, que acompanharão a retomada não linear da demanda", disse Paulo Kakinoff, Diretor-Presidente. "Com a experiência adquirida durante a primeira onda no ano passado, estamos posicionados para atravessarmos com confiança essa nova fase da Covid-19. Reiteramos nossa convicção de que a Companhia emergirá ainda mais forte e resiliente com o início da normalização dos mercados".

Excluindo o serviço financeiro da dívida, o consumo líquido de caixa ("burn") da GOL na operação totalizou R$3 milhões/dia em fevereiro. Para o primeiro trimestre de 2021, a Companhia estima um consumo líquido de caixa em R$3 milhões/dia, uma visão conservadora com base no recente aumento do número de casos de Covid-19 no Brasil.

A GOL estima ter liquidez suficiente para administrar e financiar capital de giro, despesas e serviço da dívida nos próximos meses, período de maior impacto no seu fluxo de caixa. A Companhia encerrou fevereiro com aproximadamente R$2,0 bilhões de liquidez total, principalmente em função da redução no volume de recebíveis em aproximadamente R$90 milhões e da amortização de R$70 milhões em dívidas bancárias. Considerando os valores financiáveis de depósitos e ativos não onerados, as fontes potenciais de liquidez da GOL superam R$5 bilhões.

Além de gerenciar com eficácia sua capacidade e consumo de caixa durante as contínuas flutuações na demanda de viagens durante a recuperação, a Administração da Companhia está avaliando e se adaptando ao cenário de mercado em evolução, conforme novas tendências de consumo e negócios surgem na esteira da pandemia de Covid-19. Em fevereiro/21, a GOLLOG firmou parceria com o grupo Comporte, formado pelas empresas Tex, União, Itamarati, Cruz e Elux, para fortalecer a "última milha" nos serviços de entrega multimodal, unindo a eficiência do transporte rodoviário com a capilaridade da malha aérea da Companhia.

Kakinoff acrescentou: "A liderança da GOL no mercado doméstico pelo 5º ano consecutivo e a sustentabilidade comprovada do nosso modelo de negócios de baixo custo nos posiciona para crescer durante a recuperação. Nossos longo histórico de inovação, parcerias estratégicas e Time de Águias são os pilares do futuro da Companhia na indústria da aviação. Enquanto administramos um período de incerteza sem precedentes para as empresas aéreas em todo o mundo, manteremos atenção no que está por vir em termos de novas rotas, novas tecnologias e novos mercados".

Mantendo o Equilíbrio no Fluxo de Caixa

Com base em premissas conservadoras e promovendo o necessário "casamento" de ativos e passivos nesse ambiente de baixa demanda, a GOL vem implementando medidas para minimizar o consumo líquido de caixa e manter o equilíbrio de seu fluxo de caixa operacional. A Companhia trabalha diariamente com seus stakeholders para atravessar essa "segunda onda" de Covid-19 no Brasil e administra de forma conservadora suas operações e liquidez até que a taxa de infecção comece a diminuir e o percentual da população imunizada cresça. A GOL implementou diversas iniciativas necessárias para minimizar custos fixos, uma vez que ela reduz suas operações para atender a demanda atual por viagens aéreas. Essas medidas incluem, entre outras, a postergação temporária de pagamentos a importantes parceiros da Companhia.

"Endereçamos as obrigações financeiras relevantes previstas em nosso fluxo de caixa e temos uma parceria robusta com os principais provedores de capital de giro", disse Richard Lark, Diretor Vice-Presidente Financeiro. "Nossa gestão financeira, desde o início da pandemia, reflete o compromisso e o foco da GOL em manter uma sólida estrutura de capital, reduzindo o seu custo e fortalecendo o seu balanço patrimonial à medida em que alcançamos uma maior velocidade durante a recuperação."

O prazo médio de vencimento da dívida de longo prazo da Companhia, excluindo arrendamento de aeronaves e notas perpétuas, é de aproximadamente três anos.

Ajustando a Estrutura de Frota para adequar eficientemente a Capacidade à menor Demanda

O plano de frota da Companhia sempre foi flexível quanto à adequação de seu tamanho, seja devolvendo aeronaves ou estendendo arrendamentos de aviões para ajustá-lo à volatilidade da demanda por viagens aéreas. Essa flexibilidade na adequação da capacidade à demanda tem sido importantíssima para que a GOL gerencie eficientemente o tamanho de sua frota durante a pandemia e é uma das principais vantagens competitivas da Companhia.

Kakinoff comentou: "Mantivemos nossa alta taxa de ocupação média por meio da diminuição da frota operacional e da planejada reestruturação da malha para fevereiro, março e abril. A GOL está preparada para reagir de forma rápida na adaptação de sua oferta de assentos, com flexibilidade para enfrentar oscilações de demanda nos próximos meses."

Do início dessa crise até o final de março/21, a Companhia terá diminuído sua frota em 17 aeronaves Boeing 737 arrendadas, assim como reduzido em 34 aviões os recebimentos de 737 MAX previstos para 2020-2022. A Companhia encerrou fevereiro/21 com um total de 128 B737s, sendo oito B737-MAX. Com 74 aeronaves na malha, as operações aéreas diárias reduziram 28% sobre janeiro/21, e foram equivalentes a 48% em decolagens e 50% em ASKs do realizado em fevereiro/20.

Durante o mês, a GOL adequou frequências à menor demanda nos seus hubs de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Fortaleza e Salvador. Atualmente, a Companhia está operando 98% das suas rotas domésticas, que representa níveis de conectividade ainda mais altos do que no início de 2020, com destinos adicionais e conexões mais rápidas. Como resultado, a GOL está bem posicionada para crescer tanto nos mercados principais como nos regionais quando a demanda por transporte aéreo retomar.

Em março/21, a GOL implementará uma redução ainda maior e operará cerca de 250 voos/dia, o que significa cerca de 40% do realizado em março/20. Essa redução na programação de voos domésticos da Companhia reflete a menor demanda por viagens no Brasil, como consequência dessa nova fase de Covid-19, Clientes aguardando a vacinação e o início da baixa temporada. Nesse mês, a GOL está adaptando sua frota e operará 65 aeronaves em sua malha para controlar a capacidade e os custos no período de menor demanda.

Adicionalmente, a Companhia continuará disponibilizando gratuitamente às autoridades brasileiras espaço em suas aeronaves para o transporte das vacinas de Covid-19, colaborando assim com o Programa Nacional de Imunização do Brasil, de vital importância para confrontar essa pandemia.

Aumentando a Vantagem de Custo da GOL

Além da gestão de frota, os contratos de aeronaves da Companhia são ajustados para acomodar a volatilidade da demanda em 2021 e resultar em uma efetiva economia na estrutura de custos unitários da GOL. A Companhia também reduziu seus custos fixos pela conversão para variáveis de uma parcela dos pagamentos mensais de arrendamentos (power-by-the-hour).

Para o 1T21, a GOL espera manter os custos de pessoal em sua posição reduzida, ou seja, de 40% dos patamares pré-pandemia. Tendo convertido uma parcela significativa dos seus custos fixos de folha de pagamento e de frota em custos variáveis, a Companhia está bem posicionada para manter o equilíbrio de seus custos nominais equivalentes ao nível da capacidade ofertada e expandir sua liderança em custo unitário.

Todas as oito aeronaves B737-MAX estão operando rotas domésticas de etapa média mais longa enquanto se espera uma recuperação mais lenta no mercado internacional. A GOL espera encerrar o ano com aproximadamente 15% da frota de NGs substituída pelo MAX, o que irá acelerar a retomada do CASK aos patamares comparáveis ao período pré-pandemia.

"Nosso modelo operacional de frota com um único tipo de aeronave, menor estrutura de custos com mais componentes variáveis, e posição dominante nos principais hubs brasileiros de alta densidade nos permite, rapidamente, adicionar ou descontinuar rotas em resposta às oscilações de demanda, enquanto mantemos disciplina quanto a capacidade e rentabilidade", disse Celso Ferrer, Diretor Vice-presidente de Operações.

Essas vantagens competitivas são evidenciadas ainda mais pelas iniciativas dos stakeholders da GOL que apoiaram a Companhia durante a crise global. A Administração da GOL honrou totalmente seus compromissos com o mercado global de capitais e a Companhia é a única empresa aérea da América Latina que devolveu capital a seus investidores em 2020. A GOL espera que essas iniciativas continuem a diferenciá-la, e conta com o apoio e a confiança contínuos de seus stakeholders e parceiros para investir na recuperação do mercado brasileiro.

Compromisso de Combinar GLA e Smiles

Em dezembro, a GOL e a GLA (GOL Linhas Aéreas) submeteram ao Conselho de Administração da Smiles uma nova proposta para combinar as duas subsidiárias operacionais da Companhia: GLA, a maior empresa aérea doméstica do Brasil, e Smiles, o programa de fidelidade e milhagem. Com melhor visibilidade dos requisitos necessários para uma gestão mais eficiente dos seus negócios, a GOL acredita que a transação proposta é uma etapa importante para maximizar o valor futuro para os acionistas da Companhia e da Smiles, com aumento das suas respectivas competitividades mercadológicas e redução do risco do Grupo GOL.

O atual ambiente operacional desafiador no Brasil torna a conclusão bem-sucedida desta transação ainda mais crítica para ambas as empresas e reduzirá substancialmente os riscos que cada uma delas enfrenta nessa pandemia. Além disso, a Companhia acredita que a combinação dessas duas entidades é importante para alinhar os respectivos incentivos operacionais e financeiros, e resolve as questões que existem hoje devido às ineficiências do contrato vigente que rege o relacionamento entre elas. A incorporação societária proposta foi submetida aos acionistas da GOL e da Smiles para aprovação nas respectivas assembleias gerais a serem realizadas em 15 de março.

Executando as Melhores Práticas em Meio Ambiente, Social e Governança ("ESG")

Enquanto a Companhia gerencia os desafios da pandemia de Covid-19, ela busca manter seu compromisso com os mais altos padrões de ESG. A GOL é uma das líderes mundiais nos esforços para tornar o setor de aviação mais sustentável nas frentes relacionadas à neutralização nos índices de emissões de carbono e suporte às iniciativas de desenvolvimento de alternativas de combustível biodiesel. A Companhia incentiva a indústria aérea como um todo a enfrentar as mudanças climáticas, a desigualdade social e as questões de governança, tornando-se mais sustentável, inclusiva e transparente.

A GOL proativamente reporta informações ESG relevantes para investidores de acordo com o padrão Sustainability Accounting Standards Board ("SASB") para o setor aéreo (TR0201). Neste ambiente operacional desafiador globalmente para as empresas aéreas, o compromisso dessa indústria com as iniciativas ESG é fundamental.

Alinhada à Segurança, a GOL está Preparada para uma Recuperação mais Lenta

Kakinoff concluiu: "Estamos enfrentando uma fase severa de Covid-19 no Brasil, e as indústrias de transporte aéreo e de turismo são as mais gravemente afetadas. Confiamos na experiência do nosso Time de Águias para superar esses desafios, priorizando a Segurança de nossos Clientes e Colaboradores, preservando empregos e disponibilizando uma malha aérea eficiente para os necessários transporte e distribuição das vacinas".

A Companhia acredita que o avanço da vacinação por meio do Programa Nacional de Imunização do Brasil reativará a demanda nos segmentos de lazer e corporativo, entretanto, visto que o número de casos de Covid-19 no Brasil está em patamares recordes, a Administração da GOL segue trabalhando com cenários de retomada mais conservadores, mantendo as iniciativas de redução de custo, equilíbrio de fluxo de caixa e adequação da oferta aos níveis reduzidos da demanda.

A Companhia prioriza que seus Clientes e Tripulantes tenham uma experiência segura e agradável durante o voo. Além dos já rígidos padrões de sanitização da aviação civil estabelecidos pelos órgãos responsáveis, alinhados com as recomendações da Organização da Aviação Civil Internacional (OACI), Organização Mundial da Saúde (OMS), Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA), Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a GOL atua para melhorar suas operações em todas as frentes, incluindo venda de bilhetes, atendimento ao Cliente, embarque, experiência a bordo e desembarque. Desde dezembro de 2020 a Companhia iniciou uma importante parceria com o Hospital Albert Einstein certificando todos os seus procedimentos de sanitização e medidas de prevenção a Covid-19 sendo a única empresa aérea no Brasil a possuir essa parceria.

"Por meio dos nossos valores e histórico de Servir e Segurança, os nossos Clientes confiam na Companhia. Acreditamos que as pessoas desejarão voar com a empresa aérea em que mais confiam em Serviço e Segurança, durante e após a pandemia," disse Eduardo Bernardes, Diretor Vice-presidente de Vendas e Marketing.

Principais Métricas – Fevereiro 2021 (preliminares e não auditadas)

Liquidez Fevereiro/2021 ∆Janeiro/2021 Liquidez total Depósitos Ativos não onerados R$2,0 bilhões R$2,2 bilhões R$1,3 bilhão -10% -1% -1% Consumo Líquido de Caixa Fevereiro/2021 ∆Janeiro/2021 Entradas de caixa Saídas de caixa¹ Consumo líquido de caixa ("burn") R$22 MM/dia R$(25) MM/dia R$(3) MM/dia +9% +19% NM Frota Fevereiro/2021 ∆Janeiro/2021 Total (média) Aeronaves em operação (média) Voos por dia (média) Destinos - Total² 128 74 355 (48% de 2020) 62 (83% de 2020) - -17 -28% -2% Resultados Operacionais Fevereiro/2021 ∆Janeiro/2021 Assentos – Doméstico & Total (000) ASK – Doméstico & Total (milhões) Taxa de ocupação - Doméstico & Total Receita bruta consolidada (R$MM) 1.735 2.089 80,8% 503 -35% -37% -2,4 p.p. -42%

1- Excluindo pagamento de serviço de dívida financeira;

2- Exclui destinos codeshare e interline.

