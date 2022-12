GOL anuncia emissão de Secured Amortizing Notes

SÃO PAULO, 22 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (B3: GOLL4 e NYSE: GOL) ("GOL" ou "Companhia" ou "GLAI"), a maior empresa aérea doméstica do Brasil, anuncia que por meio de sua subsidiária GOL Finance, uma sociedade de propósito específico constituída de acordo com as leis de Luxemburgo, chegou a um acordo para emissão, sujeita a certas condições precedentes, de Senior Secured Amortzing Notes com remuneração de 5,00% e vencimento em 2026 (Série A) e Subordinated Secured Amortizing Notes com remuneração de 3,00% e vencimento em 2025 (Série B), resultando em um volume total de aproximadamente US$200 milhões. As Notes serão garantidas pela GLAI e GOL Linhas Aéreas S.A. ("GLA"), e tem custo médio de capital para a GOL de 4,3% a.a.

As Notes serão emitidas em troca do cumprimento integral, a 100% do valor de face, de certas obrigações de pagamento de arrendamento de aeronaves que estão sob acordos de diferimento, entre outras obrigações que os arrendadores de aeronaves participantes optaram por trocar por Notes.

As Notes terão um período médio de carência de 12 meses. Depois do período de carência, as Notes de Série A serão amortizadas em dez parcelas trimestrais iguais e as Notes de Série B serão amortizadas em nove parcelas trimestrais iguais e estarão contratualmente subordinadas às Notes da Série A. As Notes podem ser resgatadas pela GOL, a qualquer momento a valor de face e estão garantidas por cessão fiduciária de recebíveis não onerados (avaliada de forma independente pelo valor agregado de R$3,0 bilhões)

Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ("GOL")

As Notes e garantias não foram e não serão registradas sob o Securities Act e, a menos que sejam registradas, não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos, exceto de acordo com um formulário de isenção ou em uma transação não sujeita aos requisitos de registro da Lei de Valores Imobiliários.

SOURCE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.