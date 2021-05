GOL Anuncia Perspectivas Preliminares para o 2S21

SÃO PAULO, 26 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (B3: GOLL4 eNYSE: GOL) ("GOL" ou "Companhia"), a maior empresa aérea do Brasil, anuncia perspectivas preliminares gerais e projeções financeiras para o segundo semestre de 2021.

Durante o mês de maio, a GOL observou uma melhora significativa nas suas vendas de viagens aéreas no mercado doméstico. Embora a trajetória na recuperação da demanda pós-pandemia seja de difícil previsão e ainda persista um elevado grau de incerteza, os avanços na aplicação de vacinas pelo Programa Nacional de Imunização no Brasil estão impactando positivamente no tráfego de transporte aéreo.

O aumento nas vendas se soma a outras iniciativas importantes da Administração, que também estão proporcionando melhorias significativas nessa fase de recuperação. Para o 2T21, a Companhia espera uma taxa de ocupação de 81% (versus os 79% projetados anteriormente), e que os custos unitários recorrentes sejam 40% inferiores quando comparados ao 2T20 (versus os 27% inferiores da estimativa anterior).

A reintegração do programa de fidelidade Smiles da GOL viabiliza sinergias no Grupo, melhora a capacidade creditícia da Companhia e aumenta os seus fluxos de caixa e lucro. A aquisição da participação minoritária na Smiles está prevista para ser concluída em 23 de junho. Até o final do 2T21, a GOL terá realizado quase R$3 bilhões de novas emissões de capital, que incluem um aumento de capital de até R$512 milhões iniciado e liderado pelo acionista controlador, o R$1,5 bilhão re-tap do Programa Garantido da Companhia, e as ações a serem emitidas pela GOL para a aquisição da participação minoritária da Smiles.

Ademais, a Companhia quitou integralmente o empréstimo de curto prazo de US$250 milhões, que recebeu em agosto de 2020, o qual, junto com o término da aquisição de participação minoritária na Smiles, liberam valiosos ativos não onerados. Com esses eventos, a GOL encerrará o segundo trimestre de 2021 com suas principais obrigações financeiras endereçadas. A Companhia também estará muito bem posicionada para capturar o crescimento do mercado doméstico brasileiro de transporte aéreo esperado para o segundo semestre deste ano, iniciando em junho/21 como o mês de transição para a alta temporada.

Combinadas, essas medidas propiciaram que a Companhia tivesse uma maior visibilidade de seus resultados para o segundo semestre de 2021 e, portanto, a GOL está retomando as suas melhores práticas regulares de projeções financeiras.

As estimativas da Companhia destacam as principais métricas que impactam os resultados financeiros e alavancam valor aos acionistas. A GOL fornece informações prospectivas com foco nos indicadores mais relevantes que a Companhia utiliza na avaliação de desempenho do seu negócio.

Indicadores 2T21

Revisado 2S21

Preliminar Variação Anual PIB Brasil1 vs 2020 (%) Rotas Domésticas Atendidas (média) Frota Operacional (final do período) ASK Total (bi) Taxa de Ocupação (%) CASK Ex-combustível² vs. 2020 Emissões Globais Brutas do Escopo 1 (mil t CO 2 ) Combustível Total Consumido (litros, 1.000/RPK) Emissões de Gases de Efeito Estufa/h voo (t CO 2 ) +8,8% ~114 ~80 ~4,2 ~81% Redução de ~40% ~314,6 ~30,0 ~7,4 +2,3% ~159 ~110 ~18,8 ~80% Redução de ~8% ~1.395,0 ~36,1 ~7,9 Receita Operacional Líquida (R$ bi) Outras Receitas (carga, fidelidade, outras) EBITDA² (R$ bi) CAPEX (R$ bi) Liquidez Total³ (R$ bi) Dívida líquida4 (R$ bi) Relação Dívida Líquida / EBITDA 4T21E4,5,6 (x) ~1,0 ~15% da receita ~0,1 ~0,1 ~4,2 ~14,8 N.S. ~6,0 ~7% da receita ~2,0 ~0,3 ~4,5 ~14,8 ~3,0x

(1) Fonte: Banco Central do Brasil; (2) Excluindo despesas e depreciação não operacionais relacionadas à ociosidade de frota e dos custos relacionados a pessoal; (3) Caixa, aplicações financeiras, caixa restrito, contas a receber e depósitos; (4) Excluindo os bônus perpétuos e Exchangeable Notes; (5) Proforma, excluindo despesas e depreciação não operacionais; e (6) EBITDA 4T21E anualizado.

Essas perspectivas financeiras poderão ser ajustadas visando incorporar a trajetória de recuperação da pandemia e seus efeitos na demanda por transporte aéreo, a evolução do desempenho operacional-financeiro da GOL, e o cenário econômico brasileiro, incluindo mudanças em tais variáveis como crescimento do PIB, taxas de juros, taxas de câmbio, e tendências de preço do petróleo.

A adequação da capacidade à demanda é um diferencial competitivo da gestão operacional e financeira da GOL, e fundamental para sua estratégia de maior crescimento. No Brasil, essa estratégia fez com que a Companhia fosse a aérea com melhor desempenho quanto à preservação de liquidez durante a segunda onda de Covid-19 em março e abril/21. A GOL foi a que mais devolveu aeronaves nos últimos anos entre seus pares, o que evidencia sua flexibilidade para atender as condições mercadológicas da demanda. A maior parte das devoluções de aeronaves ocorreu de forma orgânica, visto que seguiu o cronograma de renovação da GOL, que prevê o retorno de aeronaves NGs e recebimento de 737 MAXs. Além disso, o MAX é um componente chave do compromisso da Companhia para alcançar a neutralidade em carbono até 2050, pois esse novo modelo da Boeing consome 15% menos combustível e produz 16% menos emissões de carbono comparativamente aos NGs.

"A conclusão bem-sucedida da vacinação, esperada para esse ano, combinada com os nossos atuais balanço patrimonial fortalecido e base de custos mais enxuta, propiciam maior confiança quanto ao nosso desempenho no segundo semestre de 2021. Também, nos beneficiaremos com a redução do custo da frota nos próximos 10 anos, à medida que recebermos mais aeronaves 737 MAX que irão compor parte significativa da frota da Companhia", disse Paulo Kakinoff, Diretor Presidente. "Essas forças permitirão que a GOL capitalize as muitas oportunidades de crescimento e de expansão que agora estão disponíveis nos nossos mercados, permitindo-nos beneficiar de uma forte recuperação na demanda por viagens, à medida em que nos aproximamos da temporada de verão no hemisfério sul. Estamos comprometidos em entregar crescimento com lucratividade de maneira ambientalmente sustentável, com menos consumo de combustível e menores emissões de CO₂ por passageiro, ao mesmo tempo em que melhoramos ainda mais a experiência do Cliente GOL, a qual já é líder na indústria."

Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

A GOL é uma companhia brasileira e transporta mais de 36 milhões de passageiros anualmente. Com a maior malha de transporte aéreo no país, a GOL oferece aos seus Clientes mais de 750 voos diários para mais de 100 destinos no Brasil, América do Sul, Caribe e Estados Unidos. A GOLLOG é líder no negócio de logística e transporte de cargas, e atende mais de 3.400 municípios brasileiros e chega a mais que 200 destinos internacionais em 95 países. Por sua vez, a controlada SMILES permite que mais de 16 milhões de participantes cadastrados acumulem milhas e resgatem passagens aéreas para mais de 700 localidades em todo o mundo na malha de parceiros da GOL. Com sede em São Paulo, a GOL conta com uma equipe de mais de 14 mil profissionais altamente qualificados, e opera uma frota padronizada de 127 aeronaves Boeing 737, sendo a companhia aérea líder no mercado doméstico e com um histórico de segurança de 20 anos. A GOL investiu bilhões de reais em instalações, produtos e serviços e tecnologia para melhorar a experiência do cliente no ar e em terra. As ações da GOL são negociadas na B3 (GOLL4) e na NYSE (GOL). Para mais informações, visite www.voegol.com.br/ri.

Aviso Legal

As informações contidas neste comunicado não foram submetidas a qualquer auditoria independente ou revisão e contêm declarações prospectivas, estimativas e projeções relacionadas a eventos futuros, e que são, por natureza, sujeitas a riscos significativos e incertezas. Exceto pelas declarações de fatos históricos, todas as declarações contidas neste comunicado, inclusive, sem qualquer tipo de limitação, as declarações referentes à situação financeira futura da GOL e os resultados operacionais, estratégia, planos, objetivos e metas, eventos futuros nos mercados em que a GOL opera ou busca operar e quaisquer declarações precedidas de, seguidas de ou que incluam as palavras "acredita", "espera", "pretende", "tem a intenção de", "fará", "deve", "projeta", "estima", "antecipa", "almeja", "prevê" ou palavras e expressões similares, são declarações prospectivas. Os eventos futuros referidos nessas declarações prospectivas envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas, contingências e outros fatores, muitos dos quais estão além do controle da GOL, que podem fazer com que os resultados, performances ou eventos sejam substancialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos nessas declarações. Essas declarações prospectivas são baseadas em inúmeras premissas relacionadas às estratégias de negócio atuais e futuras da GOL e ao ambiente no qual a GOL atuará no futuro e não são garantia de performance futura. Tais declarações prospectivas se aplicam tão somente à data na qual elas foram dadas. Nem a GOL ou qualquer de suas afiliadas, diretores, conselheiros, empregados e representantes assume qualquer dever ou obrigação de atualizar ou revisar qualquer declaração prospectiva, seja em função de novas informações, eventos futuros ou qualquer outro motivo, exceto conforme exigido por lei. Nem a GOL ou qualquer de suas afiliadas, diretores, conselheiros, empregados e representantes emitem qualquer declaração, garantia ou previsão de que os resultados antecipados pelas declarações prospectivas serão alcançados, e que tais declarações prospectivas representam, em cada caso, apenas uma dentre muitos possíveis cenários e não deveriam ser vistos como o cenário padrão ou o cenário mais provável de se concretizar. Ainda que a GOL acredite que as estimativas e projeções nessas declarações prospectivas sejam razoáveis, elas poderão se mostrar incorretas e os resultados finais podem se mostrar diferentes das estimativas e projeções. Sendo assim, você não deverá se basear nessas declarações prospectivas.

Medidas Não Contábeis

Consistentemente com práticas de mercado, a Companhia divulga medidas não contábeis (não-GAAP) que não são reconhecidas sob IFRS ou outros padrões contábeis, inclusive "Dívida Líquida", "Liquidez Total" e "EBITDA". A Administração da GOL acredita que a divulgação dessas medidas não contábeis fornece informações úteis para seus investidores, analistas de mercado e o público em geral para comparar seu desempenho operacional com o de outras companhias aéreas e em demais setores. Entretanto, estas medidas não contábeis não têm significados e metodologias padronizadas e podem não ser diretamente comparáveis com métricas de nome igual ou similar publicadas por outras companhias. Destaca-se que potenciais investidores não devem basear sua decisão de investimento em informações não contábeis como um substituto para as medidas contábeis como rentabilidade ou liquidez.

