GOL anuncia que a Fitch elevou classificação de risco da GOL: nacional para A- e de moeda estrangeira para B+

SÃO PAULO, 10 de Julho de 2019 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (B3: GOLL4 eNYSE: GOL), a maior companhia aérea doméstica do Brasil, anuncia que a Fitch Ratings – uma das três maiores agências de classificação de risco de crédito corporativo – elevou a classificação de risco de crédito da GOL, assim como dos papéis emitidos pela companhia e pelas empresas 100% controladas pela mesma. Os Issuer Default Ratings ("IDRs" – Rating de Probabilidade de Inadimplência do Emissor) de moeda estrangeira e local foram elevados para B+, com perspectiva estável (de B). As notas seniores sem garantia de 2022 e 2025, e os bônus perpétuos GOL foram elevados para o mesmo nível das IDRs da companhia. A classificação de risco da GOL para escala nacional foi elevada para A- (bra) com perspectiva estável, de BBB- (bra). "Esta elevação da classificação de risco reflete o foco da equipe da GOL na melhora consistente de margens, no fortalecimento do balanço através de uma gestão disciplinada de passivos, e sendo a companhia aérea melhor posicionada para se beneficiar do crescimento econômico do Brasil" disse Richard Lark, Diretor Vice-presidente Financeiro. A atualização elevou a GOL à mais alta classificação da Fitch desde 2013.

GOL Relações com Investidores

ri@voegol.com.br

www.voegol.com.br/ri

+55 (11) 2128-4700

Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

A GOL transporta mais de 33 milhões de passageiros anualmente. Com a maior malha no Brasil, a GOL oferece aos clientes mais de 750 voos diários para 77 destinos no Brasil, América do Sul, Caribe e Estados Unidos. A GOLLOG é um líder no negócio de logística e transporte de cargas, e atende mais de 3.400 municípios brasileiros e chega a mais que 200 destinos internacionais em 95 países. SMILES permite que mais de 15 milhões de participantes cadastrados acumulem milhas e resgatem passagens aéreas para 700 localidades em todo o mundo na malha de parceiros da GOL. A GOL tem uma equipe de aproximadamente 15.000 profissionais da aviação altamente qualificados e opera uma frota padronizada de 121 aeronaves Boeing 737, sendo a aérea mais pontual do Brasil e a líder com histórico de segurança de 18 anos. GOL investiu bilhões de reais em instalações, produtos e serviços e tecnologia para melhorar a experiência do cliente no ar e em terra.

FONTE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

SOURCE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.