GOL anuncia receita recorde de R$4,7 bilhões e Margem EBIT aumenta 11,2 p.p. para 17,7% no 3T23

EBITDA de R$1,25 bilhões e margem de 26,8%

SÃO PAULO, 6 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ("GOL" ou "Companhia") (B3: GOLL4 eNYSE: GOL), uma das empresas aéreas líderes no Brasil e parte do Grupo Abra, anunciou hoje seus resultados consolidados do terceiro trimestre de 2023 (3T23). A Companhia manteve seu foco no aumento da produtividade com uma frota eficiente e uma gestão disciplinada dos yields, bem como na entrega do melhor produto aos seus Clientes.

Todas as informações nesse release são apresentadas em Reais (R$), de acordo com as normas internacionais de contabilidade (IFRS) e com métricas ajustadas, disponibilizadas para possibilitar a comparabilidade desse trimestre com o mesmo período do ano anterior (3T22). Indicadores ajustados (recorrentes) excluem os gastos não recorrentes relacionados ao resultado do trimestre, e estão detalhados nas respectivas tabelas.

DESTAQUES DO 3T23

A receita operacional líquida atingiu o recorde de R$4,7 bilhões no 3T, crescimento de 16,4% na comparação ano contra ano;

bilhões no 3T, crescimento de 16,4% na comparação ano contra ano; Forte desempenho operacional com 620 voos diários, 156 mercados atendidos e mais de 8 milhões de passageiros transportados;

O EBITDA foi de R$1,25 bilhão e a margem atingiu 26,8%, aumento de 9,5 p.p. em relação ao 3T22;

bilhão e a margem atingiu 26,8%, aumento de 9,5 p.p. em relação ao 3T22; O fluxo de caixa das atividades operacionais foi de R$0,9 bilhão;

bilhão; O yield cresceu 4,5% em relação ao 3T22 devido ao aumento de produtividade e à otimização da gestão de inventário;

CASK reduziu 8,0% em relação ao 3T22, e no trimestre foi recebida uma nova aeronave Boeing 737 MAX-8 (tornando este modelo de alta eficiência agora com 28% da frota);

A alavancagem líquida atingiu 4,0x (5,5x em 7 vezes arrendamento e 3,2x excluindo o ESSN com vencimento em 2028), 1,0x inferior ao 2T23 e queda de 4,2x em relação ao 3T22.

COMENTÁRIOS DO DIRETOR-PRESIDENTE

Celso Ferrer, Diretor Presidente, comentou: "Graças ao excelente trabalho do nosso Time de Águias, continuamos a fortalecer nossa confiabilidade operacional para nossos Clientes que contribuiu para entregar receita recorde no terceiro trimestre com margem operacional de 17,7%, entre as melhores do setor. Nossa estratégia de diversificar nossos fluxos de receitas, principalmente com Smiles e Gollog, capitalizar oportunidades de crescimento e inovar continuamente para aprimorar nossos produtos para nossos Clientes demonstra que estamos na direção correta e nos permitindo alcançar resultados consistentes em 2023."

SUMÁRIO DOS RESULTADOS DO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2023 (VS. 3T22)

O número de Passageiro-Quilômetro Transportado Pago (RPK) aumentou 8,2%, enquanto o total de Assento-Quilômetro Ofertado (ASK) cresceu 5,2%;

A Receita Líquida aumentou 16,4% para R$4,7 bilhões. As Receitas Auxiliares, especialmente das unidades de negócios Smiles e Gollog, cresceram 65,1% para R$412,6 milhões;

bilhões. As Receitas Auxiliares, especialmente das unidades de negócios Smiles e Gollog, cresceram 65,1% para milhões; A taxa de ocupação média (load factor) foi de 83,7%, um aumento de 2,4 p.p. A taxa de ocupação doméstica foi 83,8%, maior em 2,8 p.p., enquanto a taxa de ocupação internacional foi de 82,3%;

A utilização das aeronaves operacionais aumentou em 2% para 11,3 horas por dia;

O número de passageiros transportados cresceu 16,4%, para 8,1 milhões;

A Receita Líquida por Assento-Quilômetro Ofertado (RASK) evoluiu 10,7% para 43,1 centavos (R$);

O yield médio por passageiro cresceu 4,5%, um recorde de 46,9 centavos (R$) para um terceiro trimestre;

O Custo por Assento Quilômetro (CASK) para operações de passageiros diminuiu 9,5% para 34,92 centavos (R$), enquanto o CASK ex-combustível para operações de passageiros aumentou 5,0% para 22,28 centavos (R$). O CASK Combustível diminuiu 25,2% para 12,99 centavos (R$), devido à redução de 29,6% nos preços do querosene de aviação.

O EBITDA foi R$1,25 bilhão com margem de 26,8%, enquanto o EBIT foi de R$825,1 milhões com margem de 17,7%;

bilhão com margem de 26,8%, enquanto o EBIT foi de milhões com margem de 17,7%; O prejuízo líquido excluindo a variação cambial negativa de R$1,0 bilhão no trimestre foi de R$0,3 bilhão;

bilhão no trimestre foi de bilhão; O fluxo de caixa de atividades operacionais foi de R$0,9 bilhão devido a maiores volumes operacionais e iniciativas de capital de giro;

bilhão devido a maiores volumes operacionais e iniciativas de capital de giro; A relação dívida líquida sobre o EBITDA recorrente UDM foi de 4,0x em 30/09/2023 (5,5x usando 7x arrendamentos e 3,2x excluindo o ESSN 2028), uma redução de 1,0x comparada a alavancagem em 30/06/2023.

ÍNTEGRA DO RELEASE DE RESULTADOS & APRESENTAÇÃO

