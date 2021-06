GOL Anuncia Resultado da Seleção da Relação de Troca pelos Acionistas da Smiles

SÃO PAULO, 4 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (B3: GOLL4 eNYSE: GOL) ("GOL" ou "Companhia"), a maior empresa aérea do Brasil, divulga o resultado do processo de seleção da relação de troca das ações ordinárias, pelos acionistas da Smiles Fidelidade S.A. ("Smiles"), subsequente à reorganização societária daquela empresa, aprovada na assembleia geral extraordinária da Smiles realizada em 24 de março de 2021.

Tendo por base o resultado desse processo de seleção, a GOL alcançou o melhor resultado para seus stakeholders ao minimizar a diluição e autofinanciar a contrapartida com liquidez acumulada ao longo do tempo na Smiles. Os resultados do processo de seleção foram os seguintes:

(i) 44% das ações ordinárias da Smiles serão trocadas, sujeito aos ajustes previstos no Protocolo e Justificação, na relação de 1 ação da Smiles por: (a) uma parcela em caixa de R$ 5,11; e (b) 0,6601 ação preferencial da GOL; e

(ii) 56% das ações ordinárias da Smiles serão trocadas, sujeito aos ajustes previstos no Protocolo e Justificação, na relação de 1 ação da Smiles por: (a) uma parcela em caixa de R$ 18,51; e (b) 0,1650 ação preferencial da GOL.

Consequentemente, a GOL emitirá 22,4 milhões de ações GOLL4 PN, representando 5,4% da Companhia numa base diluída. Essa diluição de 5,4% é significativamente inferior à diluição máxima possível de aproximadamente 10% se todos os acionistas da Smiles tivessem optado por receber a Relação de Troca Base. Devido à diluição 46% menor com base nos resultados da seleção, a GOL espera que a transação produza um acréscimo nos ganhos por ação.

O desembolso total da Companhia no fechamento da reorganização societária da Smiles, esperada para 23 de junho, será de R$744 milhões. É importante ressaltar que o resultado do processo de seleção preservou a flexibilidade financeira da GOL, e a Companhia estima encerrar o 2T21 com cerca de R$4 bilhões de liquidez total1.

A reintegração da Smiles, o programa de fidelidade e milhagem líder no Brasil, ao Grupo GOL deve proporcionar diversas sinergias operacionais, financeiras e tributárias que não estavam disponíveis às empresas separadamente, as quais podem ultrapassar R$400 milhões por ano. Isso será alcançado, principalmente, por meio de melhorias no gerenciamento de receitas, da gestão mais dinâmica do estoque de assentos, da unificação das iniciativas de marketing, de otimização na gestão dos yields e de eficiências tributárias. Ademais, a Companhia acredita que a reintegração posiciona a entidade combinada para maximizar o valor no ambiente operacional pós-Covid-19, aumentando tanto a competitividade do mercado como a geração de fluxo de caixa.

"O Grupo GOL dá as boas-vindas aos acionistas da Smiles e enfatizamos nosso compromisso de longo prazo com todos os stakeholders quanto à entrega de valor. Estamos otimistas de que as sinergias dessa reorganização societária, e os benefícios subsequentes para nossos acionistas, serão capturados em um período de tempo relativamente curto. A GOL também compartilhou recentemente suas perspectivas para o segundo semestre de 2021, pois esperamos nos beneficiar de uma recuperação na demanda por viagens à medida que o Programa Nacional de Imunização avança no Brasil," disse Paulo Kakinoff, Diretor Presidente.

(1) Caixa, aplicações financeiras, caixa restrito, contas a receber e depósitos.

Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

A GOL é uma companhia brasileira e transporta mais de 36 milhões de passageiros anualmente. Com a maior malha de transporte aéreo no país, a GOL oferece aos seus Clientes mais de 750 voos diários para mais de 100 destinos no Brasil, América do Sul, Caribe e Estados Unidos. A GOLLOG é líder no negócio de logística e transporte de cargas, e atende mais de 3.400 municípios brasileiros e chega a mais que 200 destinos internacionais em 95 países. Por sua vez, a controlada SMILES permite que mais de 16 milhões de participantes cadastrados acumulem milhas e resgatem passagens aéreas para mais de 700 localidades em todo o mundo na malha de parceiros da GOL. Com sede em São Paulo, a GOL conta com uma equipe de mais de 14 mil profissionais altamente qualificados, e opera uma frota padronizada de 127 aeronaves Boeing 737, sendo a companhia aérea líder no mercado doméstico e com um histórico de segurança de 20 anos. A GOL investiu bilhões de reais em instalações, produtos e serviços e tecnologia para melhorar a experiência do cliente no ar e em terra. As ações da GOL são negociadas na B3 (GOLL4) e na NYSE (GOL). Para mais informações, visite www.voegol.com.br/ri.

Aviso Legal

As informações contidas neste comunicado não foram submetidas a qualquer auditoria independente ou revisão e contêm declarações prospectivas, estimativas e projeções relacionadas a eventos futuros, e que são, por natureza, sujeitas a riscos significativos e incertezas. Exceto pelas declarações de fatos históricos, todas as declarações contidas neste comunicado, inclusive, sem qualquer tipo de limitação, as declarações referentes à situação financeira futura da GOL e os resultados operacionais, estratégia, planos, objetivos e metas, eventos futuros nos mercados em que a GOL opera ou busca operar e quaisquer declarações precedidas de, seguidas de ou que incluam as palavras "acredita", "espera", "pretende", "tem a intenção de", "fará", "deve", "projeta", "estima", "antecipa", "almeja", "prevê" ou palavras e expressões similares, são declarações prospectivas. Os eventos futuros referidos nessas declarações prospectivas envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas, contingências e outros fatores, muitos dos quais estão além do controle da GOL, que podem fazer com que os resultados, performances ou eventos sejam substancialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos nessas declarações. Essas declarações prospectivas são baseadas em inúmeras premissas relacionadas às estratégias de negócio atuais e futuras da GOL e ao ambiente no qual a GOL atuará no futuro e não são garantia de performance futura. Tais declarações prospectivas se aplicam tão somente à data na qual elas foram dadas. Nem a GOL ou qualquer de suas afiliadas, diretores, conselheiros, empregados e representantes assume qualquer dever ou obrigação de atualizar ou revisar qualquer declaração prospectiva, seja em função de novas informações, eventos futuros ou qualquer outro motivo, exceto conforme exigido por lei. Nem a GOL ou qualquer de suas afiliadas, diretores, conselheiros, empregados e representantes emitem qualquer declaração, garantia ou previsão de que os resultados antecipados pelas declarações prospectivas serão alcançados, e que tais declarações prospectivas representam, em cada caso, apenas uma dentre muitos possíveis cenários e não deveriam ser vistos como o cenário padrão ou o cenário mais provável de se concretizar. Ainda que a GOL acredite que as estimativas e projeções nessas declarações prospectivas sejam razoáveis, elas poderão se mostrar incorretas e os resultados finais podem se mostrar diferentes das estimativas e projeções. Sendo assim, você não deverá se basear nessas declarações prospectivas.

