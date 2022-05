GOL Anuncia Transição na Liderança Executiva

SÃO PAULO, 16 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (B3: GOLL4 eNYSE: GOL) ("GOL" ou "Companhia"), a maior empresa aérea do Brasil, anunciou hoje que seu Diretor-Presidente, Paulo Kakinoff, fará a transição de seu cargo tornando-se membro do Conselho de Administração. O Vice-presidente de Operações, Celso Ferrer, sucederá Kakinoff como Diretor-Presidente a partir de 1º de julho de 2022.

"Temos o prazer de anunciar Celso Ferrer como Diretor-Presidente da Gol, disse Kakinoff. Celso e eu trabalhamos lado a lado há mais de sete anos. Trata-se de um executivo experiente e muito bem-preparado. Um dos mais competentes que conheci em toda minha carreira profissional."

Atuando como Diretor-Presidente desde 2012, Kakinoff liderou a Companhia em momentos de grande turbulência do setor e transformou a experiência do Cliente GOL. "Temos uma brilhante equipe de líderes e o nosso Conselho sempre se dedicou, de forma disciplinada, à sua fundamental atribuição de supervisionar um plano de sucessão bem estruturado para os principais cargos de liderança," disse Constantino de Oliveira Junior, Presidente do Conselho de Administração. "Kakinoff foi um grande Diretor-Presidente ao longo da última década e desenvolveu um excelente grupo de líderes para conduzir nossa empresa aérea à próxima década. Estamos entusiasmados pela oportunidade de continuarmos trabalhando juntos no Conselho."

Celso, 39 anos, é um executivo de longa data da GOL com experiência ampla e profunda. Ele ingressou na empresa aérea em 2003, e ocupou cargos como Vice-presidente de Planejamento e Vice-presidente de Operações. Celso também é um piloto de aeronaves Boeing 737. É formado em economia pela Universidade de São Paulo, em relações internacionais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e possui MBA pelo INSEAD.

"Estou honrado e animado com o convite para exercer o cargo de Diretor-Presidente," disse Celso. "Nosso Time de Águias é o núcleo da GOL; eles fazem a diferença para nossos Clientes, e estou ansioso para servi-los. Temos uma equipe fantástica de líderes, muitos dos quais tive o prazer de atuar conjuntamente por diversos anos."

Relações com Investidores

[email protected]

www.voegol.com.br/ri

+55 (11) 2128-4700

Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

A GOL é a maior companhia aérea do Brasil, líder nos segmentos corporativo e de lazer. Desde sua fundação em 2001, ela é a empresa de mais baixo custo unitário na América Latina, o que possibilitou a democratização do transporte aéreo. A Companhia mantém alianças com a American Airlines e a Air France-KLM, além de disponibilizar aos Clientes diversos acordos de codeshare e interline, trazendo mais conveniência e facilidade nas conexões para qualquer lugar atendido por essas parcerias. Com o propósito de "Ser a Primeira para Todos", a GOL oferece a melhor experiência de viagem aos seus passageiros, incluindo: a maior oferta de assentos e mais espaço entre as poltronas; a mais completa plataforma com internet, filmes e TV ao vivo; e o melhor programa de fidelidade, SMILES. No transporte de cargas, a GOLLOG possibilita a entrega de encomendas para diversas regiões no Brasil e no exterior e mantem uma parceria com Mercado Livre. A Companhia conta com uma equipe de 14.100 profissionais da aviação altamente qualificados e focados na Segurança, valor número um da GOL, e opera uma frota padronizada de 142 aeronaves Boeing 737. As ações da Companhia são negociadas na B3 (GOLL4) e na NYSE (GOL). Para mais informações, visite www.voegol.com.br/ri.

