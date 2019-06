GOL anuncia voos para Cabo Frio (RJ)

SÃO PAULO, 12 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ("GOL" ou "Companhia"), (B3: GOLL4 eNYSE: GOL), a maior companhia aérea do Brasil, anuncia a expansão de suas operações para a cidade de Cabo Frio, Rio de Janeiro. Os novos voos iniciarão em dezembro de 2019 a partir do aeroporto de Guarulhos, São Paulo. Para realizar a nova rota a GOL utilizará as suas aeronaves Boeing 737-700 Next Generation, com capacidade de até 138 passageiros, que serão os aviões com maior capacidade a operar no aeroporto de Cabo Frio.

"Como a GOL é a empresa que popularizou o transporte aéreo no país, estamos sempre atentos às oportunidades de oferecer voos convenientes e confortáveis para destinos muito procurados pelos nossos Clientes. Seremos a primeira companhia aérea a oferecer voos diretos de São Paulo para a Região dos Lagos no Rio, que concentra alta demanda de turistas que viajam para aproveitar belas praias daquela área", afirma Eduardo Bernardes, Diretor Vice-Presidente Comercial e Marketing.

Este lançamento aumentará os destinos da GOL para 77, sendo 62 deles no Brasil. Cabo Frio é o nono destino regional anunciado pela Companhia no ano. Os novos voos regulares da GOL para as cidades de Cascavel, Passo Fundo, Vitória da Conquista, Sinop, Franca, Barretos, Araçatuba, Dourados e Cabo Frio fazem parte dos planos da Companhia para incremento de voos no Estado de São Paulo, iniciativo fundamental para o desenvolvimento e estímulo do setor aéreo no país.

Sobre a GOL: O maior grupo de serviços de transporte e viagens aéreas do Brasil, com atuação em transporte de passageiros, transporte de carga e programas de fidelidade de coalizão.

