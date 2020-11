GOL Atualização ao Investidor

SÃO PAULO, 4 de novembro de 2020 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (B3: GOLL4 eNYSE: GOL ou "Companhia"), a maior companhia aérea doméstica do Brasil, divulga uma Atualização ao Investidor. Todas as informações são apresentadas em reais (R$). As informações abaixo, são preliminares e não auditadas .

A capacidade planejada para o 4T20 da GOL representa um crescimento de 100% sobre 3T20. Em outubro/20, a Companhia operou aproximadamente 376 voos diários (53% do mesmo período de 2019), atingindo picos de 500 voos diários, atendendo 95% do mercado. Ao final de dezembro/20, a GOL espera restabelecer o mercado doméstico operado do período pré-pandemia, o que representa cerca de 80% da capacidade total de 2019. A Companhia espera terminar o mês de dezembro com uma média de 94 aeronaves operando na malha, representando mais de 75% da frota operacional no mesmo período do ano passado, mantendo a consistência de sua taxa de ocupação de aproximadamente 80% no trimestre.

No 4T20, a Companhia estima operar uma frota média de 92 aeronaves, que representará 78% da frota média operada no mesmo trimestre do ano passado. Espera-se que a receita do trimestre a findar-se em 31 de dezembro de 2020 aumente aproximadamente 130% comparada com o trimestre findo em setembro de 2020. As despesas totais no 4T20 devem diminuir em cerca de 16%, decorrentes das iniciativas de redução de custos, menores capacidade e consumo de combustível.

A GOL espera encerrar o 4T20 com R$2,4 bilhões em liquidez e R$13,1 bilhões em dívida líquida ajustada. Diversas importantes iniciativas são relevantes para assegurar que a GOL mantenha a liquidez nos patamares esperados no final do 4T20.

Com o objetivo de ajudar investidores e analistas no entendimento de como a GOL está abordando seu planejamento de curto prazo, a Companhia também está compartilhando indicadores para o 1T21:

Indicadores 3T20A 4T20E 1T21E Crescimento Trimestral PIB Brasil1 (%) Rotas Domésticas Atendidas (média) % de 2019 Frota Operacional Média % de 2019 ASK – Total (em milhões) % de 2019 Taxa de Ocupação (%) +5,4% 122 75% 63 55% 4.000 30% 80% +3,7% ~146 90% ~92 78% ~8.000 60% ~80% +3,0% ~167 85% ~102 92% ~9.400 76% ~78% Receita Operacional Líquida (R$bi) % de 2019 CAPEX (R$ MM) Consumo Líquido de Caixa (R$MM/dia) 1,0 26% 110 0 ~2,3 60% ~180 ~3 ~2,4 66% ~290 ~2 Liquidez Total2 (R$bi) Dívida líquida3 (R$bi) Relação Dívida Líquida / EBITDA UDM 3,4 (x) 2,2 14,1 4x ~2,4 ~13,1 ~6x ~2,5 ~13,1 ~8x

(1) Sequencial; Fonte: Banco Central do Brasil. (2) Caixa, aplicações financeiras, caixa restrito, contas a receber, títulos e valores a receber. (3) Excluindo os bônus perpétuos e Exchangeable Notes. (4) Proforma, excluindo despesas e depreciação não operacionais.

Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

A GOL é uma companhia brasileira e transporta mais de 36 milhões de passageiros anualmente. Com a maior malha de transporte aéreo no país, a GOL oferece aos seus Clientes mais de 750 voos diários para mais de 100 destinos no Brasil, América do Sul, Caribe e Estados Unidos. A GOLLOG é líder no negócio de logística e transporte de cargas, e atende mais de 3.400 municípios brasileiros e chega a mais que 200 destinos internacionais em 95 países. Por sua vez, a controlada SMILES permite que mais de 16 milhões de participantes cadastrados acumulem milhas e resgatem passagens aéreas para mais de 700 localidades em todo o mundo na malha de parceiros da GOL. Com sede em São Paulo, a GOL conta com uma equipe de mais de 15 mil profissionais altamente qualificados, e opera uma frota padronizada de 129 aeronaves Boeing 737, sendo a companhia aérea líder no mercado doméstico e com um histórico de segurança de 19 anos. A GOL investiu bilhões de reais em instalações, produtos e serviços e tecnologia para melhorar a experiência do cliente no ar e em terra. As ações da GOL são negociadas na B3 (GOLL4) e na NYSE (GOL). Para mais informações, visite www.voegol.com.br/ri.

FONTE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

SOURCE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.