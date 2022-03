GOL Atualização ao Investidor

SÃO PAULO, 14 de março de 2022 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (B3: GOLL4 eNYSE: GOL ou "Companhia"), a maior companhia aérea doméstica do Brasil, divulga uma Atualização ao Investidor. Todas as informações são apresentadas em reais (R$). As informações abaixo são preliminares e não auditadas .

A GOL está atualizando suas projeções financeiras face aos aumentos esperados de aproximadamente 30% nos preços brasileiros de querosene de aviação desde o início do ano. Para 2022, a Companhia manterá o foco na transformação da frota e prevê, que até o final do ano, 44 aeronaves 737-MAX estejam em operação, representando cerca de 32% da frota total. Como resultado desse processo de modernização, a GOL espera redução de aproximadamente 8% no seu custo unitário (CASK).

Para ajudar investidores e analistas no entendimento de como a GOL aborda seu planejamento de curto-médio prazo, a Companhia compartilha os indicadores a seguir:

Projeções Financeiras 2022E

Anteriores 2022E

Atualizadas Frota total (média) 135 – 140 130 – 140 Frota operacional (média trilho) 105 – 110 100 – 105 ASKs, Sistema (% variação a/a) 70 – 80% 65 – 75% Assentos, Sistema (% variação) 80 - 90% 65 – 75% Decolagens, Sistema (% variação) 80 – 90% 65 – 75% Taxa de ocupação média (%) ~82% ~82% Carga e outras receitas, liquida1 (R$ bi) ~0,8 ~0,8 Receita líquida total (R$ bilhões) ~14,0 ~13,7 CASK ex-combustível² (US$ centavos) ~3,3 ~3,3 Combustível, litros consumidos (mm) ~1.295 ~1.200 Emissões Globais Brutas do Escopo 1 (mil t CO 2 ) ~3.289 ~3.060 Combustível Total Consumido (litros, 1.000/RPK) ~34,6 ~34,6 Emissões de Gases de Efeito Estufa/h voo (t CO 2 ) ~8,4 ~8,4 Preço do combustível (R$/litro) ~3,8 ~4,3 Margem EBITDA² (%) ~25% ~24% Margem EBIT² (%) ~11% ~10% Despesa Financeira Liq3 (R$ bilhões) ~1,8 ~1,8 Margem LAIR3 (%) ~1% ~0% Taxa efetiva de IR/CS (%) ~11% ~0% Capex (investimentos), líquido4 (R$mm) ~700 ~700 Aquisição de Aeronaves MAX (R$mm) ~1.100 ~1.100 Dívida Aeronaves (7x Arrendamento Anual) (USD Bi) ~3,3 ~3,3 Dívida Financeira (US$ Bi) ~2,1 ~2,1 Dívida Líquida5 / EBITDA2 (x) ~7x ~8x Média ponderada ações diluída6 (mm) ~435 ~435 Lucro por ação – diluído (R$) ~0,26 ~0 Média ponderada ADS diluída6 (mm) ~217,5 ~217,5 Lucro por ADS – diluído (US$) ~0,10 ~0 (1) Carga, fidelidade, compras à bordo, e outras receitas auxiliares; (2) Resultados operacionais recorrentes, não incluem custos de manutenção não recorrentes para transformação de frota; (3) Excluindo ganhos e perdas de variação cambial e perdas não realizadas no Exchangeable Senior Notes; (4) Capex, líquido é calculado como Capex bruto de manutenção capitalizada, subtraído de financiamento para aquisição de ativos e custos de manutenção; (5) Incluindo 7x Arrendamento de Aeronaves e excluindo os bônus perpétuos; (6) Considera os exercícios de opções de ações que podem ser emitidas provenientes do programa de stock option e relativas aos Exchangeable Senior Notes.

