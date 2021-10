GOL Conclui Refinanciamento de R$1,2 bilhão em Dívida de Curto Prazo

SÃO PAULO, 26 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (B3: GOLL4 eNYSE: GOL) (GOL ou "Companhia"), a maior empresa aérea do Brasil, anuncia que finalizou o previamente informado refinanciamento de sua dívida bancária de curto prazo num volume de R$1,2 bilhão, por meio da extensão da 7ª Série de Debêntures e da emissão da 8ª Série de Debêntures Simples Não-Conversíveis ("Debêntures") da GLA Linhas Aéreas S.A. ("GLA"), uma unidade operacional da Companhia. A transação, realizada com esforços restritos de acordo com a Instrução CVM nº 476, foi liderada por um sindicato de bancos formado por UBS BB S.A., Bradesco BBI S.A. e Santander S.A. ("Bancos").

"A finalização do refinanciamento de R$1,2 bilhão da dívida de curto prazo, e a consequente conclusão do nosso programa de liability management, não poderiam ter ocorrido em melhor momento," afirmou Richard Lark, Diretor Vice-Presidente Financeiro. "Agora, comparativamente aos nossos pares, o balanço patrimonial da GOL está numa posição mais forte em termos de endividamento, o que entendemos ser uma vantagem competitiva no atual ambiente de mercado."

Conforme observado no anúncio dos termos e condições do refinanciamento da Companhia em setembro de 2021, a emissão dessas Debêntures representa a última etapa do programa de liability management da GOL, o que permitirá que a Companhia retorne ao seu menor patamar de dívida bancária de curto prazo desde 2014, com um montante aproximado de R$0,5 bilhão. No período de 19 meses encerrados em setembro/21, a extração de valor dos ativos da GOL, propiciou uma redução de R$3,3 bilhões na sua dívida financeira de curto prazo. O passivo de arrendamento da Companhia manteve-se em aproximadamente 46% do total do endividamento, com uma taxa de desconto estável em IFRS16.

Os recursos das Debêntures serão utilizados integralmente para refinanciar a dívida de curto prazo da Companhia e estender o prazo médio dos passivos para 3,3 anos, um aumento de mais de dois anos. Isso inclui R$0,6 bilhão do saldo remanescente da 7ª emissão de debêntures, e aproximadamente R$0,6 bilhão de linhas de crédito de financiamento à exportação (Finimps) e linhas de crédito para capital de giro. A transação também melhorará as métricas de crédito, casando de maneira mais adequada os ativos e passivos futuros, assim como reduzindo o custo de dívida da Companhia. O próximo vencimento material de endividamento da GOL somente ocorrerá em julho/2024.

As Debêntures serão remuneradas a uma taxa de CDI+4,5% (uma redução de aproximadamente 20% no spread sobre CDI) e terão data de vencimento de três anos após a emissão. Os pagamentos de principal e juros serão mensais, após período de carência de 12 meses para principal e de seis meses para juros. As Debêntures são resgatáveis, total ou parcialmente, a qualquer momento após emissão. Elas terão garantias fidejussórias da Companhia e garantia real prestada pela GLA na forma de cessão fiduciária de determinados recebíveis de cartão de crédito, com a preservação dos direitos de antecipação dos recebíveis dessas garantias.

A disciplinada gestão financeira da GOL ao longo da pandemia fortaleceu o seu balanço patrimonial e reduziu o endividamento de curto prazo, preservando a liquidez em patamares adequados para a manutenção das operações. A Companhia também concluiu importantes iniciativas para reequilíbrio de sua estrutura de capital, como a amortização do Term Loan B no montante de US$300 milhões, a emissão de US$650 milhões de Senior Secured Notes 2026, um aumento de capital de R$423 milhões, e a aquisição da participação minoritária no seu programa de fidelidade Smiles no valor de R$1,3 bilhão.

A tabela a seguir demonstra as fontes e usos na gestão de passivos da GOL desde janeiro/2020.

Fontes de Recursos R$bi Amortizações de Dívida R$bi Senior Secured Notes 2026 3,2 Term Loan B 1,6 Debêntures 1,2 Financiamento Garantido 1,3 Venda de aeronaves 0,5 Financiamento de Importação 1,2 Caixa Restrito 0,6 Financiamentos de Capex 0,8 Depósitos 0,3 Financiamento de Capital de Giro 0,8 Caixa Smiles 0,7 Debêntures 0,6 Outras Fontes 0,2 Senior Notes due 2022 0,4 TOTAL 6,7 TOTAL 6,7

A GOL agradece o contínuo apoio dos Bancos coordenadores dessa transação, que durante a pandemia demonstraram sua confiança na Companhia.

