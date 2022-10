GOL consolida retomada no 3T22 com margem EBITDA de 17,3% e recorde de receita líquida e yield

SÃO PAULO, 27 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ("GOL" ou "Companhia") (B3: GOLL4 eNYSE: GOL), a maior Companhia aérea doméstica do Brasil, disponibilizou o seu resultado consolidado do terceiro trimestre de 2022 (3T22). Nesse período, com sua Administração atuando assertivamente na gestão da capacidade e no aumento da produtividade, a Companhia registrou o maior yield da sua história, a mais alta receita operacional líquida em um trimestre e retornou seus custos unitários ex-combustível aos níveis pré-pandemia.

Todas as informações nesse release são apresentadas em Reais (R$), de acordo com as normas internacionais de contabilidade (IFRS) e com métricas ajustadas, disponibilizadas para possibilitar a comparabilidade desse trimestre com o mesmo período do ano anterior (3T21). Indicadores ajustados (recorrentes) excluem os gastos não recorrentes relacionados ao resultado do trimestre, e estão detalhados nas respectivas tabelas.

DESTAQUES

A maior receita operacional líquida da história da Companhia, atingindo R$4,0 bilhões no 3T22, 109% e 8% acima do 3T21 e do 3T19, respectivamente;

bilhões no 3T22, 109% e 8% acima do 3T21 e do 3T19, respectivamente; A GOL segue retomando a demanda corporativa e transportou 6,9 milhões de passageiros no trimestre, 39% acima do 3T21, mas ainda 29% aquém do volume do 3T19;

Novo recorde de yield , registrando 45 centavos (R$), cerca de 36% superior ao 4T19 e 4,5% superior ao registrado no trimestre anterior;

, registrando 45 centavos (R$), cerca de 36% superior ao 4T19 e 4,5% superior ao registrado no trimestre anterior; O menor custo unitário ex-combustível em Dólar desde o início da pandemia, alcançando 3,6 centavos (US$) ou 4,5% inferior que o 3T19 mesmo com a oferta em 23% menor;

Terceiro trimestre de margem EBIT em 6,5% e margem EBITDA de 17,3%, totalizando R$1,7 bilhão de EBITDA nos 9 primeiros meses do ano;

bilhão de EBITDA nos 9 primeiros meses do ano; A liquidez total (caixa e equivalentes de caixa, aplicações financeiras, depósitos e contas a receber) foi de R$3,7 bilhões; e

bilhões; e A GOL recebeu três novas aeronaves Boeing 737 MAX-8 no trimestre e totalizou 37 MAX na frota (26% da frota atual), contribuindo para maior eficiência de custos e menos emissões de carbono.

COMENTÁRIO DO DIRETOR PRESIDENTE

Celso Ferrer, Diretor-Presidente, comentou: "Meu foco principal é entregar valor aos nossos Clientes no atual cenário econômico. Acredito que podemos conseguir isso aproveitando ainda mais os pontos fortes inerentes da GOL em seu modelo de negócios flexível e eficiente em custos. Assim, nos últimos três meses fortalecemos iniciativas para aumento de produtividade, consistência em nossas operações e serviço aos nossos Clientes. Agradeço ao nosso Time de Águias, aos nossos Clientes e aos nossos Fornecedores e Parceiros pelo apoio na obtenção desse objetivo."

Sumário dos Resultados do TERCEIRO TRIMESTRE DE 2022

O número de Passageiro-Quilômetro Transportado Pago (RPK) aumentou 41%, enquanto o total de Assento-Quilômetro Ofertado (ASK) cresceu 41,3%;

A Receita Líquida aumentou 109,4%, atingindo R$4,0 bilhões. As Receitas Auxiliares, principalmente de SMILES e GOLLOG, cresceram 69,3% para R$250 milhões;

bilhões. As Receitas Auxiliares, principalmente de SMILES e GOLLOG, cresceram 69,3% para milhões; A taxa de ocupação média e doméstica ( load factor ) ficou estável em 81%. A taxa de ocupação internacional foi de 84,3%;

) ficou estável em 81%. A taxa de ocupação internacional foi de 84,3%; A utilização das aeronaves foi de 11,1 horas por dia, um ganho de 9% de produtividade;

O número de passageiros transportados pela Companhia foi de 6,9 milhões, um aumento de 39,2%;

A Receita Líquida por Assento-Quilômetro Ofertado (RASK) evoluiu 48,2% para 39 centavos (R$);

O yield médio por passageiro cresceu 50,9% para 45 centavos (R$), maior patamar da história da GOL;

médio por passageiro cresceu 50,9% para 45 centavos (R$), maior patamar da história da GOL; O Custo por Assento-Quilômetro recorrente aumentou em 6,5% para 36,45 centavos (R$). O CASK Combustível cresceu 87,9% para 17,36 centavos (R$), devido ao aumento de 91,3% nos preços do querosene de aviação (QAV). O CASK Ex-Combustível recorrente reduziu em 23,6% para 19,09 centavos (R$) ou 3,60 centavos em US$, um patamar menor do que o mesmo trimestre de 2019;

O EBIT recorrente foi R$261,7 milhões com margem de 6,5%, enquanto o EBITDA recorrente foi de R$695,2 milhões com margem de 17,3%;

milhões com margem de 6,5%, enquanto o EBITDA recorrente foi de milhões com margem de 17,3%; As atividades operacionais geraram aproximadamente R$0,5 bilhão no 3T22 decorrente do maior volume de faturamento e de iniciativas de capital de giro, parcialmente compensado pela alta do querosene da aviação;

bilhão no 3T22 decorrente do maior volume de faturamento e de iniciativas de capital de giro, parcialmente compensado pela alta do querosene da aviação; O Prejuízo Líquido recorrente foi de R$596,2 milhões (- R$1,94 /ação e - US$0,75 /ADS); e

milhões (- /ação e - /ADS); e A relação dívida líquida (incluindo 7x os pagamentos de arrendamento anuais e excluindo o bônus perpétuo) sobre o EBITDA recorrente UDM foi de 9,1x em 30/09/2022, uma redução de 2,0x em função do crescimento do EBITDA recorrente (+70%) nos últimos 12 meses, que mais do que compensou o aumento de 52% na dívida líquida ajustada.

ÍNTEGRA DO RELEASE DE RESULTADOS & APRESENTAÇÃO

Acesse release de resultados, apresentação e demonstrações financeiras completas em: www.voegol.com.br/ri

Teleconferência 3T22: 27 de outubro de 2022, 12h30 (Brasil), Telefone: +55 (11) 4090-1621, Código: GOL, com transmissão via webcast (http://webcastlite.mziq.com/cover.html?webcastId=a089fe4b-1067-40e6-9e09-d85197bfbdae).

Relações com Investidores: [email protected], +55(11) 2128-4700

Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (www.voegol.com.br): A maior companhia aérea do Brasil, líder nos segmentos corporativo e de lazer. Desde sua fundação em 2001, ela é a empresa de mais baixo custo unitário na América Latina, o que possibilitou a democratização do transporte aéreo de passageiros.

FONTE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

SOURCE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.