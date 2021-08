Gol Contra a Fome: Instituto Stop Hunger e Club Athletico Paranaense promovem campanha contra a fome

SÃO PAULO, 20 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- O Instituto Stop Hunger (ISH), organização da sociedade civil de interesse público (OSCIP) sem fins lucrativos, mantida pelo Grupo Sodexo, uniu-se ao Club Athletico Paranaense em uma ação solidária. A parceria promoverá uma campanha para arrecadação de fundos que irá beneficiar diversas Organizações Não Governamentais (ONG's) e famílias cadastradas no ISH em todo o estado do Paraná. A iniciativa Gol Contra a Fome acontecerá até o dia 18 de setembro e todos os recursos financeiros serão distribuídos por meio dos cartões Alimentação Stop Hunger.

"Com a pandemia, o cenário da fome no Brasil ficou ainda mais grave. Atualmente, cerca de 20 milhões de brasileiros estão em situação de vulnerabilidade alimentar, segundo dados do Inquérito Nacional. Por isso, essa união entre o Instituto Stop Hunger com o Club Athletico Paranaense é de extrema importância, pois sabemos como o mundo do futebol no Brasil atinge milhares de pessoas por dia dando mais visibilidade e trazendo mais apoiadores para nossa causa", afirma Andreia Dutra, presidente do Instituto Stop Hunger no Brasil.

E para deixar o clima solidário mais com a cara do futebol e incentivar as doações, os organizadores vão promover três sorteios de camisetas do CAP autografadas pelos jogadores da equipe profissional (uma em cada sorteio). Para participar, é necessário fazer uma doação de qualquer valor via PIX ou transferência bancária na conta do Instituto Stop Hunger, seguir os perfis do @AthleticoParanaense e do @StopHungerBrasil e deixar um comentário no post oficial do sorteio, no perfil da CAP, assinando com #meugolcontraafome e torcer!

"A Sodexo tem o compromisso de melhorar a qualidade de vida das pessoas, seja por meio de nossos serviços ou pelo nosso pilar de responsabilidade corporativa, que inclui ações sociais. Esta é mais uma iniciativa do ISH que vai beneficiar milhares de pessoas e ajudá-las a colocar alimentação na mesa neste momento tão desafiador", diz Willian Tadeu Gil, Vice-Presidente do Instituto Stop Hunger Brasil.

As doações podem ser realizadas por meio de transferência bancária ou PIX:

BANCO: ITAÚ (341)

AGÊNCIA: 0912

CONTA CORRENTE: 02747-1

RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO STOP HUNGER

CNPJ: 23.975.546/0001-63

Chave PIX: 9d35c5ee-9aff-417c-bc9b-49ee18b545ec

SOBRE A SODEXO

Fundada em 1966 por Pierre Bellon, em Marselha, a Sodexo é líder global em serviços que melhoram a qualidade de vida, um fator essencial para o desempenho dos indivíduos e das organizações. Presente em 64 países, a Sodexo atende 100 milhões de consumidores todos os dias por meio de uma combinação exclusiva de Serviços On-site, Serviços de Benefícios e Incentivos, além de Serviços Pessoais e Domiciliares. Por meio de mais de 100 tipos de serviços, a Sodexo proporciona aos clientes uma oferta integrada desenvolvida em mais de 50 anos de experiência: serviços de alimentação, recepção, manutenção e limpeza, até gestão de equipamentos e instalações; desde cartões de benefício e programas que promovem o engajamento de colaboradores por meio de soluções que simplificam e melhoram sua gestão de despesas e mobilidade, até assistência residencial, creches e serviços de concierge. O sucesso e desempenho da Sodexo são pautados em sua independência, no modelo de negócio sustentável, e na capacidade de desenvolver e incentivar a participação de seus 420 mil colaboradores por todo o mundo.

SOBRE O STOP HUNGER

Atualmente, o Stop Hunger é uma força de liderança global agindo sustentavelmente por um mundo sem fome e com 25 anos de compromisso. No Brasil desde 2003, diversas iniciativas Stop Hunger têm sido realizadas de maneira consistente e com importantes contribuições. Com o objetivo de expandir sua atuação, em 2015 constitui-se o Instituto Stop Hunger no país. Uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), sem fins lucrativos, que envolve os stakeholders da Sodexo, engajando colaboradores, clientes, usuários, estabelecimentos credenciados e fornecedores e membros da sociedade em geral, com o objetivo de fortalecer a nossa atuação na causa STOP Hunger no país e contribuir na melhoria da qualidade de vida de pessoas menos favorecidas. Saiba mais sobre o Instituto Stop Hunger em: http://br.stop-hunger.org

FONTE Sodexo

SOURCE Sodexo