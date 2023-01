GOL divulga os resultados prévios de tráfego de Dezembro de 2022

SÃO PAULO, 3 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (B3: GOLL4 eNYSE: GOL), a maior companhia aérea doméstica do Brasil, anuncia os números prévios de tráfego do mês de Dezembro de 2022 em comparação com o mesmo período de 2021.

Destaques:

A oferta total (ASK) da GOL aumentou em 21,1%. O total de assentos cresceu em 16,5% e o número de decolagens evoluiu 16,4%. A demanda total (RPK) da GOL aumentou em 15,2% e a taxa de ocupação foi 77,9%.

No mercado doméstico, a oferta (ASK) da GOL aumentou 10,0% e a demanda (RPK) cresceu em 5,6%. A taxa de ocupação doméstica da GOL foi 78,7%. O volume de decolagens aumentou 11,5% e o total de assentos cresceu 11,7%.

No mercado internacional, a oferta (ASK) foi de 465 milhões, a demanda (RPK) da GOL foi 332 milhões e a taxa de ocupação foi 71,4%.

Resultados Prévios de Tráfego – Dezembro/22:



Resultado Tráfego Mensal (1) Resultado Tráfego Acumulado (1) Resultado Tráfego UDM (1) Dados operacionais* Dez/22 Dez/21 % Var. 4T22 4T21 % Var. 12M22 12M21 % Var. GOL Total

















Decolagens 20.907 17.958 16,4 % 56.984 45.361 25,6 % 201.950 134.173 50,5 % Assentos (milhares) 3.649 3.134 16,5 % 9.491 7.868 20,6 % 35.215 23.520 49,7 % ASK (milhões) 4.292 3.544 21,1 % 11.376 8.699 30,8 % 40.764 27.016 50,9 % RPK (milhões) 3.344 2.903 15,2 % 9.108 7.189 26,7 % 32.618 22.144 47,3 % Taxa de Ocupação 77,9 % 81,9 % -4,0 p.p 80,1 % 82,6 % -2,6 p.p 80,0 % 82,0 % -1,9 p.p Pax transportados (milhares) 2.810 2.527 11,2 % 7.803 6.400 21,9 % 27.361 18.807 45,5 % GOL Doméstico

















Decolagens 19.849 17.796 11,5 % 54.281 45.056 20,5 % 195.232 133.868 45,8 % Assentos (milhares) 3.468 3.106 11,7 % 9.491 7.817 21,4 % 34.064 23.469 45,1 % ASK (milhões) 3.827 3.480 10,0 % 10.177 8.574 18,7 % 37.700 26.891 40,2 % RPK (milhões) 3.012 2.851 5,6 % 8.201 7.095 15,6 % 30.142 22.050 36,7 % Taxa de Ocupação 78,7 % 81,9 % -3,2 p.p 80,6 % 82,8 % -2,2 p.p 80,0 % 82,0 % -2,0 p.p Pax transportados (milhares) 2.687 2.505 7,2 % 7.461 6.362 17,3 % 26.443 18.770 40,9 % GOL Internacional

















Decolagens 1.058 162 NM 2.703 305 NM 6.718 305 NM Assentos (milhares) 181 28 NM 467 51 NM 1.151 51 NM ASK (milhões) 465 64 NM 1.200 125 NM 3.064 125 NM RPK (milhões) 332 51 NM 907 94 NM 2.476 94 NM Taxa de Ocupação 71,4 % 80,1 % -0,1 p.p 75,6 % 75,2 % 0,5 p.p. 80,8 % 75,2 % 0,1 p.p. Pax transportados (milhares) 123 22 NM 343 38 NM 918 38 NM Pontualidade 76,4 % 81,2 % -4,9 p.p 79,0 % 86,5 % -7,5 p.p 89,4 % 94,0 % -4,6 p.p Regularidade 97,8 % 99,7 % -1,9 p.p 98,3 % 99,2 % -0,9 p.p 99,2 % 98,9 % 0,3 p.p Ton. Transportada (milhares) 8,1 5,1 59,7 % 23,2 11,1 109,0 % 71,4 42,0 70,1 %

*Fonte: Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e Companhia para o mês corrente.

(1) Números prévios

