GOL divulga os resultados prévios de tráfego de Novembro de 2022

SÃO PAULO, 5 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (B3: GOLL4 eNYSE: GOL), a maior companhia aérea doméstica do Brasil, anuncia os números prévios de tráfego do mês de Novembro de 2022 em comparação com o mesmo período de 2021.

Destaques:

A oferta total (ASK) da GOL aumentou em 29,7%. O total de assentos cresceu em 29,2% e o número de decolagens evoluiu 26,5%. A demanda total (RPK) da GOL aumentou em 28,5% e a taxa de ocupação foi 81,3%.

No mercado doméstico, a oferta (ASK) da GOL aumentou 19,6% e a demanda (RPK) cresceu em 18,7%. A taxa de ocupação doméstica da GOL foi 81,8%. O volume de decolagens aumentou 22,1% e o total de assentos cresceu 24,8%.

No mercado internacional, a oferta (ASK) foi de 350 milhões, a demanda (RPK) da GOL foi 269 milhões e a taxa de ocupação foi 76,9%.

Resultados Prévios de Tráfego – Novembro/22:



Resultado Tráfego Mensal (1) Resultado Tráfego Acumulado (1) Resultado Tráfego UDM (1) Dados operacionais* Nov/22 Nov/21 % Var. 11M22 11M21 % Var. UDM22 UDM21 % Var. GOL Total

















Decolagens 18.212 14.400 26,5 % 181.043 116.215 55,8 % 199.001 130.827 52,1 % Assentos (milhares) 3.189 2.468 29,2 % 31.566 20.386 54,8 % 34.700 22.978 51,0 % ASK (milhões) 3.524 2.716 29,7 % 36.472 23.471 55,4 % 40.016 26.597 50,5 % RPK (milhões) 2.867 2.231 28,5 % 29.274 19.242 52,1 % 32.176 21.773 47,8 % Taxa de Ocupação 81,3 % 82,1 % -0,8 p.p 80,3 % 82,0 % -1,7 p.p 80,4 % 81,9 % -1,5 p.p Pax transportados (milhares) 2.516 1.997 26,0 % 24.551 16.279 50,8 % 27.078 18.354 47,5 % GOL Doméstico

















Decolagens 17.414 14.257 22,1 % 175.383 116.072 51,1 % 193.179 130.684 47,8 % Assentos (milhares) 3.050 2.444 24,8 % 30.596 20.363 50,3 % 33.702 22.955 46,8 % ASK (milhões) 3.174 2.655 19,6 % 33.873 23.410 44,7 % 37.353 26.535 40,8 % RPK (milhões) 2.597 2.188 18,7 % 27.129 19.199 41,3 % 29.981 21.730 38,0 % Taxa de Ocupação 81,8 % 82,4 % -0,6 p.p 80,1 % 82,0 % -1,9 p.p 80,3 % 81,9 % -1,6 p.p Pax transportados (milhares) 2.411 1.981 21,7 % 23.757 16.264 46,1 % 26.262 18.339 43,2 % GOL Internacional

















Decolagens 798 143 NM 5.660 143 NM 5.822 143 NM Assentos (milhares) 139 23 NM 970 23 NM 997 23 NM ASK (milhões) 350 61 NM 2.599 61 NM 2.663 61 NM RPK (milhões) 269 43 NM 2.144 43 NM 2.196 43 NM Taxa de Ocupação 76,9 % 70,2 % 0,1 p.p 82,5 % 1 0,2 p.p 82,5 % 70,2 % 17,5 % Pax transportados (milhares) 104 16 NM 794 15 NM 816 15 NM Pontualidade 77,8 % 86,4 % -8,6 p.p 91,2 % 95,2 % -4,0 p.p 94,2 % 94,6 % -0,4 p.p Regularidade 98,7 % 99,7 % -0,9 p.p 99,4 % 98,8 % 0,6 p.p 99,4 % 98,9 % 0,6 p.p Ton. Transportada (milhares) 7,7 3,9 100,1 % 63,3 36,9 71,5 % 68,4 41,2 65,8 %

*Fonte: Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e Companhia para o mês corrente.

(1) Números prévios

Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ("GOL")

A GOL é a maior companhia aérea do Brasil, líder nos segmentos corporativo e de lazer. Desde sua fundação em 2001, ela é a empresa de mais baixo custo unitário na América Latina, o que possibilitou a democratização do transporte aéreo. A Companhia mantém alianças com a American Airlines e a Air France-KLM, e disponibiliza aos Clientes diversos acordos de codeshare e interline, trazendo mais conveniência e facilidade nas conexões para qualquer lugar atendido por essas parcerias. Com o propósito de "Ser a Primeira para Todos", a GOL oferece a melhor experiência de viagem aos seus passageiros, incluindo: a maior oferta de assentos e mais espaço entre as poltronas; a mais completa plataforma com internet, filmes e TV ao vivo; e o melhor programa de fidelidade, SMILES. No transporte de cargas, a GOLLOG possibilita a entrega de encomendas para diversas regiões no Brasil e no exterior. A Companhia conta com uma equipe de 14 mil profissionais da aviação altamente qualificados e focados na Segurança, valor número um da GOL, e opera uma frota padronizada de 145 aeronaves Boeing 737. As ações da Companhia são negociadas na B3 (GOLL4) e na NYSE (GOL). Para mais informações, visite www.voegol.com.br/ri .

FONTE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

