GOL divulga os resultados prévios de tráfego do mês de Abril de 2018

O volume total de decolagens GOL aumentou 0,6% e o total de assentos disponibilizados ao mercado aumentou 1,0% em Abril, ocasionando um aumento na oferta total (ASK) de 0,8%. A taxa de ocupação total da GOL em Abril de 2018 foi de 79,9%, 0,9 p.p superior ao mesmo período de 2017, devido ao aumento da demanda (RPK) GOL em 1,9% no período.

No mercado doméstico, o volume de decolagens e o total de assentos aumentaram 1,1% e 1,4%, respectivamente, em relação a Abril de 2017, resultando num aumento da oferta (ASK) em 1,3%. A demanda (RPK) GOL cresceu 3,0% e a taxa de ocupação doméstica da GOL foi 1,3 p.p superior ao mesmo mês do ano anterior, atingindo 80,5%.

A oferta (ASK) e a demanda (RPK) da GOL no mercado internacional em Abril de 2018 reduziram 3,6% e 7,2%, respectivamente, diminuindo a taxa de ocupação internacional em 2,9 p.p em relação Abril de 2017.

Relações com Investidores

ri@voegol.com.br

www.voegol.com.br/ri

+55(11) 2128-4700

Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

O maior grupo de serviços de transporte e viagens aéreas do Brasil. A GOL é a maior companhia aérea do Brasil, transportando 33 milhões de passageiros em mais de 700 voos diários para 66 destinos, sendo 55 no Brasil e 11 na América do Sul e no Caribe, com uma frota de 120 aeronaves Boeing 737 e um pedido adicional de 120 aeronaves Boeing 737 MAX. A GOLLOG é a divisão de transporte e logística de cargas líder que atende mais de 2.400 municípios brasileiros e, por meio de parceiros, 205 destinos internacionais em 95 países. SMILES é um dos maiores programas de fidelidade de coalizão na América Latina, com mais de 13 milhões de participantes cadastrados, permitindo que clientes acumulem milhas e resgatem passagens aéreas para mais de 700 localidades em todo o mundo. A GOL tem uma equipe de mais de 15.000 profissionais da aviação altamente qualificados que entregam o desempenho mais pontual do Brasil e líder na indústria com um histórico de segurança de 17 anos. As ações da GOL são negociadas na B3 (GOLL4) e na NYSE (GOL). Para mais informações, visite www.voegol.com.br/ri.

FONTE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

SOURCE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

