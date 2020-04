GOL fecha acordo com a Boeing sobre condições de compensação, pedidos e pagamento do 737 MAX

SÃO PAULO, 14 de abril de 2020 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ("GOL" ou "Companhia"), (B3: GOLL4) (NYSE: GOL), a maior companhia aérea doméstica do Brasil, anuncia que chegou a um acordo com The Boeing Company ("Boeing") com relação ao 737 MAX, que inclui compensação em dinheiro e alterações em pedidos futuros e pagamentos associados.

"A GOL segue totalmente comprometida com o 737 MAX como o núcleo de sua frota e este acordo reforça ainda mais nossa longa e bem-sucedida parceria com a Boeing", disse Paulo Kakinoff, Diretor-Presidente da GOL.

Desde a sua fundação há quase vinte anos, a GOL opera uma frota única de aeronaves Boeing. A Companhia é uma das maiores clientes da Boeing para a família 737 em todo o mundo, e até o momento recebeu e operou mais de 250 aeronaves Boeing 737. Por meio dessa valiosa parceria, a GOL propiciou ao mercado brasileiro uma das mais bem-sucedidas empresas aéreas de baixo custo em todo o mundo.

No primeiro trimestre de 2019, a inesperada paralisação do 737 MAX determinada pelas agências reguladoras mundialmente, incluindo FAA, EASA e ANAC, resultou na parada de sete (7) aeronaves operacionais 737 MAX da GOL e, também, na não entrega de 25 aeronaves 737 MAX programadas para 2019. Isso impactou negativamente as operações da GOL, o seu crescimento e o seu plano de renovação da frota.

Depois de considerar cuidadosamente esses impactos, a Companhia e a Boeing chegaram a um acordo que provê a GOL com compensação e a flexibilidade para implementar os requisitos dinâmicos da frota para equilibrar oferta e demanda. Enquanto os detalhes deste acordo são confidenciais, ele é composto por compensação em dinheiro e o cancelamento de 34 pedidos, reduzindo os pedidos firmes remanescentes da Companhia para aeronaves 737 MAX de 129 para 95 e aumentando a flexibilidade para atender as necessidades futuras de frota da GOL.

Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

A GOL é uma companhia brasileira e transporta mais de 37 milhões de passageiros anualmente. Com a maior malha de transporte aéreo no país, a GOL oferece aos seus Clientes mais de 750 voos diários para 100 destinos no Brasil, América do Sul, Caribe e Estados Unidos. A GOLLOG é líder no negócio de logística e transporte de cargas, e atende mais de 3.400 municípios brasileiros e chega a mais de 200 destinos internacionais em 95 países. Por sua vez, a controlada SMILES permite que mais de 16 milhões de participantes cadastrados acumulem milhas e resgatem passagens aéreas para mais de 700 localidades em todo o mundo na malha de parceiros da GOL. Com sede em São Paulo, a GOL conta com uma equipe de mais de 16 mil profissionais altamente qualificados, e opera uma frota padronizada de 137 aeronaves Boeing 737, sendo a companhia aérea líder no mercado doméstico e com um histórico de segurança de 19 anos. A GOL investiu bilhões de reais em instalações, produtos e serviços e tecnologia para melhorar a experiência do cliente no ar e em terra. As ações da GOL são negociadas na B3 (GOLL4) e na NYSE (GOL). Para mais informações, visite www.voegol.com.br/ri.

