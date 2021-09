GOL Lançará Malha Aérea com 250 Aeronaves eVTOL no Brasil

SÃO PAULO, 21 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (B3: GOLL4 eNYSE: GOL) (GOL ou "Companhia"), a maior empresa aérea do Brasil, em conjunto com o Grupo Comporte, uma entidade de seu acionista controlador, anuncia hoje que assinaram um protocolo de intenções não-vinculante com a Avolon para aquisição e/ou arrendamento de 250 aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical (eVTOL1). Assumindo que a aeronave seja certificada e que as suas entregas aconteçam com sucesso, a Companhia espera iniciar operações com uma malha aérea brasileira usando aviões eVTOL em meados de 2025.

O Grupo Comporte está provendo os recursos requeridos para investimento nesse projeto, que utilizará a expertise em aviação da GOL para desenvolver a malha aérea utilizando as aeronaves VA-X4 eVTOL. Criado pela empresa britânica Vertical Aerospace ("Vertical"), o modelo VA-X4 eVTOL é considerado um dos táxis aéreos mais avançados tecnologicamente e confiáveis atualmente em desenvolvimento.

O acordo com a Avolon e o Grupo Comporte faz parte, também, da estratégia comercial da GOL de expandir seletivamente no mercado de transporte aéreo regional, abrindo novas rotas para mercados domésticos pouco atendidos. Essa decisão está em linha com o anúncio de junho/2021 em que a GOL adquiriu a MAP Transportes Aéreos, a quinta maior empesa aérea doméstica do Brasil, com uma frota de ATRs de 70 assentos que operam em rotas na região amazônica, a partir do Aeroporto de Manaus, e nas regiões Sul e Sudeste do Brasil, a partir de Congonhas, o maior aeroporto doméstico do país.

Uma nova frota para uma nova era de viagens aéreas e mais conectividade.

A GOL opera atualmente uma frota de 127 aeronaves Boeing 737 e transportava, na pré-pandemia, mais de 37 milhões de passageiros por ano. A Companhia planeja fazer a transição de 75% de sua frota para as aeronaves 737-MAX mais eficientes até 2030, que reduzem as emissões de carbono em 16%. A adoção do Boeing MAX e das aeronaves eVTOL, juntamente com outras inovações, tais como o uso de biocombustíveis, formarão os componentes-chave na estratégia da GOL para atingir a neutralidade de carbono até 2050. Mais informações sobre os compromissos da Companhia com a sustentabilidade e metas ESG podem ser encontradas em seu site de relações com investidores: www.voegol.com.br/ri.

O VA-X4 pode transportar até quatro passageiros e um piloto, com alcance de 160 km (100 milhas) e velocidade máxima de 320 km/h (200 mph). A aeronave eVTOL também produz 100 vezes menos ruído do que um helicóptero em voo de cruzeiro, e 30 vezes menos nos momentos de decolagem e pouso. A Vertical usou o know-how de parceiros e fornecedores renomados e experientes na indústria aeroespacial, incluindo Honeywell, Microsoft, Rolls-Royce e Solvay, para desenvolver controles de voo avançados, tecnologia da informação, motores elétricos e tecnologia industrial de ponta em sua aeronave VA-X4.

O primeiro passo da nova parceria é a realização de um estudo de viabilidade, incluindo a certificação da aeronave e análise da infraestrutura necessária para operar essa aeronave com a ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), o DECEA (Departamento de Controle do Espaço Aéreo), e outras autoridades aeronáuticas nacionais e internacionais. A Avolon espera concluir o processo de certificação do VA-X4 no Brasil até 2024, com a Companhia iniciando voos comerciais com o eVTOL como parte de sua malha aérea em meados de 2025.

Relações com Investidores

[email protected]

www.voegol.com.br/ri

+55 (11) 2128-4700

Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

A GOL é a maior companhia aérea do Brasil, líder nos segmentos corporativo e de lazer. Desde sua fundação em 2001, ela é a empresa de mais baixo custo unitário na América Latina, o que possibilitou a democratização do transporte aéreo. A Companhia mantém uma aliança estratégica com a American Airlines e a Air France-KLM, além de disponibilizar aos Clientes diversos acordos de codeshare e interline, trazendo mais conveniência e facilidade nas conexões para qualquer lugar atendido por essas parcerias. Com o propósito de "Ser a Primeira para Todos", a GOL oferece a melhor experiência de viagem aos seus passageiros, incluindo: a maior oferta de assentos e mais espaço entre as poltronas; a mais completa plataforma com internet, filmes e TV ao vivo; e o melhor programa de fidelidade, SMILES. No transporte de cargas, a GOLLOG possibilita a entrega de encomendas para diversas regiões no Brasil e no exterior. A Companhia conta com uma equipe de 15 mil profissionais da aviação altamente qualificados e focados na Segurança, valor número um da GOL, e opera uma frota padronizada de 127 aeronaves Boeing 737. As ações da Companhia são negociadas na B3 (GOLL4) e na NYSE (GOL). Para mais informações, visite www.voegol.com.br/ri.

Sobre a Avolon

Com sede na Irlanda e escritórios nos Estados Unidos, Dubai, Cingapura, Hong Kong e Xangai, a Avolon oferece leasing de aeronaves e serviços de gestão de leasing. A Avolon é 70% de propriedade de uma subsidiária indireta da Bohai Leasing Co., Ltd., uma empresa pública listada na Bolsa de Valores de Shenzhen (SLE: 000415) e 30% de propriedade da ORIX Aviation Systems, uma subsidiária da ORIX Corporation que está listada em as Bolsas de Valores de Tóquio e Nova York (TSE: 8591;NYSE: IX). A Avolon é o terceiro maior negócio de leasing de aeronaves do mundo com uma frota própria, gerenciada e comprometida, em 30 de junho de 2021 de 837 aeronaves. Para mais informações, visite www.avolon.aero.

Sobre a Vertical Aerospace

A missão da Vertical Aerospace é tornar as viagens aéreas pessoais, sob demanda e livres de carbono. A empresa tem um ecossistema de parceiros de primeira linha incomparável e é apoiada pela American Airlines, Avolon, Rolls-Royce e Honeywell, entre outras. As parcerias da Vertical minimizam riscos de execução e seu caminho para a certificação, permitindo uma estrutura de custos enxuta e a produção em escala. Com velocidades projetadas acima de 300 km/h (200 milhas/hora), quase silencioso durante o voo, zero emissões e baixo custo por passageiro por milha, espera-se que o VA-X4 abra a mobilidade aérea urbana para uma nova gama de passageiros e transforme a forma como as pessoas viajam. Para obter mais informações, visite www.vertical-aerospace.com.

Sobre a Aeronave VA-X4 eVTOL

O VA-X4 é um veículo elétrico pilotado do tipo Decolagem e Pouso Vertical (eVTOL) e com emissão zero de carbono. O VA-X4 será capaz de viajar a mais de 320 km/h, com alcance de 160 km e capacidade para quatro passageiros e um piloto. A aeronave decola verticalmente, permitindo-lhe operar dentro e fora das cidades e outros locais confinados. O VA-X4 é 100 vezes mais silencioso e seguro do que um helicóptero, e está sendo certificado pelos mais altos padrões globais, liberando acesso ao mercado internacional. Para mais informações, visite www.vertical-aerospace.com/va-x4.

Aviso Legal

As informações contidas neste comunicado não foram submetidas a qualquer auditoria independente ou revisão e contêm declarações prospectivas, estimativas e projeções relacionadas a eventos futuros, e que são, por natureza, sujeitas a riscos significativos e incertezas. Exceto pelas declarações de fatos históricos, todas as declarações contidas neste comunicado, inclusive, sem qualquer tipo de limitação, as declarações referentes à situação financeira futura da GOL e os resultados operacionais, estratégia, planos, objetivos e metas, eventos futuros nos mercados em que a GOL opera ou busca operar e quaisquer declarações precedidas de, seguidas de ou que incluam as palavras "acredita", "espera", "pretende", "tem a intenção de", "fará", "deve", "projeta", "estima", "antecipa", "almeja", "prevê" ou palavras e expressões similares, são declarações prospectivas. Os eventos futuros referidos nessas declarações prospectivas envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas, contingências e outros fatores, muitos dos quais estão além do controle da GOL, que podem fazer com que os resultados, performances ou eventos sejam substancialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos nessas declarações. Essas declarações prospectivas são baseadas em inúmeras premissas relacionadas às estratégias de negócio atuais e futuras da GOL e ao ambiente no qual a GOL atuará no futuro e não são garantia de performance futura. Tais declarações prospectivas se aplicam tão somente à data na qual elas foram dadas. Nem a GOL ou qualquer de suas afiliadas, diretores, conselheiros, empregados e representantes assume qualquer dever ou obrigação de atualizar ou revisar qualquer declaração prospectiva, seja em função de novas informações, eventos futuros ou qualquer outro motivo, exceto conforme exigido por lei. Nem a GOL ou qualquer de suas afiliadas, diretores, conselheiros, empregados e representantes emitem qualquer declaração, garantia ou previsão de que os resultados antecipados pelas declarações prospectivas serão alcançados, e que tais declarações prospectivas representam, em cada caso, apenas uma dentre muitos possíveis cenários e não deveriam ser vistos como o cenário padrão ou o cenário mais provável de se concretizar. Ainda que a GOL acredite que as estimativas e projeções nessas declarações prospectivas sejam razoáveis, elas poderão se mostrar incorretas e os resultados finais podem se mostrar diferentes das estimativas e projeções. Sendo assim, você não deverá se basear nessas declarações prospectivas.

1 eVTOL: Electric Vertical Takeoff and Landing

FONTE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

SOURCE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.