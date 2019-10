GOL Linhas Aéreas atinge 31% de margem EBITDA e receita líquida recorde de R$3,7 bilhões no 3T19

SÃO PAULO, 31 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ("GOL" ou "Companhia") (B3: GOLL4 e NYSE: GOL), a maior companhia aérea por participação de mercado, anuncia hoje o resultado consolidado do terceiro trimestre de 2019 (3T19).

Todas as informações são apresentadas em Reais (RS), de acordo com as normas internacionais de contabilidade (IFRS), e as comparações são em relação ao terceiro trimestre de 2018, exceto quando especificado de outra forma. As informações aqui contidas devem ser lidas em conjunto com as informações trimestrais do período de nove meses findo em 30 de setembro de 2019 arquivados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e apresentados a Securities and Exchange Commission (SEC).

Sumário

A receita líquida atingiu R$3,7 bilhões, a maior já registrada pela Companhia em um terceiro trimestre, crescimento de 28,3% comparativamente ao 3T18.

bilhões, a maior já registrada pela Companhia em um terceiro trimestre, crescimento de 28,3% comparativamente ao 3T18. A margem EBITDA atingiu 30,7% no 3T19, aumento de 11,8 p.p. na comparação trimestral. A projeção da GOL para margem EBIT e margem EBITDA em 2019 é da ordem de 17% e 29%, respectivamente.

A Receita por Passageiro Quilômetro Transportado (RPK) aumentou 12,8% totalizando 11,1 bilhões no 3T19, impulsionada pelo crescimento de 13,0% no número de passageiros transportados, enquanto o crescimento em Assento Quilometro Ofertado (ASK) foi 7,6%.

A Companhia transportou quase 10 milhões de Clientes no trimestre, crescimento de 13,0% comparado com o mesmo período do ano anterior, resultando em um market share doméstico de 38%, segundo dados da ANAC. A GOL transportou 39% dos passageiros do segmento corporativo, de acordo com os dados da ABRACORP.

doméstico de 38%, segundo dados da ANAC. A GOL transportou 39% dos passageiros do segmento corporativo, de acordo com os dados da ABRACORP. R$463,2 milhões de dívida financeira foram amortizados no trimestre.

Fortes indicadores operacionais :

A Receita por Passageiro Quilômetro Transportado (RPK) aumentou 12,8% totalizando 11,1 bilhões no 3T19, impulsionada pelo crescimento de 13,0% no número de passageiros transportados, enquanto a evolução em Assento Quilometro Ofertado (ASK) foi de 7,6%. A forte demanda dos passageiros e o gerenciamento dinâmico de receitas permitiu à GOL compensar os aumentos nos custos unitários operacionais. A Companhia atingiu:



(i)

Yield médio por passageiro de 31,50 centavos (R$), um aumento de 14,8% na comparação trimestral;

(ii)

Taxa de ocupação média de 82,9%, um aumento de 3,8 p.p. comparado ao 3T18;

(iii)

Pontualidade de 91,2% no 3T19, de acordo com Infraero e dados fornecidos pelos principais aeroportos.

Receita recorde :

A receita líquida atingiu R$3,7 bilhões, a mais alta já registrada pela Companhia, um crescimento de 28,3% sobre o 3T18. A GOL transportou 9,8 milhões de Clientes no trimestre (+13,0% em relação ao 3T18), sendo 9,2 milhões no mercado doméstico (+11,4% em relação ao 3T18) e 0,6 milhão no mercado internacional (+48,6% em relação ao 3T18). A Receita Líquida por Assento Quilômetro Ofertado (RASK) foi de 27,67 centavos (R$), aumento de 19,2% em relação ao 3T18. A Receita de Passageiros Líquida por Assento Quilômetro Ofertado (PRASK) foi de 26,12 centavos (R$), aumento de 20,4% em relação ao 3T18. A projeção de receita líquida para 2019 é de aproximadamente R$13,7 bilhões.

Custos controlados :

O custo unitário baseado no Custo por Assento Quilômetro Ofertado (CASK) excluindo despesas não recorrentes aumentou em 5,8%, de 21,28 centavos (R$) no 3T18 para 22,51 centavos (R$), principalmente devido ao aumento de depreciação, aumento de despesas com pessoal e aumento de gastos com passageiros. Custos com combustível por ASK caíram 6,7%, consequência de uma redução impostos sobre querosene de aviação, parcialmente compensados pelo consumo adicional devido aos atrasos do MAX. O CASK ex-combustível, excluindo despesas não recorrentes, subiu em 14,2%. A GOL tem os menores custos unitários no mercado. A projeção de CASK ex-combustível para 2019 é de 14,5 centavos (R$).

Margens saudáveis :

Devido ao forte controle de custos e gestão da capacidade e dos yields, a Companhia obteve lucro operacional pelo 13o trimestre consecutivo. A demanda no 3T19 permitiu que a GOL atingisse margem EBIT de 18,6%, a maior desde 2006. O lucro operacional (EBIT) foi de R$691,9 milhões, R$450,5 milhões superior em relação ao 3T18. A margem EBITDA chegou a 30,7%, aumento de 11,8 p.p. na comparação trimestral. A projeção da GOL para margem EBIT e margem EBITDA em 2019 é da ordem de 17% e 29%, respectivamente.

Fortalecimento do balanço :

A GOL apresentou geração de caixa operacional de R$1,1 bilhão no trimestre. A liquidez total atingiu R$4,0 bilhões, R$369,7 milhões superior em comparação a 30 de junho de 2019 e R$1,0 bilhão maior ante 30 de setembro de 2018. GOL efetuou pagamentos de dívida financeira de R$935,6 milhões em 2019. A apreciação do dólar frente ao Real foi de 4,0% (final do período), causando perdas com variações cambiais e monetárias de R$623,3 milhões. A relação dívida líquida (excluindo os bônus perpétuos) sobre EBITDA UDM foi de 2,9x em 30 de setembro de 2019.

(1) Lucro por ação diluída exclui os resultados de (i) variação cambial líquida; (ii) Exchangeable Senior Notes e capped calls; e (iii) resultados não recorrentes.

VÍDEOS DA ADMINISTRAÇÃO & ÍNTEGRA DO RELEASE DE RESULTADO

Acesse release de resultado, vídeos da administração, apresentação e demonstrações financeiras completas em: www.voegol.com.br/ri

Teleconferência 3T19: 31 de outubro de 2019, 13h30 (Brasil), Telefone: (11) 3181-5113, Código: GOL

Relações com Investidores: ri@voegol.com.br, (11) 2128-4700

Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (www.voegol.com.br): O maior grupo de serviços de transporte e viagens aéreas do Brasil, com atuação em transporte de passageiros, transporte de carga e programas de fidelidade de coalizão.

FONTE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

SOURCE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.