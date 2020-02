GOL Linhas Aéreas atinge receita líquida histórica recorde de R$3,8 bilhões e margem EBITDA recorrente de 38,5% no 4T19

SÃO PAULO, 20 de fevereiro de 2020 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ("GOL" ou "Companhia") (B3: GOLL4 eNYSE: GOL), a maior Companhia aérea por participação de mercado no Brasil, anuncia hoje o resultado consolidado do quarto trimestre de 2019 (4T19).

Todas as informações são apresentadas em Reais (RS), de acordo com as normas internacionais de contabilidade (IFRS), e as comparações aferidas em relação ao quarto trimestre de 2018, exceto quando especificado de outra forma.

Sumário

A receita líquida atingiu R$3,8 bilhões, a maior já registrada pela Companhia, um crescimento de 18,8% em relação ao 4T18.

A margem EBITDA atingiu 38,5% no 4T19, aumento de 22,2 p.p. na comparação trimestral. A projeção da GOL para margem EBIT e margem EBITDA em 2020 é da ordem de 19% e 30%, respectivamente.

A Receita por Passageiro-Quilômetro Transportado (RPK) aumentou 5,5% totalizando 10,8 bilhões no 4T19, impulsionada pelo crescimento de 8,0% no número de Clientes transportados.

A GOL transportou aproximadamente 9,7 milhões de Clientes no 4T19, um crescimento de 8,0% comparado com o mesmo período do ano anterior, com um market share doméstico de 38%, segundo dados da ANAC. De acordo com a Abracorp, 38% dos passageiros do segmento corporativo viajaram pela GOL, o que faz da empresa a líder em vendas e em bilhetes emitidos nas TMCs associadas à entidade.

A Companhia retornou R$800,0 milhões de caixa para seus parceiros de capital no quarto trimestre, composto principalmente por R$617,1 milhões de pagamentos de dívida, R$50,2 milhões de juros sobre capital próprio, e R$102,4 milhões em recompra de ações.

Fortes indicadores operacionais :

A Receita por Passageiro Quilômetro Transportado (RPK) aumentou 5,5% totalizando 10,8 bilhões no 4T19, impulsionada pelo crescimento de 8,0% no número de Clientes transportados. A forte demanda dos passageiros e o gerenciamento dinâmico de receitas permitiu à GOL compensar os aumentos nos custos unitários operacionais. A Companhia atingiu:

(i) Yield médio por passageiro de 33,17 centavos (R$), um aumento de 13,8% na comparação trimestral; (ii) Taxa de ocupação média de 81,5%, uma redução de 0,4 p.p. comparativamente ao 4T18; (iii) Utilização média de aeronaves de 12,2 horas/dia, incremento de 6,1% na comparação trimestral; e (iv) Regularidade de 99,2%, um aumento de 0,6 p.p. em relação ao 4T18, de acordo com a Infraero e dados fornecidos pelos principais aeroportos.

Receita recorde :

A receita líquida atingiu R$3,8 bilhões, a maior já registrada pela Companhia, com um crescimento de 18,8% em relação ao 4T18. A GOL transportou 9,7 milhões de Clientes no trimestre, sendo 9,2 milhões no mercado doméstico (+9,5% em relação ao 4T18) e 0,5 milhão no internacional. A Receita Líquida por Assento Quilômetro Ofertado (RASK) foi de 28,69 centavos (R$), aumento de 12,1% em relação ao 4T18. A Receita de Passageiros Líquida por Assento Quilômetro Ofertado (PRASK) passou para 27,04 centavos (R$), incremento de 13,3% em relação ao 4T18. A projeção de receita líquida para 2020 é de aproximadamente R$15,4 bilhões.

Custos controlados :

O custo unitário baseado no Custo por Assento Quilômetro Ofertado (CASK) excluindo despesas não recorrentes reduziu 12,8%, de 24,19 centavos (R$) no 4T18 para 21,10 centavos (R$) no 4T19, parcialmente impactado pela queda no preço do combustível aeronáutico em aproximadamente 17% e pela diminuição de 2% do consumo de combustível por hora voada. Custos com combustível por ASK caíram 15,6%, principalmente devido à diminuição nos impostos sobre querosene de aviação. O CASK ex-combustível, excluindo despesas não recorrentes, reduziu em 11,1% principalmente por conta de uma melhor produtividade (eficiência operacional, utilização das aeronaves e aumento no ASK) e a otimização nos gastos com manutenção de aeronaves pelo menor volume de devoluções no 4T19, em partes compensados por:

(i) Um aumento de 32,6% na depreciação decorrente da inclusão de 16 aeronaves na frota e a redução da vida depreciável de manutenção de motores e de grandes componentes capitalizados; e (ii) Um aumento de 23,8% na despesa com pessoal, principalmente devido a um incremento na alíquota de impostos federais sobre folha de pagamento para 20%, e à contratação e ao treinamento de 819 novos Colaboradores por conta da expansão das operações, novas rotas e bases.

A GOL tem os menores custos unitários no mercado. A Companhia estima que o CASK recorrente ex-combustível do primeiro trimestre de 2020 aumentará em aproximadamente 4% a 6%, ano contra ano.

Margens saudáveis :

Devido ao forte controle de custos, e gestão da capacidade e yields, a Companhia obteve lucro operacional pelo 14.° trimestre consecutivo. A demanda no 4T19 permitiu que a GOL atingisse margem EBIT recorrente de 26,5%, a maior desde 2004. O lucro operacional (EBIT) recorrente foi de R$1.006,3 milhões no trimestre e R$2.645,0 milhões em 2019, R$830,0 milhões e R$1.601,1 milhões superior em relação ao 4T18 e ao 2018, respectivamente. A margem EBITDA recorrente chegou a 38,5% no período, aumento de 22,2 p.p. na comparação trimestral.

Fortalecimento do balanço :

A GOL apresentou geração de caixa operacional de aproximadamente R$1,0 bilhão no trimestre. A liquidez total atingiu R$4,3 bilhões, R$238,4 milhões superior em comparação a 30 de setembro de 2019 e R$1,3 bilhão acima de 31 de dezembro de 2018. No 4T19, a Companhia efetuou pagamentos de dívidas e arrendamento no total de R$617,1 milhões, R$50,2 milhões de juros sobre capital próprio e recomprou R$102,4 milhões de ações. As receitas de variações cambiais e monetárias no trimestre totalizaram R$372,4 milhões. A relação dívida líquida (excluindo os Bônus Perpétuos e Exchangeable Notes) sobre EBITDA UDM foi de 2,4x em 31 de dezembro de 2019.

(1) Lucro por ação diluída exclui os resultados de (i) variação cambial líquida; (ii) Exchangeable Senior Notes e capped calls; e (iii) resultados não recorrentes.

VÍDEOS DA ADMINISTRAÇÃO & ÍNTEGRA DO RELEASE DE RESULTADOS

Acesse release de resultados, vídeos da administração, apresentação e demonstrações financeiras completas em: www.voegol.com.br/ri

Teleconferência 4T19: 20 de fevereiro de 2020, 13h30 (Brasil), Telefone: (11) 3181-8565, Código: GOL

Relações com Investidores: ri@voegol.com.br, (11) 2128-4700

Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (www.voegol.com.br): O maior grupo de serviços de transporte e viagens aéreas do Brasil, com atuação em transporte de passageiros, transporte de carga e programas de fidelidade de coalizão.

