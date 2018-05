GOL Linhas Aéreas premiada como Equipe Financeira do Ano

A emissão referência da GOL teve o BofA Merrill Lynch, o Credit Suisse e o Morgan Stanley como coordenadores globais, e o BTG Pactual, a Evercore ISI, o Santander, a BCP Securities e o Safra como joint bookrunners. A emissão de bônus sem garantia de US$500 milhões, que posteriormente foi reaberta para US$150 milhões adicionais (elevando o total da emissão a US$650 milhões) estabeleceu alguns recordes para a GOL e para o mercado de títulos sem garantia, incluindo:

- A emissão da GOL é atualmente a maior tranche disponível de bônus sem garantia para

uma companhia aérea brasileira e a segunda maior para uma companhia aérea baseada

nos mercados emergentes.

- A transação representa a maior emissão de bônus sem garantia já precificada pela GOL.

- O cupom de 7% sem garantia obtido na emissão foi o menor da história da GOL.

"Este reconhecimento foi possível graças ao trabalho e à dedicação de toda equipe GOL. É a constatação dos resultados de nossa bem-sucedida transformação, que nos conduziu a sete trimestres consecutivos de crescimento no lucro operacional e que fortaleceu significativamente nosso balanço," disse Richard Lark, Diretor Vice-presidente Financeiro.

A Airfinance Journal recebeu mais de 150 inscrições cobrindo 90 transações únicas (média de 10 operações por categoria), com um valor agregado de aproximadamente US$62 bilhões. As inscrições foram reduzidas a três transações por categoria pelos especialistas do editorial e de dados da Airfinance Journal. O vencedor em cada categoria foi então escolhido por um painel independente de executivos sêniores de finanças, no segmento de aviação.

Como consequência dos melhores resultados operacionais e dessa emissão referência de bônus, a liquidez total da GOL aumentou 66% em 2017 e atingiu R$3,2 bilhões em dezembro. "Continuaremos a executar nosso plano de negócios buscando a contínua melhoria de nossas operações, nosso balanço e dos retornos aos nossos acionistas," concluiu Richard.

Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

O maior grupo de serviços de transporte e viagens aéreas do Brasil. A GOL é a maior companhia aérea do Brasil, transportando 33 milhões de passageiros em mais de 700 voos diários para 65 destinos, sendo 54 no Brasil e 11 na América do Sul e no Caribe, com uma frota de 120 aeronaves Boeing 737 e um pedido adicional de 120 aeronaves Boeing 737 MAX. A GOLLOG é a divisão de transporte e logística de cargas líder que atende mais de 2.400 municípios brasileiros e, por meio de parceiros, 205 destinos internacionais em 95 países. SMILES é um dos maiores programas de fidelidade de coalizão na América Latina, com mais de 13 milhões de participantes cadastrados, permitindo que clientes acumulem milhas e resgatem passagens aéreas para mais de 700 localidades em todo o mundo. A GOL tem uma equipe de mais de 15.000 profissionais da aviação altamente qualificados que entregam o desempenho mais pontual do Brasil e líder na indústria com um histórico de segurança de 17 anos. As ações da GOL são negociadas na B3 (GOLL4) e na NYSE (GOL). Para mais informações, visite www.voegol.com.br/ri.

SOURCE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

