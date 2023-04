GOL registra EBITDA recorrente de R$1,2 bilhão e margem de 25,2% no 1T23

Lucro operacional recorrente de R$842 milhões e margem de 17,1%

SÃO PAULO, 26 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ("GOL" ou "Companhia") (B3: GOLL4 eNYSE: GOL), a maior empresa aérea doméstica do Brasil, anunciou hoje o seu resultado consolidado do primeiro trimestre de 2023 (1T23). Durante o trimestre, a Companhia concluiu sua décima transação de captação de recursos nos últimos três anos, o que propiciou uma redução do seu passivo de curto prazo. Esse trimestre também mostrou melhoria contínua dos resultados operacionais que avançaram o processo de retomada da GOL, e posicionaram a Companhia para capturar ganhos ainda maiores à medida em que prossegue o crescimento das viagens aéreas.

Todas as informações nesse release são apresentadas em Reais (R$), de acordo com as normas internacionais de contabilidade (IFRS) e com métricas ajustadas, disponibilizadas para possibilitar a comparabilidade desse trimestre com o mesmo período do ano anterior (1T22). Indicadores ajustados (recorrentes) excluem os gastos não recorrentes relacionados ao resultado do trimestre, e estão detalhados nas respectivas tabelas.

DESTAQUES DO 1T23

EBITDA recorrente recorde de R$ 1,2 bilhão assim como geração de caixa operacional positiva devido ao maior volume operacional no trimestre possibilitou redução acelerada da dívida;

bilhão assim como geração de caixa operacional positiva devido ao maior volume operacional no trimestre possibilitou redução acelerada da dívida; Receita operacional líquida recorde de R$4,9 bilhões, 52,8% superior ao 1T22 e 4,1% acima do 4T22;

bilhões, 52,8% superior ao 1T22 e 4,1% acima do 4T22; Lucro líquido de R$620 milhões, representando R$1,48 por ação e US$0,57 por ADS;

milhões, representando por ação e por ADS; Alavancagem líquida de 7,9x (6,0x em IFRS16 e 4,6x excluindo o SSN devido em 2028), 1,6x inferior ao 4T22;

Liquidez total (caixa e equivalentes de caixa, aplicações financeiras, depósitos e contas a receber) de R$4,4 bilhões, 36% superior ao 1T22; e

bilhões, 36% superior ao 1T22; e Perspectiva 2023 reiterada LPA de ~R$0,30 (diluído) e relação Dívida Líquida/EBITDA de ~6x.

COMENTÁRIOS

Celso Ferrer, Diretor-Presidente, comentou: "2023 começou forte graças ao excelente trabalho e à dedicação do nosso Time de Águias. Durante o trimestre nós entregamos mais um aumento sequencial do nosso desempenho operacional. Continuamos a aumentar nossa oferta e, com nossa atuação disciplinada, reduzir ainda mais nossos custos e aumentar os patamares de produtividade. Em janeiro, atingimos patamares de utilização de frota operacional acima de 12 horas por dia, um patamar apenas visto em 2019. À medida em que avança a recuperação do mercado, o nosso objetivo é que a nossa média anual de utilização aumente ainda mais, fortalecendo o nosso modelo de baixo custo operando uma frota padronizada. Nós também concluímos com sucesso uma transação financeira transformadora que fortalece nossa estrutura de capital, reduz significativamente os vencimentos dos próximos três anos, e proporciona uma fonte adicional de liquidez para suportar nosso crescimento. Estou extremamente orgulhoso do trabalho do Time de Águias e de como, juntos, nós obtivemos mais um trimestre de sucesso, demonstrando extraordinário comprometimento com a segurança e com o atendimento aos nossos Clientes."

SUMÁRIO DOS RESULTADOS DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2023 (VS. 1T22)

O número de Passageiro-Quilômetro Transportado Pago (RPK) aumentou 14,1%, enquanto o total de Assento-Quilômetro Ofertado (ASK) cresceu 11,0%;

A Receita Líquida aumentou 52,8%, atingindo recorde de R$4,9 bilhões. As Receitas Auxiliares, principalmente de SMILES e GOLLOG, cresceram 83,8%, alcançando R$383,6 milhões;

bilhões. As Receitas Auxiliares, principalmente de SMILES e GOLLOG, cresceram 83,8%, alcançando milhões; A taxa de ocupação média ( load factor ) aumentou 2,3 p.p. para 83,3%. A taxa de ocupação doméstica foi 84,0%, 2,8 p.p. superior à do 1T22, enquanto a taxa de ocupação internacional foi de 77,8%;

) aumentou 2,3 p.p. para 83,3%. A taxa de ocupação doméstica foi 84,0%, 2,8 p.p. superior à do 1T22, enquanto a taxa de ocupação internacional foi de 77,8%; A utilização das aeronaves foi de 11,7 horas por dia;

O número de passageiros transportados pela Companhia foi de 7,9 milhões, um aumento de 17,7%;

A Receita Líquida por Assento-Quilômetro Ofertado (RASK) evoluiu 37,7% para 43,8 centavos (R$);

O yield médio por passageiro cresceu 32,0% para 48,5 centavos (R$), maior patamar da história da GOL;

médio por passageiro cresceu 32,0% para 48,5 centavos (R$), maior patamar da história da GOL; O Custo por Assento-Quilômetro recorrente aumentou em 20,9% para 36,35 centavos (R$). O CASK Combustível cresceu 32,0% para 15,75 centavos (R$), devido ao aumento de 24,4% nos preços do querosene de aviação (QAV). O CASK ex-Combustível recorrente, excluindo as operações com os cargueiros, aumentou em 12% para 20,24 centavos (R$), ou 3,9 centavos (US$) devido à efeitos inflacionários nos custos variáveis e ao aumento no número de decolagens por ASK;

O EBITDA recorrente foi R$1,2 bilhão com margem de 25,2%, enquanto o EBIT recorrente foi de R$841,5 milhões com margem de 17,1%;

bilhão com margem de 25,2%, enquanto o EBIT recorrente foi de milhões com margem de 17,1%; A Companhia gerou aproximadamente R$0,2 bilhão de fluxo de caixa livre no 1T23 decorrente do maior volume de faturamento e de iniciativas de capital de giro, parcialmente compensado pela alta no preço do querosene da aviação;

bilhão de fluxo de caixa livre no 1T23 decorrente do maior volume de faturamento e de iniciativas de capital de giro, parcialmente compensado pela alta no preço do querosene da aviação; O lucro líquido foi de R$619,5 milhões ( R$1,48 /ação e US$0,57 /ADS), enquanto o lucro líquido recorrente foi de R$136,4 milhões ( R$0,33 /ação e US$0,13 /ADS); e

milhões ( /ação e /ADS), enquanto o lucro líquido recorrente foi de milhões ( /ação e /ADS); e A relação dívida líquida (incluindo 7x os pagamentos de arrendamento anuais e excluindo o bônus perpétuo) sobre o EBITDA recorrente UDM foi de 7,9x em 31/03/2023, 1,6x menor em relação à alavancagem no final de 2022 (6,0x em IFRS16 e 4,6x excluindo o SSN 2028). Em março, foi concluída uma colocação privada de Senior Secured Notes com vencimento em 2028 no valor de até US$1,4 bilhão com o Abra Group, acionista controlador da GOL.

ÍNTEGRA DO RELEASE DE RESULTADOS & APRESENTAÇÃO

Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (www.voegol.com.br): A maior companhia aérea do Brasil, líder nos segmentos corporativo e de lazer. Desde sua fundação em 2001, ela é a empresa de mais baixo custo unitário na América Latina, o que possibilitou a democratização do transporte aéreo de passageiros.

