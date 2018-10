GOL renova frota com 135 Boeing 737 MAX

SÃO PAULO, 19 de outubro de 2018 /PRNewswire/ -- A Gol Linhas Aéreas Inteligentes (NYSE: GOL), a maior companhia aérea do Brasil, está renovando sua frota com um pedido de 135 aeronaves Boeing 737 MAX, com previsão de entrega até 2028. A empresa já opera a mais nova e moderna frota do país. A entrega de 105 aeronaves Boeing 737 MAX 8 e de 30 Boeing 737 MAX 10 manterá essa vantagem competitiva, ao mesmo tempo em que permitirá à companhia expandir suas operações com mais voos de longa distância.

As três primeiras aeronaves MAX 8 foram entregues à GOL entre junho e outubro de 2018 e já estão operando em voos comerciais. A empresa adicionará quatro aeronaves MAX 8 à sua frota até o final de 2018, substituindo os modelos Next Generation (NG).

"Temos o prazer de trabalhar com a Boeing na renovação de nossa frota", diz Richard Lark, vice-presidente financeiro da GOL. "A frota adicional de aeronaves Boeing 737 MAX nos permite expandir nossas operações no exterior e melhorar a eficiência por meio uma frota de aeronaves mais novas e modernas".

O Boeing 737 MAX 8 foi desenvolvido pelo fabricante norte-americano com a ajuda de pilotos, engenheiros e técnicos da GOL. As novas aeronaves são equipadas com tecnologia de ponta, oferecendo o melhor desempenho operacional, além de ter maior autonomia de voo, de cerca de 6.500 Km, permitindo que a GOL voe para novos destinos. Entre outras melhorias e inovações, o Boeing 737 MAX 8 também reduziu o consumo de combustível e a emissão de gases poluentes.

A bordo dos novos 737 MAX, os Clientes da GOL aproveitarão a excepcional experiência de viagem pela qual a companhia é reconhecida. A cabine Sky Interior, já presente na frota atual da GOL, inclui um novo sistema de iluminação LED e maior compartimento de bagagem. Os assentos de couro são mais leves e mais ergonômicos para garantir maior conforto e eficiência operacional. A aeronave também será equipada com uma antena para permitir a conexão à internet durante os voos e acesso gratuito à plataforma de entretenimento a bordo, com filmes e TV ao vivo.

A aeronave 737 MAX 10 acomodará confortavelmente 30 passageiros adicionais em comparação com a configuração de assentos do MAX 8, que acomoda até 186 Clientes. Esse aumento no número de passageiros confere à GOL maior flexibilidade de rede e uma vantagem competitiva em relação aos custos de longo prazo, já que o MAX 10 terá o menor custo por assento de qualquer aeronave de corredor único no mercado. A expectativa é de que a empresa voe com o primeiro avião MAX 10 em 2022.

"Ao padronizar nossa frota com o Boeing 737 MAX, reduziremos os custos, aumentaremos a produtividade e seremos mais ágeis operacionalmente. Isso nos dá maior flexibilidade para realizar manutenções e trocas de aeronaves em toda a rede. O mesmo avião pode ser usado nos segmentos doméstico e internacional. Isso garante que continuemos oferecendo uma experiência de viagem diferenciada aos Clientes, com saídas pontuais em aeronaves de última geração", acrescenta Lark.

Fundada em 2001, a GOL Linhas Aéreas Inteligentes é a maior companhia aérea do Brasil. A empresa possui frota com 120 aeronaves e opera 700 voos diariamente. No ano passado, 32 milhões de Clientes voaram com a GOL para seus mais de 67 destinos, sendo 13 deles internacionais. Em 2017, a companhia foi, ainda, reconhecida pela IATA Fast Travel na categoria Platinum pela melhor implementação de inovações na América Latina. A GOL é uma empresa de capital aberto, listada na NYSE (NYSE: GOL) e na Bovespa (BVMF:GOLL4) e é considerada uma das 50 maiores empresas brasileiras.

