GOL Revisa Projeções Financeiras

As projeções financeiras da Companhia destacam as principais métricas que impactam os resultados financeiros e o valor aos acionistas no longo prazo. A GOL fornece informações prospectivas com foco nas métricas mais relevantes que a Companhia utiliza na avaliação de desempenho do seu negócio. Estes indicadores são úteis para analistas e investidores projetarem os resultados da GOL.

Guidance Geral 2018E 2019E1 (Consolidado, IFRS) Anteriores Revisadas

Frota total (média) 118 117 122 a 124 ASKs, Sistema (% variação) 1 a 3 1 a 2 5 a 10 - Doméstico 0 a 3 0 a 2 1 a 3 - Internacional 7 a 10 6 a 8 30 a 40 Assentos, Sistema (% variação) 1 a 3 0 a 2 3 a 5 Decolagens, Sistema (% variação) 1 a 3 0 a 2 2 a 5 Taxa de ocupação média (%) 79 a 80 79 a 80 79 a 81 Carga e outras receitas (R$ bilhões) ~ 1,6 ~ 1,22 ~ 1,62 Receita liquida total (R$ bilhões) ~ 11 ~ 11 ~ 12 CASK ex-combustível (R$ centavos) ~ 15 ~ 14 ~ 15 Combustível, litros consumidos (mm) ~ 1.400 ~ 1.380 ~ 1.440 Preço do combustível (R$ / litro) ~ 2,2 ~ 2,5 ~ 2,6 Arrendamento aeronaves (R$ mm) ~ 950 ~ 960 ~ 1.000 Margem EBITDA (%) ~ 16 ~ 16 ~ 18 Margem operacional (EBIT) (%) ~ 11 ~ 11 ~ 13 Despesa Financeira Liquida (R$ mm) - ~ 650 ~ 500 Taxa efetiva de IR/CS (%) ~ 0 ~ 5 ~ 0 Capex, investimentos (R$ mm) ~ 600 ~ 700 ~ 600 Divida Liquida3 / EBITDA (x) ~ 3,0x ~ 2,8x ~ 2,5x Média ponderada de ações diluída (mm) 347,7 348,4 348,4 Lucro por ação – diluído4 (R$) 1,20 a 1,40 0,90 a 1,10 1,70 a 2,30 Média ponderada de ADS diluída (mm) 173,9 174,2 174,2 Lucro por ADS – diluído4 (US$) 0,75 a 0,90 0,50 a 0,65 1,00 a 1,50

(1) Os valores do ano de 2019 não consideram o IFRS 16; (2) Valores de 2018 e 2019 consideram o IFRS 15; (3) Excluindo bônus perpétuos; (4) Após participação de minoritários da Smiles S.A..

Estas perspectivas financeiras poderão ser ajustadas visando a incorporar a evolução do desempenho operacional-financeiro da GOL e eventuais mudanças na economia brasileira e o cenário económico da GOL, incluindo variações em variáveis como crescimento de PIB, taxa de juros, câmbio e tendência de preço do petróleo (WTI e Brent).

Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

A GOL é a maior companhia aérea do Brasil, transportando 33 milhões de passageiros em mais de 700 voos diários para 65 destinos, sendo 54 no Brasil e 11 na América do Sul e no Caribe, com uma frota de 120 aeronaves Boeing 737 e um pedido adicional de 120 aeronaves Boeing 737 MAX. A GOLLOG é a divisão de transporte e logística de cargas líder que atende mais de 3.300 municípios brasileiros e, por meio de parceiros, 205 destinos internacionais em 95 países. SMILES é um dos maiores programas de fidelidade de coalizão na América Latina, com mais de 13 milhões de participantes cadastrados, permitindo que clientes acumulem milhas e resgatem passagens aéreas para mais de 700 localidades em todo o mundo. A GOL tem uma equipe de mais de 15.000 profissionais da aviação altamente qualificados que entregam o desempenho mais pontual do Brasil e líder na indústria com um histórico de segurança de 17 anos. As ações da GOL são negociadas na B3 (GOLL4) e na NYSE (GOL). Para mais informações, visite www.voegol.com.br/ri.

Aviso Legal

Este comunicado contém considerações futuras referentes às perspectivas do negócio, estimativas de resultados operacionais e financeiros, e às perspectivas de crescimento da GOL. Estas são apenas projeções e, como tais, baseiam-se exclusivamente nas expectativas da administração da GOL. Tais considerações futuras dependem, substancialmente, de fatores externos, além dos riscos apresentados nos documentos de divulgação arquivados pela GOL e estão, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio. As informações não contábeis da Companhia não foram revisadas pelos auditores independentes.

Medidas Não Contábeis

Consistentemente com práticas de mercado, divulgamos medidas não contábeis (não-GAAP) que não são reconhecidas sob IFRS ou outros padrões contábeis, inclusive "Dívida Líquida", "Divida Líquida Ajustada", "Liquidez Total", "EBITDA" e "EBITDAR". Nossa administração acredita que a divulgação destas medidas não contábeis fornece informações úteis para nossos investidores, analistas de mercado e o público em geral para comparar nosso desempenho operacional com o de outras companhias no mesmo e em outros setores. Entretanto, estas medidas não contábeis não tem significados e metodologias padronizados e podem não ser diretamente comparáveis com métricas de nome igual ou similar publicaras por outras companhias. Potenciais investidores não devem basear sua decisão de investimento em informações não contábeis como um substituto para as medidas contábeis como rentabilidade ou liquidez.

