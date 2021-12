Gold Data construyó una red de última generación hecha a la medida para Amazon Web Services en América Latina y por esto ganamos el premio Best OTT Partnership en los Global Carrier Awards 2021. Latin America - español USA - English

Gold Data se enorgullece de ser el mayor ganador de los Global Carrier Awards 2021, con premios al Best OTT Partnership, Best Post Covid-19 Business Transformation y Best Data Service Innovation.