Gold Standard 100% Whey Isolate chega ao Brasil

"A cada ano a Optimum Nutrition leva a qualidade de whey protein a um novo patamar. Para chegar a este novo produto foram selecionadas apenas as proteínas de whey protein da mais alta qualidade, ultrapuras hidrolisadas e isoladas, colocadas em formato de pó para que sejam absorvidas de forma mais rápida para a reconstrução muscular. Além disso, o Gold Standard 100% Whey Isolate traz uma quantidade maior de proteínas por scoop do mercado, em torno de 80%", conta Alexandre Moreira, diretor de marketing para América Latina da Glanbia Nutritionals, indústria detentora da ON.

Cada porção de Gold Standard 100% Isolate oferece 25 gramas de whey protein primário hidrolisado, 5,5 gramas de BCAA, 1 grama de açúcar, 1 grama de carboidrato e não contém glúten. O produto chega no Brasil nos sabores de Chocolate, Vanilla, Birthday Cake, Brownie e Strawberry Cream e mantém todas as características marcantes da ON: a textura, a solubilidade e o sabor. "O Gold Standard 100% Isolate se dissolve facilmente na água, não precisa de liquidificador. E tem sabores e textura únicos", ressalta Moreira.

Moreira explica que o lançamento mundial da ON é um produto para consumidores que são extremamente focados e que têm grande conhecimento em suplementos, que procuram proteína de qualidade e em uma forma mais pura. "Nós somos obcecados por qualidade porque nos importamos com o corpo das pessoas tanto quanto elas. Por mais de 30 anos, instituímos um padrão de produtos extremamente confiáveis no mercado. Por trás disso, temos um time de pesquisadores altamente qualificados e nosso compromisso com honestidade e transparência – isso está estampado em nossos rótulos, desde o nome do produto, que é totalmente compreensível, para que as pessoas saibam o que estão comprando, até as quantidades exatas de ingredientes", diz.

O diretor também destaca que todos os produtos da marca estão dentro das especificações da Anvisa e atendem a diversas normas de padrão internacional. "Nossa fábrica possui o certificado norte americano GMP (Good Manufacturing Practices ou "Boas Práticas de Fabricação") que garante o cumprimento de centenas de normativas de qualidade e segurança quanto às instalações, equipamento, armazenamento, testes, serviços e vendas, além de transmitir ao consumidor a confiança de estar comprando um produto fabricado sob rígido controle de qualidade", finaliza.

