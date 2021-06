GoldConnect escolhe BitPay para aceitar pagamentos em criptomoedas

O primeiro provedor de conectividade por atacado na América Latina a receber pagamentos em criptomoedas

WESTON, Flórida, 15 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- A GoldConnect, provedora líderde telecomunicações por atacado na América Latina e no Caribe, anunciou hoje que a empresa passou a aceitar pagamentos em criptomoedas por meio de sua nova plataforma LatamConnect com a BitPay, a maior fornecedora mundial de serviços de pagamento em Bitcoin e criptomoeda.

"Como provedor de telecomunicações progressista na região da América Latina, precisamos estar sempre a par das mais recentes tecnologias e métodos de negócios para melhorar a interação e a experiência de nossos clientes", disse Jeremy Villalobos, COO da GoldConnect. "A BitPay gerencia todo o processo de pagamento para receber criptomoedas do cliente e depositar dinheiro em nossa conta."

Ao expandir as opções de pagamento com a Bitpay, a GoldConnect tem como objetivo atrair novos clientes e atender à crescente demanda por pagamentos em criptomoedas flexíveis e fáceis de usar. As soluções de negócios da BitPay eliminam as fraudes em transações, reduzem o custo do processamento de pagamentos e permitem pagamentos sem fronteiras protegidos, sem qualquer volatilidade de preço ou risco para a empresa.

"A GoldConnect está ciente do potencial das criptomoedas em transformar o setor de telecomunicações no atacado, tornando os pagamentos mais rápidos, seguros e com menor custo em escala mundial", disse Shaun Worley, vice-presidente de produto da BitPay. "Na BitPay, o nosso objetivo é fazer da aceitação de criptomoedas um processo simples e aumentar a sua adoção, uma vez que elas serão a forma de pagamento no futuro."

Sobre a GoldConnect

A GoldConnect é uma provedora líder de telecomunicações com presença em 17 países na América Latina e no Caribe. Com mais de 20 anos oferecendo soluções de rede para clientes corporativos e operadoras globais, a GoldConnect conta com sua exclusiva e premiada infraestrutura de rede e amplas parcerias para oferecer soluções de rede, conexão em nuvem, segurança de rede e serviços de Data Center em mais de 33 países da região. Para mais informações, acesse www.goldconnect.com .

Sobre a BitPay

Fundada em 2011, a BitPay comemora seu 10º aniversário este ano como uma das empresas mais antigas de criptomoedas. Pioneira no processamento de pagamentos de blockchain, a missão da empresa é transformar a forma como as empresas e as pessoas enviam, recebem e armazenam dinheiro. Suas soluções de negócios eliminam os encargos por fraude, reduzem o custo do processamento de pagamentos e permitem pagamentos sem fronteiras em criptomoedas, entre outros serviços. A BitPay oferece aos consumidores uma solução completa de gestão de ativos digitais que inclui o BitPay Wallet e o cartão pré-pago da BitPay, permitindo que seus ativos digitais sejam transformados em dólares para gastar em dezenas de milhares de negócios. Para mais informações, acesse www.bitpay.com.

Contatos para a imprensa:

GoldConnect

[email protected]

+1.866.695.3629

Jan Jahosky

BitPay

[email protected]

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1330548/GoldConnect_Logo.jpg

FONTE GoldConnect

Related Links

http://www.goldconnect.com



SOURCE GoldConnect