Golden Agri-Resources nomeia nova diretora de sustentabilidade e comunicações

SINGAPURA, 11 de novembro de 2021 / PRNewswire /-- A Golden Agri-Resources (GAR), uma das principais empresas de agronegócio integrada à base de palma do mundo, nomeou Anita Neville para participar de sua equipe de liderança executiva na nova função de diretora de sustentabilidade e comunicações (CSCO).

Como vice-presidente sênior de comunicações corporativas do grupo GAR, ela supervisionou as comunicações corporativas da empresa em todos os canais de comunicação e para todos os públicos. Como CSCO, a Sra. Neville será responsável pela estratégia geral de sustentabilidade e comunicação da empresa para todo o empreendimento.

O presidente e CEO da GAR, Franky O. Widjaja, declarou: "A GAR reconhece o valor de longo prazo para o futuro operacional e comercial do negócio que resulta do fato de ser um parceiro de agronegócio sustentável. Queremos que nosso negócio tenha um claro senso de objetivo, que ofereça uma contribuição positiva para o mundo, ao mesmo tempo em que agrega valor. Com base no progresso realizado nos últimos anos, e em virtude do crescimento global da empresa, estamos renovando nosso foco de sustentabilidade e nosso esforço para abranger toda a nossa cadeia de valor, com um conjunto de estratégias de negócios."

O atual diretor executivo de Sustentabilidade e Engajamento Estratégico das Partes Interessadas, Agus Purnomo, assume uma função de consultor sênior da empresa, representando a empresa nas principais plataformas de múltiplas partes interessadas e atuando como mentor para futuros talentos dentro da empresa.

Ao refletir sobre a contribuição de Purnomo para a empresa nos últimos sete anos, Widjaja disse: "A Pak Pungki (Agus Purnomo) construiu as bases sólidas da jornada de sustentabilidade da GAR, possibilitando que a empresa fosse considerada uma das principais responsáveis de óleo de palma em todo o mundo. Sob sua liderança, fizemos um enorme progresso. Estou muito feliz pelo fato de que a GAR continuará a se beneficiar de seu expertise e experiência como consultor sênior e mentor da próxima geração de talentos para a GAR."

Widjaja acrescentou: "A expertise e a experiência da Anita em organizações públicas, privadas e da sociedade civil, bem como seu histórico comprovado que contribui para a jornada de sustentabilidade da GAR, a torna a candidata ideal para desenvolver e liderar a próxima fase de nossa jornada."

Anita Neville declarou: "Estou honrada por terem me confiado esta nova função e continuar o trabalho estabelecido por Pak Pungki. Acho que isso reflete na força da GAR em sustentabilidade que somos capazes de fazer essa transição de dentro da equipe existente da GAR. Estou entusiasmada em trabalhar ainda mais de perto com nossa equipe de sustentabilidade e observar como a jornada de sustentabilidade da GAR pode evoluir para incorporar todo o nosso negócio."

A Sra. Neville ingressou na GAR há seis anos, após duas décadas trabalhando no setor ambiental sem fins lucrativos com várias ONGs internacionais e sistemas de padrões de sustentabilidade. Ela trabalhou em sustentabilidade e comunicações com cargos em funções não-governamentais, incluindo a WWF-UK e a Rainforest Alliance. Ela está sediada em Singapura, onde vive com seu marido e os dois filhos.

Todas as mudanças são efetivas a partir de 1º de novembro de 2021.

Sobre a Golden Agri-Resources Ltd (GAR)

A GAR é uma das principais empresas de plantio de óleo de palma com uma área total cultivada de 536.877 hectares (incluindo pequenos produtores de plasma) até 30 de junho de 2021, localizada na Indonésia. A empresa possui operações integradas com foco na produção e distribuição de um extenso portfólio de produtos à base de palma. Fundada em 1996, a GAR foi listada na Singapura Exchange em 1999 e possui uma capitalização de mercado de US$ 2,2 bilhões em 30 de junho de 2021. A Flambo International Limited, uma empresa de investimento, é atualmente a maior acionista da GAR, com participação de 50,52%.

A GAR tem várias subsidiárias, incluindo a PT SMART Tbk, que foi listada na Bolsa de Valores da Indonésia em 1992. A GAR está focada na produção responsável de óleo de palma. Na Indonésia, suas atividades principais incluem o cultivo e a colheita de palmeiras; processamento de cacho de frutas frescas em óleo de palma bruto (CPO) e caroço de palma; refino do CPO em produtos de valor agregado, como óleo de cozinha, margarina, gordura vegetal, biodiesel e oleoquímicos; bem como a comercialização de produtos de palma em todo o mundo. Os produtos da GAR são entregues a uma base de clientes diversificada em mais de 70 países por meio de sua rede de distribuição global com recursos de envio e logística, marketing de destino, refino em terra e operações ex-tanque em muitos países. A GAR também tem negócios complementares, como produtos à base de soja na China, produtos à base de girassol na Índia, além de negócios no setor de açúcar.

FONTE Golden Agri-Resources

