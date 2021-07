Golden Boy reestructura su personal

LOS ÁNGELES, 26 de julio de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Golden Boy, líder mundial en las promociones de boxeo, anunció que David Tetreault asumirá el rol de director de Negocios y socio capitalista en la joya de la corona de Oscar de la Hoya, Golden Boy Promotions. Se une a los socios existentes Bernard Hopkins y Eric Gomez.

En conjunto, Tetreault liderará estratégicamente todos los negocios de licencias para televisión y transmisión en línea, medios, entretenimiento, marketing, comunicaciones, desarrollo corporativo, patrocinios y coadministrará todos los aspectos financieros de la compañía.

"David Tetreault tiene una trayectoria comprobada en la industria de la televisión y la producción. Nos entusiasma ampliar su rol en Golden Boy. Es un ejecutivo de alto nivel consumado", señaló Eric Gomez, presidente de Golden Boy.

"David ha demostrado una y otra vez su destreza empresarial mediante el trabajo con nuestros altos ejecutivos adelantando importantes negocios con DAZN, ESPN, Facebook Watch y la red Bally Sports, con la creación y desarrollo de la exitosa serie Thursday Night Fights con las redes deportivas regionales y mucho más", expresó Oscar de la Hoya, presidente y director ejecutivo de Golden Boy. "Sus contribuciones y dedicación para conservar a Golden Boy como la compañía de promoción de boxeo más importante del mundo no tienen comparación. Yo reconozco el desempeño y David ha demostrado resultados".

David Tetreault se unió a Golden Boy en 2015 como vicepresidente ejecutivo de Medios y Entretenimiento después de importantes periodos ejecutivos en la industria del entretenimiento con FOX, Warner Bros. y Sony. David Tetreault también es profesor adjunto de la Universidad de San Francisco en el prestigioso programa de Maestría en Administración de Deportes. Tetreault cuenta con una licenciatura y una maestría de la Universidad Estatal de California en Los Ángeles, así como una maestría en Bellas Artes de la UCLA. También se desempeña como presidente de la junta directiva para el consejo asesor de decanatura de la Escuela de Negocios y Economía de Los Ángeles de la Universidad Estatal de California.

Golden Boy lanzó la división de Medios y Entretenimiento para controlar el proceso de creación y producción de eventos en vivo y programas originales. Desde su creación, la división ha producido más de 4,500 horas de deportes en vivo y programación original, incluidos muchos proyectos innovadores y galardonados como "Mano a Mano", la serie reality "Off the Canvas" y los documentales cortos "I AM BOXING" y "I AM BOXING 2". Bajo el liderazgo de David, Medios y Entretenimiento de Golden Boy ha ganado múltiples premios Telly, recibiendo un total de 12 reconocimientos desde 2018.

Golden Boy promueve una sólida cuadrilla de los mejores boxeadores del mundo, incluidos Ryan García, sensación en peso ligero, el inigualable Vergil Ortiz, Zurdo Ramirez y el fenómeno del peso medio Jamie Munguia. Las luchas del Campeonato Mundial de Golden Boy se transmiten en DAZN y se ven en más de 200 países.

"Ha sido un honor y un privilegio trabajar codo a codo con Oscar De La Hoya y su equipo ejecutivo para sortear los cambios dinámicos en el panorama de los medios durante los últimos años. Oscar siempre me ha animado a dar giros y encontrar nuevas oportunidades con plataformas, redes, marcas y patrocinadores que buscan capitalizar el estilo y la experiencia de Golden Boy".

Además del ascenso de Tetreault, el antiguo miembro del equipo de Golden Boy, Marco Pelayo, también fue promovido. Pelayo asumirá el papel de director financiero.

"Marco ha sido un valioso empleado de Golden Boy que ha sabido ganar su reputación. Estamos muy orgullosos de recompensar su dedicación a la empresa. Además, su conocimiento de las finanzas y su capacidad para navegar con éxito en cualquier escenario no tiene comparación", manifestó Eric Gomez, presidente de Golden Boy.

Por su parte, Oscar De La Hoya, presidente y director ejecutivo de Golden Boy, agregó: "Marco es un miembro confiable y respetado del equipo de Golden Boy. No solo ha demostrado sus habilidades en el deporte del boxeo, sino que también ha demostrado su astucia en otros proyectos especiales que le he confiado. Me enorgullece elevar su título a director financiero".

Acerca de Golden Boy

Con sede en Los Ángeles, Golden Boy fue creado en 2002 por Oscar De La Hoya, el primer hispano en ser propietario de una compañía nacional de promoción del boxeo. Golden Boy es una marca de medios y entretenimiento comprometida con buscar que el entretenimiento en lucha sea más accesible y asequible. El equipo de producción interno de la compañía desarrolla una programación creativa original para RingTV.com y otros canales internacionales en todo el mundo. La compañía tiene los derechos exclusivos de los mejores boxeadores y ha promovido algunos de los eventos de mayor envergadura en la historia del deporte. En la actualidad, Golden Boy es una de las compañías de entretenimiento en boxeo más exitosas del mundo y da forma al futuro del boxeo para los luchadores y fanáticos por igual, a través de su alianza 2019 con la plataforma de transmisión en vivo DAZN.



