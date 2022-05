Golden Lotus remporte le prix du meilleur film au Film Fest International Paris

Golden Lotus a remporté le prix du meilleur film et Harriet Chung le prix de l'actrice exceptionnelle au prestigieux Film Fest International Paris.

« Le prix du meilleur film est très spécial parce qu'il reconnaît Golden Lotus non seulement comme un film musical, mais comme un long-métrage notable à part entière, a déclaré son créateur George Chiang . C'est un énorme progrès dans notre démarche pour le diffuser dans le monde, sur scène et à l'écran. »

Le 21 mai 2022, Golden Lotus a remporté le prix du meilleur film et Harriet Chung le prix de l'actrice exceptionnelle au prestigieux Film Fest International Paris . Le long métrage a été sélectionné par le jury parmi d'autres films internationaux très prometteurs lors de l'événement annuel qui s'est tenu à Nice cette année en raison de la pandémie.

« Ce prix du meilleur film est très spécial parce qu'il reconnaît Golden Lotus non seulement comme un film musical, mais aussi comme un long-métrage notable à part entière, a déclaré l'auteur et compositeur canadien George Chiang. C'est un énorme progrès dans notre démarche de le diffuser dans le monde, sur scène et à l'écran. »

Le film récompensé est une version cinématographique de la comédie musicale Golden Lotus. Tiré du roman chinois notoire, Jin Ping Mei, il s'agit d'un conte épique au sujet d'une belle femme abandonnée, Golden Lotus, et de son voyage fascinant au cœur d'une Chine déchirée par la guerre au temps de la dynastie Song. Quatre représentations consécutives du spectacle primé ont été enregistrées à Hong Kong pour créer la version long-métrage définitive du film Golden Lotus. Golden Lotus | Bande-annonce

Chung tient le rôle-titre dans Golden Lotus, aux côtés de Boon Ho Sung dans le rôle de Wu Sung et de Ronan Pak Kin Yan dans le rôle de Xi Men. On y retrouve également Billy Sy, Samantha Yeung, Marc Ngan, Soraya Chau et Scott Watanabe. Golden Lotus a été réalisé par la Hongkongaise Emily Chan et produit par Chiang et Ivy Chung (Golden Lotus Media).

