Golden Suisse organise un événement exclusif au Grand Hôtel Stockholm avec Anders Borg

ZURICH, 19 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Golden Suisse, leader mondial des solutions patrimoniales sécurisées, a organisé une soirée exclusive au célèbre Grand Hôtel Stockholm, attirant l'élite financière suédoise, les leaders de la banque privée et les particuliers fortunés (HNWI). Le point fort de l'événement a été le discours de Anders Borg, l'ancien ministre suédois des finances, qui a fait part de son expertise sur la façon de naviguer dans l'incertitude économique et de protéger le patrimoine dans le paysage mondial actuel, qui évolue rapidement.

Faits marquants de la soirée :

An Exclusive Evening with Golden Suisse and Anders Borg, Sweden's former Minister of Finance

• Adresse d'Anders Borg : Le discours de M. Borg, qui incite à la réflexion, a exploré les défis de la préservation du patrimoine dans un contexte de pressions inflationnistes et de risques de liquidité croissants au sein de l'économie mondiale.

• L'offre unique de Golden Suisse : Le fondateur Daniel Weitmann a présenté les solutions innovantes de Golden Suisse, qui associent la conservation classique des lingots suisses à des systèmes modernes et intégrés de cartes de crédit et de paiement, garantissant ainsi une sécurité, une confidentialité et une protection du patrimoine inégalées.

• Geste symbolique : En guise de remerciement, Anders Borg s'est vu remettre une pièce d'or américaine d'une once, symbolisant l'engagement de Golden Suisse en faveur de la liberté économique, de la neutralité géopolitique et de la résistance aux vulnérabilités bancaires systémiques.

• Un public prestigieux : L'événement a rassemblé les leaders d'opinion du secteur financier suédois et les grandes fortunes, encourageant des conversations significatives sur les solutions sécurisées de gestion de patrimoine au-delà des limites des systèmes bancaires traditionnels.

La soirée s'est terminée par une séance de réseautage animée, soulignant la demande croissante pour des alternatives sûres et résistantes à l'inflation, alors que les inquiétudes concernant les liquidités planent sur le secteur financier mondial.

La vision de Golden Suisse se concentre sur et permet aux individus d'être véritablement propriétaires de leurs actifs, de bénéficier d'une certaine discrétion et de se protéger de l'inflation grâce à des investissements directs dans l'or physique. Leur approche associe les principes classiques de protection du patrimoine à des solutions modernes pour les particuliers et les institutions les plus exigeants.

A propos de Golden Suisse :

Golden Suisse est un leader mondial dans le domaine des solutions sécurisées de gestion de patrimoine, combinant l'entreposage traditionnel de lingots suisses avec une intégration avancée des paiements. Conçue pour les particuliers et les institutions qui recherchent les plus hauts niveaux de sécurité, de confidentialité et d'indépendance financière, Golden Suisse établit une nouvelle référence en matière de protection du patrimoine.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2583177/Golden_Suisse_Anders_Borg.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2583175/Golden_Suisse_Logo.jpg