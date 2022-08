GOLDEN TRAIL SERIES: LOS CORREDORES AFRICANOS BRILLAN EN LOS SENDEROS EUROPEOS

11 de agosto de 2022, Salida 11:00, 31 KM, 2,200 M D+

SIERRE, SUIZA

ANNECY, Francia, 22 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Una pequeña revolución en el mundo del trail running. Mientras que los corredores europeos y estadounidenses parecían dominar las carreras de la Golden Trail World Series durante años, este fin de semana los corredores africanos tomaron el control en la 4ª etapa, disputada en Sierre-Zinal (Suiza).



Gran nivel de los africanos

Aunque han dominado las carreras en ruta durante décadas, los atletas africanos nunca han conseguido imponerse en el trail running, una especialidad que requiere cualidades técnicas y musculares que no parecían corresponder del todo a su estilo de carrera. Sin embargo, destacaron claramente en la 4ª etapa de la Golden Trail World Series en Suiza. Ganadores tanto en categoría femenina como masculina, por delante de los mejores corredores europeos del planeta, lograron acaparar no pocos puestos de honor, con cinco hombres y cuatro mujeres en el top 10 respectivo. Un resultado sin precedentes en una ronda de copa del mundo.

Pulseras para una victoria

Este resultado es muy alentador, y se inscribe en la gran aspiración de la Golden Trail World Series: que los mejores atletas del mundo compitan entre sí en cada etapa. Aspiración no siempre fácil para estos corredores africanos, que suelen tener que lidiar a la hora de obtener visas a tiempo para poder participar en estos eventos, además de ingeniárselas para financiar sus viajes. Muestra de ello es Esther Chesang (equipo Sky Runners, Kenia) que tuvo que vender pulseras para recaudar los 1.400 euros que necesitaba para pagar su presencia en Suiza. Esta victoria en la Golden Trail World Series debería facilitarle a partir de ahora participar en otras carreras europeas. Sobre todo porque los corredores africanos tienen un deseo real de brillar en los senderos de Europa. Este es particularmente el caso de Mark Kangogo (equipo Daudin / On Running, Kenia), ganador en la categoría masculina, quien asegura haberse entrenado durante más de seis meses especialmente para esta prueba de la GTWS.

Rumbo a Estados Unidos

Tras esta increíble 4ª etapa en Suiza, es hora de que los corredores descansen un mes antes de poner rumbo a Estados Unidos, donde les esperan dos carreras legendarias. La primera tendrá lugar el 17 de septiembre: cita en Manitou Springs (Colorado) para vivir la Pikes Peak Ascent.

Resultados

Hombres

1 – MARK KANGOGO (KEN – DAUDIN / ON RUNNING): 02:27:31

2 – ANDREU BLANES (ESP – HOKA ONE ONE / CÁRNICAS SERRANO): 02:29:19

3 – PATRICK KIPNGENO (KEN – RUN2GETHER): 02:29:35

4 – PETRO MAMU (ERI – SCARPA): 02:30:18

5 – KILIAN JORNET (ESP – NNORMAL): 02:30:19

Mujeres

1 – ESTHER CHESANG (KEN – SKY RUNNERS KENYA): 02:52:01

2 – MAUDE MATHYS (SUI – SALOMON): 02:52:32

3 – PHILIARIES KISANG (KEN – DAUDIN / ON RUNNING): 02:58:00

4 – TERESIAH OMOSA (KEN – RUN2GETHER): 03:01:13

5 – SARAH MCCORMACK (IRL – INOV-8): 03:04:12

Accede a todas las clasificaciones de Sierre-Zinal 2022 aquí:

https://www.datasport.com/live/ranking/?racenr=24138

Accede a la clasificación general de la Golden Trail World Series 2022 aquí: https://goldentrailseries.com/series/gtws.htm

