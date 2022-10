GOLDEN TRAIL SERIES: MADEIRA IST GASTGEBER FÜR DAS FINALE DES TRAIL RUNNING-WELTCUPS

ANNECY, Frankreich, 13. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Nach 6 aufregenden Läufen in Europa und in den USA treffen sich die besten Trailrunner der Welt nun in der letzten Oktoberwoche in Madeira, um das Finale der Golden Trail Series zu bestreiten: das Madeira Ocean&Trails Stage Race.

30 Elite-Läufer kämpfen um den Titel

Nach Abschluss der sechs Läufe der Saison werden sich die 30 besten Herren und die 30 besten Damen der Gesamtwertung beim Madeira Ocean&Trails, dem großen Finale der Golden Trail Series, einfinden, das vom 26. bis 31. Oktober auf der Insel Madeira über die Bühne geht. Ein letzter Lauf mit 5 Etappen, bei dem diese Athleten zum letzten Mal wichtige Punkte sammeln können, um sich den Titel des besten Trailrunners bzw. der besten Trailrunnerin zu sichern. Die Routen der Etappen wurden eigens für dieses Finale angelegt und führen die schönsten Wege der portugiesischen Insel entlang. Abgesehen von der Etappenwertung können die Läufer versuchen, die beste Zeit auf den Abschnitten «Uphill», «Downhill» oder «Sprint» zu erzielen. Am Ende der Woche scheinen die besten Läufer auf diesen Segmenten in einem eigenen Klassement auf. Täglich warten Preisgelder, um die Leistung der Athleten zu belohnen. Insgesamt werden so 178.500 Euro im gesamten Finale vergeben.

Eine Open-Kategorie und Nationalteams

Der Open-Lauf steht allen offen, parallel zur Wertung in der ELITE-Kategorie! Die drei besten Herren und Damen jeder nationalen Serie (GTNS) wurden eingeladen, an diesem Finale in der Kategorie OPEN teilzunehmen. Während die fünf Erstplatzierten finanzielle Prämien erhalten, bekommen die Top 3 der Herren und Damen der OPEN-Wertung ein Golden Ticket, das ihnen eine Einladung zu drei Läufen der GTWS 2023 ermöglicht. Zusätzlich zur individuellen Teilnahme bei diesem Finale werden diese Athleten auch die Farben ihrer nationalen Serie vertreten, indem sie an einer Mannschaftswertung teilnehmen. Welche GTNS wird wohl zur besten nationalen Serie der Welt gekürt? Die Antwort gibt es am 30. Oktober!

Verfolgen Sie das Finale!

Wir werden jeden Tag eine Sendung mit den besten Momenten der Tagesetappe und exklusive Interviews mit den Athleten ausstrahlen. Schalten Sie um 20 Uhr (GMT+1) nach jeder Etappe ein, um nichts von diesem großen Weltfinale zu verpassen: goldentrailseries.com/gttv/

Alle Informationen gibt es auf: https://madeiragtwsfinal.com

Hier finden Sie die Gesamtwertung der Golden Trail World Series 2022: https://goldentrailseries.com/series/gtws.htm

