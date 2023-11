Goldpac présente des plateformes logicielles innovantes à Trustech Paris 2023

Favoriser les partenariats pour mieux répondre aux besoins des consommateurs en matière de paiement

PARIS, 28 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Pour répondre à la demande croissante de personnalisation de masse des cartes de paiement, Goldpac lance deux plateformes de services innovantes : un portail de gestion en ligne B2B et grand public, UMV, et DTS, un système de gestion de bureau de personnalisation. Une sélection de solutions de paiement est également disponible, notamment des kiosques en libre-service, des terminaux intelligents et des imprimantes de bureau, des cartes SIM et des finitions de cartes de qualité supérieure.

DTS (Data Task System) est une solution de gestion de niveau bureautique conçue pour des applications internes, internes ou distantes. Il s'agit d'une plateforme hautement sécurisée et évolutive qui rationalise les opérations interservices en coordonnant les tâches de traitement des données, la production, le contrôle de la qualité et les activités d'expédition, tout en répondant à la demande croissante de cartes personnalisées. Le système contribue à réduire les erreurs de production dues à des flux de travail non automatisés et à améliorer les délais de production en supprimant les inefficacités. Il permet aux organisations de mieux comprendre les modèles et les détails de la production. Le système alimente actuellement le plus grand centre de personnalisation à site unique au monde, avec une production annuelle de plus de 400 millions de cartes.

UMV offre aux émetteurs et aux distributeurs une vaste galerie de cartes, des outils de conception intelligents, une comparaison complète des avantages des cartes bancaires et l'automatisation du traitement des commandes afin d'accélérer le cycle de vente. L'automatisation des tâches à partir de la plateforme de commande réduit le traitement manuel, améliore la précision de la documentation et permet un traitement plus rapide et plus efficace des commandes. Les consommateurs bénéficient d'une multitude de services liés aux cartes de paiement qui les aident à choisir et à sélectionner le produit et l'émetteur de carte adaptés à leurs besoins. En outre, UMV est entièrement connecté à DTS, ce qui permet de gérer le cycle de vie des produits. Il ouvre également un nouveau canal d'acquisition de clients pour les banques partenaires.

Les visiteurs peuvent également faire l'expérience d'un parcours complet d'émission de cartes en libre-service, en commençant par le processus d'enregistrement sur le terminal intelligent polyvalent (SST502). Pratique et riche en fonctionnalités, il intègre l'identification, la numérisation de documents et de nombreuses opérations administratives sur un seul appareil. Les visiteurs peuvent ensuite s'approcher du kiosque en libre-service (ACE301) pour émettre instantanément la carte de paiement choisie lors de l'enregistrement.

Une multitude de solutions d'émission de cartes de bureau seront également présentées, notamment l'imprimante compacte tout-en-un d'enregistrement et d'émission de cartes (PIE001) dotée d'un traitement informatique de pointe en collaboration avec Marvel Digital AI. Les visiteurs peuvent laisser libre cours à leur créativité grâce à la génération d'images pilotée par l'IA en utilisant l'imprimante de cartes DIY à la demande (DCE160).

Les cartes SIM de télécommunications sont également présentées, car l'entreprise se lance pour la première fois dans le secteur des télécommunications au sens large.

Les effets captivants des cartes de qualité supérieure, les finitions, les matériaux écologiques, les LED, les diamants incrustés et bien d'autres choses encore sont également présentés.

À propos du groupe Goldpac (03315.HK)

Le groupe Goldpac fournit des produits et des solutions qui répondent aux divers besoins du secteur financier en matière de solutions de paiement sécurisées, pratiques et faciles à utiliser. Ces solutions couvrent l'intégration des utilisateurs, la personnalisation et les systèmes d'émission des dispositifs de paiement, les logiciels, les kiosques en libre-service et les imprimantes de bureau.

Ses activités couvrent un large éventail d'entreprises et de secteurs, notamment les services financiers, les télécommunications, la sécurité sociale, les soins de santé, les transports, le commerce de détail, les paiements mobiles, l'identité, les plateformes de paiement de tiers et d'autres domaines de services de sécurité.

www.goldpac.com.