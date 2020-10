Goldregen für Lohmann Kunden - DuploFLEX® Reihe wieder erfolgreich bei den EFIA Awards

Jedes Jahr vergibt die "European Flexographic Industry Association" (EFIA) im Rahmen eines Gala Dinners Preise für „the best of flexo". Mit dieser Auszeichnung würdigt EFIA Exzellenz beim Flexodruck innerhalb diverser Disziplinen und Techniken. Die Gewinner werden während des jährlich stattfindenden „Industry Awards Gala Dinner" für ihre Qualität, Innovation und Exzellenz in verschiedenen Kategorien, ausgezeichnet und damit zu den besten ihrer Klasse gemacht. Eine unabhängige Jury bestehend aus Druckern, Lieferanten, Markeneigentümern und Verkäufern, die für ihr Fach- und Marktwissen innerhalb der Branche bekannt sind, nimmt jedes Jahr im Januar die Bewertung vor.

Dieses Jahr war alles ein wenig anders. Aufgrund der Corona Pandemie fand die Preisverleihung am 17. September virtuell statt. Lohmann Kunden wurden dabei mit sechs Gold, acht Silber und fünf Bronze ausgezeichnet. Außerdem zählen alle Gewinner der Kategorien „wide web" und „inline narrow web" zum Lohmann Kundenstamm. Ein ausgezeichnetes Ergebnis wie Senior Market Manager Graphics, Silvia Casellato, findet: „Das ist der Beweis, dass Lohmann Klebebänder die erste Wahl für die meisten „Superdrucker" ist." Einer dieser „Superdrucker": Coveris. Michael Marshall, Coveris Operations Director, Labels & Board konnte sich über ein Gold, ein Silber und drei Bronze Auszeichnungen freuen. Ein besonderer Höhepunkt war jedoch der zweimalige Gewinn der Kategorie „Highly commended" - gedruckt mit Lohmann Duplo FLEX® Klischeeklebebändern. „Wir benutzen Lohmanns DuploFLEX® Klebebändern nun schon seit einigen Jahren und haben seit jeher sehr gute Resultate damit erzielt. Die Leistung und Beständigkeit der Tapes waren ausschlaggebend für den Gewinn diverser Auszeichnung in den letzten Jahren", sagte Marshall.

In diesem Jahr war Lohmann wieder stolzer Silber Sponsor des Events. Doch damit nicht genug. Lohmanns Engagement erstreckt sich weit über das bloße Sponsoring hinaus. National Sales Manager Robert (Bob) Drew aus Großbritannien ist Mitglied des EFIA Boards. In seiner Position als Non Executive Director sorgt er dafür, dass Projekte und Themen rund um den Flexodruck weiter vorangetrieben werden, um einerseits die Zukunft des Flexo zu sichern, andererseits aber auch andere Lohmann Kunden zu ermutigen, ebenfalls an dieser Art Preisverleihung teilzunehmen.

Gratulation an alle Unternehmen, die ihre Arbeiten bei den Awards eingereicht haben. Lohmann ist besonders stolz darauf mit elf von ihnen zusammenzuarbeiten.

