Goldwind'in Türkiye'deki Uşak Projesinin İlk Türbinleri Yola Çıktı

PEKİN, 18 Kasım 2022 /PRNewswire/ -- Goldwind'in Türkiye'deki Uşak projesinin ilk ekipmanı 7 Kasım'da herhangi bir aksilik olmadan yola çıktı.

The custom purple color of the blades is sure to make the Usak facility a stunning sight in the area where it will be located

Türkiye'nin Uşak ilinde yer alan proje, toplam 102 MW'lık kurulu kapasiteye sahip 17 adet Goldwind GW165-6.0MW akıllı rüzgar türbini tarafından desteklenecek. Proje, tamamlandıktan sonra bölgede 73.000 eve elektrik sağlayarak yılda 220.000 ton CO2 emisyonunu ortadan kaldıracak. Tesis, bölgede tek başına en büyük kapasiteye sahip olmanın yanı sıra son üç yılın en büyük kapasiteli projesi olarak Türk rüzgar enerjisi pazarında iki rekor kırmış olacak. Projenin geliştiricisi olan Aydem Enerji, 40 yıllık geçmişi ve sektördeki kapsamlı varlığıyla Türk enerji pazarının liderlerinden biridir. Projede yakın bir işbirliği yapmayı planlayan Aydem Enerji ve Goldwind, yenilikçilik ve çevre sorumluluklarına sıkı bir şekilde bağlı kalarak projenin Türk pazarında yeni bir ölçüt oluşturmasını ve bunun yanı sıra Anadolu'nun tamamına uygun fiyatlı, güvenilir ve sürdürülebilir yeşil enerji sağlayan yerel bir yenilenebilir enerji endüstrisinin geliştirilmesi için bir katalizör görevi görmesini umuyor.

Uşak projesinin sevkiyatı ve inşası, Türk enerji pazarının gelişiminde yeni bir dönemin başlangıcına işaret ediyor. Goldwind'in projeye katılımı, bir yandan Kuşak ve Yol Girişimi şemsiyesi altında daha fazla yeşil enerji projesinde işbirliği yapmalarının yolunu açarken diğer yandan Çin'in rüzgar gücü sektörünü yurt dışına açma konusunda yeni bir iş modeli oluşturmaktadır. Herkese temiz su ve mavi gökyüzü sunma ve her zaman mevcut tüm kaynakları en iyi şekilde kullanma taahhüdü kapsamında Şirket, sürdürülebilir ve daha iyi bir gelecek oluşturmak için hemfikirli iş ortaklarıyla işbirliği yapmayı amaçlamaktadır.

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/1949926/USAK_project_PIC_2.jpg

SOURCE Goldwind