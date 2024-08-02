GONEO получила престижную сертификацию VDE, повысив глобальную конкурентность

ЦЫСИ, Китай, 2 августа 2024 г. /PRNewswire/ -- 2 августа 2024 года GONEO и VDE провели церемонию сертификации в Цыси, провинция Чжэцзян, Китай. VDE (Ассоциация электротехнических, электронных и информационных технологий), ведущая сертификационная организация в Европе, наградила розетку электроцепи GONEO престижной сертификацией VDE. Эта сертификация подчеркивает приверженность продукта строгим стандартам безопасности, качества и производительности, повышая конкурентоспособность GONEO на международном рынке и подчеркивая приверженность совершенству, безопасности и инновациям.

Power Track Socket The two certificate holders in the middle are Sven Öhrke, CEO of VDE Global Services(Left), GONEO Group Chairman Liping Ruan(Right).

Являясь лидером в области розеток в Китае, компания GONEO создала крупнейшую в мире производственную базу настенных переключателей и преобразователей с годовой производительностью в 1 миллиард единиц, распределенных по 1,1 миллиону торговых точек по всему миру. GONEO по-прежнему занимается созданием прочных розеток, постоянно внедряя инновации и расширяя свою линейку продуктов от традиционных розеток до решений для умного дома и новых электрических изделий.

Розетка электроцепи GONEO, недавно сертифицированная VDE, отличается уникальным дизайном, интеллектуальными сценариями использования и тройной защитой безопасности. Запатентованная технология мгновенного рулевого управления позволяет переключать одним щелчком, повышая электробезопасность. Узкая конструкция диаметром 4,5 мм предотвращает случайные прикосновения детей, а ее термостойкость при температуре 960°C превосходит отраслевые стандарты. Продукт получил международные награды в области дизайна, в том числе iF, Red Dot и German Design Awards, что подчеркивает приверженность GONEO качеству и инновациям.

В церемонии приняли участие Свен Орке (Sven Öhrke), генеральный директор VDE Global Services, Чжунсянь Ву (Zhongxian Wu), генеральный директор VDE China, и Андреас Лооф (Andreas Loof), директор по продажам VDE Global Services, а также председатель GONEO Group Липин Руан (Liping Ruan), вице-президент Вэйвэй Се (Weiwei Xie) и директор по электрическим преобразователям Цзюньчэн Шань (Juncheng Shan). Гости осмотрели автоматизированные производственные линии и передовые лаборатории GONEO, где команда VDE высоко оценила мастерство и контроль качества GONEO.

В последующих обсуждениях обе стороны выразили оптимизм по поводу будущего сотрудничества. Свен Орке и Чжунсянь Ву высоко оценили качество и безопасность продукции GONEO, рассчитывая на более глубокое сотрудничество во многих областях. Липинг Руан, председатель GONEO Group, сказал: «Сертификация VDE является четкой проверкой высококачественных продуктов GONEO, ускоряя международный путь и укрепляя приверженность совершенству. GONEO стремится предоставлять потребителям по всему миру превосходные продукты и услуги для электрических цепей».

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Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2473605/GONEO_Achieves_Prestigious_VDE_Certification.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2473606/GONEO_Achieves_Prestigious_VDE_Certification_Elevating_Global_Competitiveness.jpg