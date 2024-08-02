GONEO получила престижную сертификацию VDE, повысив глобальную конкурентность

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GONEO

Aug 02, 2024, 11:00 ET

ЦЫСИ, Китай, 2 августа 2024 г. /PRNewswire/ -- 2  августа  2024 года GONEO и VDE провели церемонию сертификации в Цыси, провинция Чжэцзян, Китай. VDE (Ассоциация электротехнических, электронных и информационных технологий), ведущая сертификационная организация в Европе, наградила розетку электроцепи GONEO престижной сертификацией VDE. Эта сертификация подчеркивает приверженность продукта строгим стандартам безопасности, качества и производительности, повышая конкурентоспособность GONEO на международном рынке и подчеркивая приверженность совершенству, безопасности и инновациям.

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The two certificate holders in the middle are Sven Öhrke, CEO of VDE Global Services(Left), GONEO Group Chairman Liping Ruan(Right).
The two certificate holders in the middle are Sven Öhrke, CEO of VDE Global Services(Left), GONEO Group Chairman Liping Ruan(Right).

Являясь лидером в области розеток в Китае, компания GONEO создала крупнейшую в мире производственную базу настенных переключателей и преобразователей с годовой производительностью в 1 миллиард единиц, распределенных по 1,1 миллиону торговых точек по всему миру. GONEO по-прежнему занимается созданием прочных розеток, постоянно внедряя инновации и расширяя свою линейку продуктов от традиционных розеток до решений для умного дома и новых электрических изделий.

Розетка электроцепи GONEO, недавно сертифицированная VDE, отличается уникальным дизайном, интеллектуальными сценариями использования и тройной защитой безопасности. Запатентованная технология мгновенного рулевого управления позволяет переключать одним щелчком, повышая электробезопасность. Узкая конструкция диаметром 4,5 мм предотвращает случайные прикосновения детей, а ее термостойкость при температуре 960°C превосходит отраслевые стандарты. Продукт получил международные награды в области дизайна, в том числе iF, Red Dot и German Design Awards, что подчеркивает приверженность GONEO качеству и инновациям.

В церемонии приняли участие Свен Орке (Sven Öhrke), генеральный директор VDE Global Services, Чжунсянь Ву (Zhongxian Wu), генеральный директор VDE China, и Андреас Лооф (Andreas Loof), директор по продажам VDE Global Services, а также председатель GONEO Group Липин Руан (Liping Ruan), вице-президент Вэйвэй Се (Weiwei Xie) и директор по электрическим преобразователям Цзюньчэн Шань (Juncheng Shan). Гости осмотрели автоматизированные производственные линии и передовые лаборатории GONEO, где команда VDE высоко оценила мастерство и контроль качества GONEO.

В последующих обсуждениях обе стороны выразили оптимизм по поводу будущего сотрудничества. Свен Орке и Чжунсянь Ву высоко оценили качество и безопасность продукции GONEO, рассчитывая на более глубокое сотрудничество во многих областях. Липинг Руан, председатель GONEO Group, сказал: «Сертификация VDE является четкой проверкой высококачественных продуктов GONEO, ускоряя международный путь и укрепляя приверженность совершенству. GONEO стремится предоставлять потребителям по всему миру превосходные продукты и услуги для электрических цепей».

Контакты: [email protected] 

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2473605/GONEO_Achieves_Prestigious_VDE_Certification.jpg
Фото —  https://mma.prnewswire.com/media/2473606/GONEO_Achieves_Prestigious_VDE_Certification_Elevating_Global_Competitiveness.jpg

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