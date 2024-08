GONEO obtient la prestigieuse certification VDE, ce qui lui permet d'accroître sa compétitivité à l'échelle mondiale

CIXI, Chine, 2 août 2024 /PRNewswire/ -- Le 2 août 2024, GONEO et VDE ont tenu une cérémonie de certification à Cixi, dans la province du Zhejiang, en Chine. La VDE (Fédération allemande des industries de l'électrotechnique, de l'électronique et des technologies l'information), l'un des principaux organismes de certification en Europe, a décerné la prestigieuse certification VDE à la multiprise power track de GONEO. Cette certification souligne l'adhésion du produit à des normes strictes de sécurité, de qualité et de performance, renforçant la compétitivité de GONEO sur le marché international et soulignant son engagement en faveur de l'excellence, de la sécurité et de l'innovation des produits.

Power Track Socket The two certificate holders in the middle are Sven Öhrke, CEO of VDE Global Services(Left), GONEO Group Chairman Liping Ruan(Right).

En tant que leader du secteur des prises de courant en Chine, GONEO a établi la plus grande base de production d'interrupteurs muraux et de convertisseurs au monde, avec une capacité annuelle s'élevant à un milliard d'unités, distribuées dans 1,1 million de points de vente dans le monde entier. GONEO continue de se consacrer à la création de prises durables, en innovant continuellement et en élargissant sa gamme de produits, des prises traditionnelles aux solutions pour la maison intelligente et aux nouveaux produits énergétiques.

La multiprise power track GONEO, nouvellement certifiée par la VDE, se caractérise par un design unique, des scénarios d'utilisation intelligents et une triple protection de sécurité. Sa technologie brevetée de composant de gouvernail instantané permet un interrupteur sûr en un seul clic, ce qui améliore la sécurité électrique. Le rail étroit de 4,5 mm empêche les enfants de le toucher accidentellement et sa résistance à la chaleur à hauteur de 960°C dépasse les normes industrielles. Le produit a remporté des prix de design internationaux, notamment le iF, le Red Dot et le German Design Awards, soulignant l'engagement de GONEO en faveur de la qualité et de l'innovation.

Sven Öhrke, PDG de VDE Global Services, Zhongxian Wu, PDG de VDE Chine, et Andreas Loof, directeur des ventes de VDE Global Services, ainsi que Liping Ruan, président du groupe GONEO, Weiwei Xie, vice-président, et Juncheng Shan, directeur du convertisseur électrique, ont assisté à la cérémonie. Les invités ont visité les lignes de production automatisées et les laboratoires de pointe de GONEO, où l'équipe du VDE a fait l'éloge du savoir-faire et du contrôle de la qualité de GONEO.

Au cours des discussions qui ont suivi, les deux parties se sont montrées optimistes quant aux collaborations futures. Sven Öhrke et Zhongxian Wu ont salué la qualité et la sécurité des produits de GONEO et espèrent une coopération plus approfondie dans d'autres domaines. Liping Ruan, président du groupe GONEO, a déclaré : « La certification VDE est une validation claire des produits de haute qualité de GONEO, et va nous permettre d'accélérer notre parcours international et de renforcer notre engagement en faveur de l'excellence. La mission de GONEO est de fournir des produits et des services de connexion électrique de qualité supérieure aux consommateurs du monde entier. »

Personne de contact : [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2473605/GONEO_Achieves_Prestigious_VDE_Certification.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2473606/GONEO_Achieves_Prestigious_VDE_Certification_Elevating_Global_Competitiveness.jpg