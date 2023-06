Gong Li devient la première ambassadrice mondiale de la marque GEMO à ouvrir un nouveau chapitre de la beauté axée sur la technologie

PÉKIN, 13 juin 2023 /PRNewswire/ -- GEMO a fait sensation le 25 avril en révélant que Mme Gong Li, une star de cinéma de renommée mondiale, devenait sa première ambassadrice de marque mondiale. L'annonce a suscité l'enthousiasme et la discussion.

Au cours de plus de trois décennies de dévouement exceptionnel à l'art cinématographique, Mme Gong Li a apporté au public un magnifique répertoire de films qui combinent parfaitement vision artistique et succès commercial. À ce jour, le public reste fasciné par ses nombreux rôles emblématiques qui ont été salués par les cinéastes du monde entier. De Sorgho rouge à Qiu Ju, une femme chinoise en passant par Adieu ma concubine, Leap et Saturday Fiction, Mme Gong Li a reçu de prestigieux prix pour ses performances éblouissantes, notamment le Coq d'or, le prix des Cent Fleurs et le Hong Kong Film Award. Elle est également la première actrice à figurer dans les films qui ont remporté les meilleurs prix dans les trois grands festivals de cinéma internationaux européens.

Mme Gong Li a été la première actrice de cinéma d'origine chinoise à faire la couverture de Time Magazine aux États-Unis. En outre, elle a incarné un certain nombre de personnages féminins mémorables et influents sur le grand écran dans l'histoire du cinéma chinois. Son enthousiasme, son professionnalisme et son perfectionnisme ont créé l'image d'une icône de l'âge d'or du cinéma chinois. En 2010, Mme Gong Li est devenue la première femme d'origine chinoise à recevoir le titre de Commandeur de l'ordre des Arts et des Lettres du ministère français de la Culture. En 2015, elle a été reconnue par les Nations Unies comme l'une des 16 artistes et penseuses qui ont contribué au bien commun de l'humanité, la première femme née en Chine à obtenir cette distinction. En 2019, Mme Gong Li est devenue la première personne d'origine asiatique à remporter le prix Women in Motion au Festival de Cannes.

En tant que l'un des modèles féminins les plus inspirants d'Asie et ailleurs, Mme Gong Li a fait preuve d'un haut niveau de professionnalisme et d'engagement envers son métier, évoquant parfaitement le dévouement inébranlable de GEMO pour faire progresser les technologies de la peau.

GEMO est une marque de luxe leader dans l'industrie des appareils de beauté à domicile. Avec son expertise dans les technologies de pointe et la production d'instruments de précision, GEMO hérite de l'essence des technologies de la peau de la Clinique Lémanic basée en Suisse, ce qui conduit à des succès remarquables dans la recherche scientifique sur les technologies de la peau. GEMO a toujours accordé la plus haute priorité à la fourniture de connaissances professionnelles et de soins de santé et de services haut de gamme, ce qui lui a valu de nombreux honneurs mondiaux au fil des ans.

Avec des consommateurs de plus en plus désireux de conserver une peau jeune, GEMO est officiellement arrivé en Chine en 2022. La marque s'engage à développer des produits basés sur le concept de R&D de « refroidissement continu de l'épiderme et stimulation du collagène dermique ». GEMO a créé une technologie de peau RF-ICE innovante avec un extérieur frais et un intérieur chaud pour atténuer les inconforts tels que « la chaleur insupportable et la douleur piquante » et « les effets nocifs de la surchauffe, l'amincissement de la peau, les allergies et les rougeurs » pendant le processus d'utilisation des appareils de beauté. Les produits GEMO utilisent les fréquences radio pour rajeunir et restaurer le collagène tout en maintenant la peau fraîche, protégée et confortable.

Ravissant les consommateurs avec leur nouveau et passionnant partenariat, GEMO et Mme Gong Li ont lancé un nouveau joyau de la marque : GEMO Swiss Luxury Beauty Device. GEMO s'adapte aux tendances du marché en adoptant l'essence des technologies de la peau suisses, en menant une recherche technologique approfondie pour le développement de produits et en réalisant des percées constantes. GEMO augmente également continuellement les investissements dans la R&D technologique, fournit des produits sûrs et de haute qualité aux consommateurs, et utilise les merveilles de la science et de la technologie pour améliorer la satisfaction et le confort des utilisateurs.

Comme mentionné précédemment, GEMO est une marque de luxe de premier plan dans l'industrie des appareils de beauté à domicile et Mme Gong Li est une star de cinéma de renommée mondiale et multiprimée. Impressionnant les consommateurs avec des produits et une expérience de marque supérieure dans l'industrie de la technologie de la peau, GEMO et Mme Gong Li s'engageront dans une collaboration intime pour célébrer la beauté de la vie.

