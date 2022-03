GoodAccess offre une protection contre les menaces en ligne grâce à sa fonction intégrée de blocage des menaces : Threat Blocker

La nouvelle fonctionnalité de GoodAccess aidera les entreprises à s'assurer que les employés à distance, où qu'ils soient, seront protégés contre les sites Web malveillants, le contenu nuisible et les attaques réseau.

USTI NAD LABEM, République tchèque, 9 mars 2022 /PRNewswire/ -- GoodAccess , une société d'accès à distance en tout temps et en tout lieu, s'appuyant sur des principes de confiance zéro, a ajouté la fonction de blocage des menaces à sa plateforme. La fonction de blocage des menaces permet aux entreprises d'assurer la sécurité du réseau sur l'Internet public et de protéger les employés à distance contre les domaines dangereux, les tentatives d'hameçonnage, les logiciels malveillants et les attaques réseau.

La fonction de blocage des menaces est une fonctionnalité native de la plateforme GoodAccess. Elle est activée automatiquement pour tous les clients sans configuration supplémentaire requise. Cette fonction utilise plusieurs flux de renseignements sur les menaces pour identifier et bloquer les connexions avec les domaines malveillants en temps réel (cette technique s'appelle le filtrage DNS ). Les flux sont mis à jour constamment avec les dernières informations sur les domaines malveillants, de sorte que les entreprises peuvent être sûres que leurs employés sont protégés contre les menaces les plus récentes.

« Cette fonction de blocage des menaces, 'Threat Blocker', est un ajout important aux fonctionnalités de sécurité de notre plateforme, a déclaré Artur Kane, directeur marketing chez GoodAccess. Tant que l'hameçonnage (ou 'phishing'), les rançongiciels (ou 'ransomwares') et d'autres techniques d'attaque en ligne restent des menaces actives, la fonction de blocage des menaces, GoodAccess Threat Blocker, aidera les entreprises à améliorer leur posture en matière de sécurité contre ces tentatives d'agression et à réduire la surface d'attaque introduite par le travail à distance. »

Pour des raisons de surveillance et de conformité, l'accès des employés aux sites Web et au contenu préjudiciables est suivi et consigné. En outre, les utilisateurs de GoodAccess peuvent définir leurs listes noires de domaines personnalisées (listes d'exclusion) pour renforcer leurs contrôles de sécurité.

La nouvelle fonction aide les entreprises à effectuer les opérations suivantes :

empêcher les employés d'accéder à des sites Web malveillants et protéger leurs données ;

bloquer les logiciels malveillants avant que ceux-ci n'infiltrent le réseau commercial et ne lancent des attaques plus importantes (menaces persistantes avancées, APT) ;

détecter et bloquer les connexions avec les réseaux botnet C&C ;

prévenir les attaques par rançongiciel pour assurer la sécurité des données et permettre aux systèmes de demeurer opérationnels ;

empêcher l'accès non autorisé au réseau de l'entreprise par des manœuvres réussies d'hameçonnage et de vol d'identité ;

réduire le risque d'exposition aux données commerciales sensibles.

Le VPN cloud de GoodAccess avec des contrôles d' accès réseau fondé sur un modèle de confiance zéro simplifie la façon dont les organisations gèrent les réseaux à distance et atténue les risques de sécurité introduits la répartition du personnel sur plusieurs sites de travail, la mobilité constante et l'informatique décentralisée. Depuis 2020, GoodAccess a gagné la confiance de plus de 1 000 clients commerciaux de 120 pays dans le monde.

Vous pouvez essayer la nouvelle fonctionnalité via un essai gratuit de 14 jours : www.goodaccess.com/trial .

SOURCE GoodAccess